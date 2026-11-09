Du khách đổ về công viên ở Gimpo, Hàn Quốc để quan sát pháo Triều Tiên (Ảnh: AFP).

Theo thông tin từ thành phố Gimpo, từ ngày 26/10 đến 4/11, có tổng cộng 13.243 người đến thăm công viên Công viên Sinh thái Hòa bình Aegibong. Con số này tăng 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lượng khách tham quan vào các ngày trong tuần tăng mạnh, với số lượng du khách hàng ngày đạt từ 1.000 đến 1.200 người, tăng 35% so với một năm trước đó.

Số lượt khách tới công viên tăng sau khi các hình ảnh do truyền thông địa phương đăng tải cho thấy một khẩu pháo tự hành đóng tại bờ biển Triều Tiên, cách đài quan sát khoảng 1,5km.

Khẩu pháo của Triều Tiên nằm đủ gần để người dân ở phía Hàn Quốc có thể nhìn thấy qua ống nhòm và kính thiên văn từ đài quan sát. Tuy nhiên, binh sĩ Triều Tiên gần đây đã phủ lưới ngụy trang lên vũ khí này, khiến việc nhận diện trở nên khó khăn hơn.

Khi ngày càng có nhiều du khách đổ về công viên, chính quyền Gimpo đã dần cắt giảm số lượng suất đặt trước. Kể từ ngày 4/11, số lượt đặt trước đã bị giới hạn ở mức 200 người mỗi giờ, trong đó 100 suất dành cho khách cá nhân và 100 suất khác dành cho các đoàn khách.

Lượng du khách đổ về quá đông khiến người dân ở địa phương phàn nàn. Họ cho rằng du khách đang coi một nỗi lo an ninh hàng ngày như một điểm tham quan du lịch.

Một người dân ở Wolgot-myeon thuộc thành phố Gimpo chia sẻ: “Đối với chúng tôi, đây là vấn đề sinh tồn, nhưng thật đau lòng khi thấy những người từ nơi khác đến lại coi đó như một điểm tham quan”.

Người dân này cũng chia sẻ: “Tôi chân thành hy vọng căng thẳng liên Triều sẽ giảm bớt càng sớm càng tốt”.

Trong khi đó, một quan chức thành phố Gimpo cho biết công viên được xây dựng nhằm giúp du khách đối diện với thực tế về sự chia cắt của bán đảo Triều Tiên và suy ngẫm về giá trị của hòa bình.

“Ngay cả khi ban đầu mọi người ghé thăm chỉ vì sự tò mò đơn thuần, chúng tôi hy vọng trải nghiệm này sẽ khuyến khích họ quan tâm nhiều hơn đến hòa bình và hiểu rõ hơn những khó khăn mà người dân địa phương phải đối mặt”, quan chức này cho biết.

Trước đó, vào tháng 10, truyền thông Hàn Quốc đăng tải hình ảnh được cho là một khẩu pháo tự hành nòng 122mm tại khu vực biên giới ven biển thuộc huyện Kaepung, tỉnh Hwanghae của Triều Tiên.

Hình ảnh xuất hiện trong bối cảnh quan hệ liên Triều leo thang căng thẳng gần đây. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã đề xuất tổ chức các cuộc đàm phán quân sự với Bình Nhưỡng nhằm giảm thiểu nguy cơ đụng độ ngoài ý muốn.