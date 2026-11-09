Một người lính Ukraine đang chờ đợi trong một hầm trú ẩn (Ảnh: Bloomberg).

Trước thềm cuộc đàm phán 3 bên

Trang tin Rybar cho biết, thủ đô Kiev của Ukraine tiếp tục mất điện kéo dài trong vài ngày qua. Tại một số khu vực trong thành phố, điện đã bị cắt suốt một tuần nay. Tình trạng tương tự cũng được ghi nhận tại miền Tây đất nước và tỉnh Dnipropetrovsk.

Quân đội Ukraine (AFU) tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng tại Lugansk và Donetsk, gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng ở cả hai khu vực. Gần Taganrog, UAV đánh trúng một cây cầu trên tuyến đường cao tốc R-280. Tại Crimea, tình hình cung cấp điện vẫn đang ở mức nghiêm trọng.

Kênh Military Summary đưa tin, 2 ngày trước các cuộc đàm phán tại Abu Dhabi (10-11/11), Nga đã tăng cường nhân sự cho phái đoàn của mình. Moscow sẽ đàm phán từ thế mạnh, trong khi Kiev nhiều khả năng sẽ bác bỏ các điều kiện của đối phương.

Vào ngày 9/11, "Liên minh các quốc gia tự nguyện" sẽ bắt đầu các cuộc tập trận tại Ba Lan, với sự tham gia của 2.800 binh sĩ từ 11 quốc gia - nội dung tập trung vào việc triển khai lực lượng tới Ukraine. Nga cảnh báo rằng bất kỳ đơn vị quân đội nào vượt qua biên giới Ukraine sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp.

Quân đội của cả hai bên (Nga, Ukraine) đều được lệnh tăng cường các cuộc tấn công trước thềm các cuộc đàm phán tại Abu Dhabi.

Trong đêm 7-8/11, quân đội Nga (RFAF) phóng 164 UAV cùng một số tên lửa. Mặc dù 137 chiếc đã bị đánh chặn, trạm biến áp Severnaya-330 vẫn trúng đạn - khiến khu vực Obolon tại Kiev mất điện. Hình ảnh vệ tinh xác nhận trạm biến áp 750kV Nalyvaikivka hư hại nghiêm trọng. Khoảng 60.000 người tại Dnipropetrovsk rơi vào cảnh mất điện, nhiều nhà kho tại Kremenchuk, Odessa và Kharkov cũng bị phá hủy.

Khoảnh khắc một tên lửa hành trình S8000 Banderol của Nga tập kích tuyến đường sắt tại thành phố Pavlohrad, tỉnh Dnipropetrovsk (Video: Telegram).

Ukraine tấn công cây cầu trọng yếu của Nga

Kyiv Independent đưa tin, Thống đốc vùng Rostov, ông Yuri Slyusar, cho biết các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine vào sáng 8/11 đã làm hư hại một cây cầu cùng các cơ sở năng lượng, dẫn đến tình trạng gián đoạn giao thông và mất điện.

Theo thông tin, các mảnh vỡ UAV đã làm hư hại cây cầu bắc qua sông Mius, nằm tại km97 trên quốc lộ R-280 - một tuyến đường chiến lược kết nối vùng Rostov với nhiều khu vực do Moscow kiểm soát tại Ukraine, bao gồm cả bán đảo Crimea.

UAV Ukraine tấn công cầu bắc qua sông Mius tại vùng Rostov, ảnh hưởng nghiêm trọng tới huyết mạch hậu cần của Nga (Video: Exilenova+)..

Ông Slyusar cho biết giao thông trên tuyến đường dẫn đến cây cầu này đã hoàn toàn bị phong tỏa do những hư hại, đồng thời thông báo rằng một cuộc tấn công khác bằng UAV đã làm hỏng máy biến áp tại trạm điện Sulin khiến nhiều ngôi làng rơi vào tình trạng mất điện. Nhân viên ngành năng lượng sẽ bắt đầu công tác sửa chữa ngay sau khi lực lượng ứng phó khẩn cấp hoàn tất việc dọn dẹp hiện trường.

Chiến dịch tấn công của Ukraine, bắt đầu từ mùa xuân năm nay, đã nhắm vào hệ thống hậu cần của Nga dọc theo quốc lộ R-280 - huyết mạch được mệnh danh là "tuyến đường tử thần", nơi vận chuyển hàng hóa quân sự từ nước Nga đến các vùng do Moscow kiểm soát như Mariupol, Melitopol và Crimea.

Nga tìm "chìa khóa" xuyên thủng phòng tuyến kiên cố Kharkov

Theo trang tin Readovka, Sư đoàn xe tăng cận vệ số 47 RFAF đã đánh bật Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 58 AFU khỏi làng Alisovka và các khu rừng lân cận. Ngoài ra, lực lượng Moscow ở hướng bắc đã tiến đến tuyến sông Travyanka, củng cố sườn phía đông. Khu vực này có thể trở thành "chìa khóa" dẫn vào khu vực phòng thủ Liptsov của Ukraine - tuyến phòng thủ chính bảo vệ Kharkov từ phía bắc kể từ tháng 5/2024.

Tại thời điểm này, lực lượng Moscow ở hướng bắc đang tác chiến trên cả hai bờ hồ chứa Travyanskoye, tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với tuyến phòng thủ Liptsov của Ukraine. Nếu Sư đoàn xe tăng cận vệ số 47 RFAF tiếp tục tiến về phía nam dọc theo quốc lộ M-20, hướng tới Dergachi và Russkaya Lozovaya, họ sẽ tiếp cận được khu vực rừng và có thể đe dọa tuyến phòng thủ này từ phía tây.

Điều đó buộc Bộ chỉ huy Kiev phải dàn mỏng lực lượng, tạo tiền đề cho Nga vô hiệu hóa tuyến phòng thủ. Tình thế của Ukraine càng trở nên khó khăn hơn khi lực lượng đang trấn giữ hai bên bờ hồ chứa hiện nay yếu hơn đáng kể so với binh lực được triển khai tại đây vào mùa xuân và mùa hè năm 2024.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kharkov ngày 8/11. Lực lượng Moscow tìm cách "phá khóa" để xâm nhập vào một khu vực phòng thủ kiên cố của đối phương (Ảnh: Readovka).

Khu rừng phía sau hồ chứa trải dài đến tận đường vành đai Kharkov và xa hơn nữa, tiến sát ranh giới thành phố, kéo dài đến tận sân bay Kharkov-Severny. Ngay cả khi quân đội Nga hiện chưa có kế hoạch tấn công thành phố thủ phủ của vùng, thì việc họ tiến gần đến khu rừng này cũng sẽ là một tín hiệu vô cùng đáng báo động đối với Ukraine.

Bộ chỉ huy Kiev nhiều khả năng sẽ phải khẩn trương điều động lực lượng tăng viện đến đây, bằng cách huy động các đơn vị dự bị của Bộ Tổng tư lệnh hoặc rút bớt quân từ các khu vực khác. Cả hai phương án này đều có lợi cho Nga: các đơn vị AFU được điều chuyển để giữ mặt trận này sẽ không còn khả năng tham gia vào các biện pháp đối phó chủ động tại những khu vực cấp bách hơn.

Mặt trận Druzhkovka nóng lên từng ngày

Tập đoàn quân số 3 RFAF tiếp tục công tác chuẩn bị cho cuộc tấn công vào Druzhkovka. Các đơn vị tiên phong đã củng cố vững chắc vị trí tại Kondratovka, trong khi Ukraine không thể giành lại quyền kiểm soát khu vực này. Mục tiêu của Nga buộc lực lượng Kiev đồn trú tại Druzhkovka phải tập trung một phần binh lực về phía ngoại ô đông nam - vốn bị cản trở bởi nguy cơ đột phá từ hướng Kondratovka - đang mang lại kết quả cụ thể, Readovka nhận định.

Điều này tạo điều kiện cho Tập đoàn quân số 3 RFAF tìm kiếm cơ hội thâm nhập vào Druzhkovka và các khu vực lân cận. Một số nguồn tin từ mặt trận cho biết, các nhóm xung kích của Nga đã tiến vào khu vực phía đông thành phố và ngôi làng Druzhkovskoye.

Các đơn vị Moscow đang đánh giá đặc điểm hệ thống phòng thủ của đối phương cũng như khả năng thiết lập một bàn đạp chiến thuật. Mặc dù chưa có thông tin xác nhận liệu binh sĩ Nga đã thiết lập được bàn đạp tại Druzhkovskoye hay chưa, nhưng có thể khẳng định rằng họ đã chiếm giữ được các vị trí ở khu vực tiếp cận ngôi làng này.

Lực lượng Moscow đang tận dụng các cứ điểm nằm tại những khu vực không có dân cư sinh sống ở các hướng tiếp cận Druzhkovka và Druzhkovskoye để làm chỗ dựa tác chiến.

Quân đội Nga đang đánh giá cấu trúc hệ thống phòng ngự của Ukraine tại Druzhkovka nhằm tìm hướng đột kích tối ưu nhất vào thành phố (Ảnh: Readovka).

Trong khi đó, tại Alekseevo-Druzhkovka, theo một số báo cáo, tất cả các vị trí của AFU đều đã bị phá hủy; ngay cả nhà máy vật liệu chịu lửa cũng không còn khả năng sử dụng làm nơi trú ẩn. Dẫu vậy, Bộ chỉ huy Kiev vẫn tiếp tục cố gắng đưa các nhóm xung kích vào thị trấn.

Những nỗ lực này liên tục dẫn đến thương vong cho phía Ukraine, dù là trong quá trình di chuyển hay ngay khi tiến vào bên trong thị trấn. Cả hai bên đều đang chuẩn bị cho trận chiến quyết định: quân đội Nga tìm kiếm vị trí xuất phát tối ưu, trong khi AFU cố gắng đoán định hướng tấn công của RFAF nhằm trì hoãn thời điểm giao tranh.

Nga bất ngờ chiếm được vị trí quan trọng gần Dobropillia

Sau khi các đơn vị tiên phong thuộc Tập đoàn quân binh chủng hợp thành cận vệ số 51 RFAF chiếm lĩnh được khu vực ngoại ô phía nam Belozerskoye, Bộ chỉ huy Moscow quyết định trước tiên phải vô hiệu hóa các cứ điểm phòng thủ của Ukraine ở hai bên sườn, nhằm tạo điều kiện bao vây thị trấn.

Tùy thuộc vào diễn biến tình hình, phương án này sẽ mở ra cơ hội để RFAF thực hiện bao vây đối phương hoặc buộc họ phải kéo giãn các tuyến phòng thủ .

Thành tựu đầu tiên của Tập đoàn quân số 51 RFAF là chiếm được ngôi làng khai thác mỏ Bokovoye, cùng với mỏ Belozerskaya và bãi thải của nó. Việc tập trung sử dụng hỏa lực sát thương mạnh đã phát huy hiệu quả: dù được coi là vị trí khó công phá nhất trong hệ thống phòng thủ tại khu vực kiên cố Belozerskoye, nơi này đã nhanh chóng rơi vào tầm kiểm soát của Moscow một cách bất ngờ.

Quân đội Nga tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát xung quanh Dobropillia, một cứ điểm quan trọng của Ukraine bất ngờ sụp đổ chóng vánh ngoài dự liệu (Ảnh: Readovka).

Bước đi tiếp theo của quân đội Nga hiện vẫn chưa rõ ràng. Tập đoàn quân 51 có thể tiếp tục khai thác đà tiến từ làng Bokovoye, hướng về phía bắc tới các mỏ Novodonetskaya và Svyatopokrovskaya thông qua làng Novoukrainka.

Một phương án khác là chuyển hướng sang sườn phía đông để kiểm soát làng Pervomayskoye, từ đó mở đợt tấn công ngược lên phía bắc dọc theo sông Gnilusha nhằm tiếp cận mỏ Svyatopokrovskaya. Khu vực này khá nhỏ gọn, trong khi các mỏ ở phía bắc đóng vai trò như "cửa ngõ". Nếu RFAF kiểm soát được những vị trí này, AFU sẽ rơi vào tình thế khó khăn.

Bộ chỉ huy Kiev có thể tập trung quân để giữ vững Pervomayskoye và Novoukrainka, với hy vọng duy trì liên lạc giữa lực lượng đồn trú trong thị trấn và hậu phương. Tuy nhiên, ở phía đông Belozerskoye vẫn tồn tại một mũi nhọn của Nga, kéo dài về phía bắc từ Zolotoy Kolodez. Nếu AFU dồn toàn lực để bảo vệ bên sườn, họ có thể bất lực trước một đợt tấn công mới từ các đơn vị Moscow ở những khu vực lân cận.

Robot cảm tử của Nga mang theo mìn chống tăng đã kích nổ, phá hủy một hầm ngầm có binh sĩ Ukraine trú ẩn bên trong (Video: Telegram).

Mặt trận Zaporizhia: Nga có dấu hiệu rút lui?

Cụm tác chiến phương Đông RFAF đang đạt được thành công trên một số mặt trận. Các đơn vị Moscow đã chọc thủng tuyến phòng thủ trung tâm của Ukraine dọc theo sông Verkhnyaya Tersa, đồng thời mở rộng vùng kiểm soát về phía bắc Myrivka và Obshchye.

Dựa trên hướng tiến quân, RFAF dường như có ý định đánh vào sườn và phía sau các vị trí của Ukraine ở thượng nguồn. Từ Samoylovka, Svetlaya Dolina và Zelenaya Dibrova, RFAF đã bắt đầu gây sức ép hướng về phía Tersyanka. Mục tiêu của các hành động này là ghìm chân lực lượng Kiev, tạo điều kiện cho đơn vị bạn tiến lên.

Xa hơn về phía nam, Cụm tác chiến phương Đông đã kiểm soát hoàn toàn Omelnik cùng các công sự dã chiến mà Ukraine bỏ lại ở phía bên kia ngôi làng. Vòng vây xung quanh các đơn vị Kiev đang trấn giữ những khu vực nhô ra về phía Verkhnyaya Tersa và Vozdvyzhivka ngày càng siết chặt. Hành lang hẹp duy nhất để các AFU kết nối với lực lượng chủ lực hiện chỉ còn chưa đầy 5km.

Quân đội Nga có những bước tiến cục bộ ở cánh đông Zaporizhia, gây sức ép mạnh hơn lên phòng tuyến Ukraine tại Orekhov (Ảnh: Readovka).

Tình hình tại Orekhov là một trường hợp đặc biệt. Bộ chỉ huy Kiev đã điều động các đơn vị đặc nhiệm và lực lượng tinh nhuệ thuộc các cơ quan khác nhau đến khu vực này. Họ đang tập trung bộ binh tại các quận phía bắc thị trấn và tìm cách gây sức ép lên các vị trí tiền tiêu của Sư đoàn bộ binh cơ giới cận vệ số 42 RFAF.

Một số nhà quan sát quân sự của Nga lo ngại rằng lực lượng Moscow có thể buộc phải rút khỏi Orekhov do lực lượng đối phương được tăng cường, trong khi các tuyến tiếp tế của Nga đang gặp khó khăn.

Tuy nhiên, tình hình hiện tại cần được đánh giá trong bối cảnh chung trên toàn mặt trận Zaporizhia. Tuyến phòng thủ của Ukraine dọc theo khu vực Verkhnyaya Tersa đã mất đi sự ổn định. Khi các cứ điểm phòng thủ còn lại bị loại bỏ, Cụm tác chiến phương Đông sẽ điều chỉnh lại đường chiến tuyến, tạo thế áp đảo toàn bộ khu vực phòng thủ Orekhov.

Việc cố gắng củng cố vị trí trong thị trấn chỉ khiến các đơn vị Kiev đối mặt với nguy cơ bị lún sâu hơn vào một vòng vây tiềm tàng.

Trái ngược với Readovka, trang tin Rybar cho rằng tại mặt trận Zaporizhia, các vị trí của AFU đã được xác định ở phía nam Novodanylivka. Có vẻ như quân đội Nga đã không thể giữ vững các tuyến phòng thủ tiền duyên tại Orekhov và buộc phải rút lui về hướng Mala Tokmachka.

Dường như quân đội Nga không giữ được vị trí tại Orekhov, buộc phải lùi dần về phía Mala Tokmachka (Ảnh: Rybar).

Ukraine tìm cách thâm nhập hậu phương Nga ở Sloviansk - Kramatorsk

Tập đoàn quân số 3 RFAF đẩy lùi một loạt đợt phản công của Ukraine gần Mykolaivka. Lực lượng Moscow vẫn tiếp tục loại bỏ các nhóm bộ binh Ukraine đang tìm cách thâm nhập vào phía sau chiến tuyến nhằm giành lại các vị trí đã mất.

Quân đoàn số 3 AFU dường như đang muốn thể hiện quyết tâm tiếp tục các hoạt động tấn công gần làng Krivaya Luka, bên kia sông Seversky Donets. Một số nhóm nhỏ gồm 2 hoặc 3 binh sĩ Ukraine đang cố gắng củng cố vị trí tại các lối tiếp cận ngôi làng, tiến qua các khu rừng từ hướng Brusovka và Stary Karavan.

Tuy nhiên, lực lượng của Ukraine khá hạn chế, bộ binh của họ hiện chỉ có thể ẩn nấp trong các hầm hào bằng đất. Các hoạt động của AFU giống như một đợt chuẩn bị cho một cuộc tấn công quy mô lớn, có khả năng đe dọa sườn phía bắc của Nga. Chỉ có các đơn vị Moscow đang trực tiếp chiến đấu tại thực địa mới có thể đánh giá đúng bản chất thực sự của mối đe dọa này.

Quân đội Ukraine tiếp tục phản công dữ dội, tìm cách xâm nhập vào hậu phương của các đơn vị Nga ở Sloviansk (Ảnh: Readovka).

Trong khi đó, ở phía nam, AFU đã thất bại trong nỗ lực tái chiếm thị trấn Rai-Aleksandrivka. Những tổn thất nặng nề buộc Bộ chỉ huy Kiev phải từ bỏ các đợt tấn công tiếp theo vào khu định cư này và chuyển hướng sang Yurkivka, nhưng tại đây họ cũng không đạt được kết quả gì.

AFU không hoàn thành mục tiêu giành lại quyền kiểm soát thị trấn Mykolaivka nằm ở phía đông thành phố Sloviansk - một bước đi nhằm mở rộng năng lực hoạt động cho các đơn vị đặc nhiệm (SBS) của họ.