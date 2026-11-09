Từ trái sang: Nữ doanh nhân Alice Huang và CEO Nvidia Jensen Huang (Ảnh: X).

Ngày 8/11, nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc điều hành tập đoàn sản xuất chip Nvidia của Mỹ Jensen Huang thừa nhận không chung thủy với người vợ gắn bó suốt 41 năm. Ông xin lỗi gia đình và cam kết hợp tác với cuộc điều tra độc lập của Nvidia.

Lời thừa nhận được đưa ra giữa lúc có thông tin ông có mối quan hệ ngoài luồng với nữ doanh nhân Trung Quốc Alice Huang. Đến nay, thông tin về nữ doanh nhân này vẫn khá ít ỏi.

Hồ sơ bí ẩn

Trang NDTV dẫn sơ yếu lý lịch của nữ doanh nhân này cho biết, bà Huang từng là một phóng viên truyền hình làm việc cho Đài Truyền hình Hồ Nam và Đài truyền hình Quốc gia CCTV của Trung Quốc.

Sau đó, bà được cho là đã chuyển sang lĩnh vực tài chính, làm việc tại ngân hàng HSBC với tư cách là trợ lý Chủ tịch bộ phận ngân hàng tư nhân và tiếp tục trở thành Phó Chủ tịch tại Công ty Chứng khoán CITIC.

Tuy nhiên, theo New York Post, một giám đốc điều hành của Đài Truyền hình Hồ Nam chưa từng nghe nói về bà, hồ sơ của bà cũng không có trên trang web của CCTV.

Các hồ sơ đầu tư của Trung Quốc xác định bà Huang từng là giám đốc điều hành kiêm quản lý quỹ tại Công ty Quản lý Đầu tư Hexi Thượng Hải, một công ty được cho là có liên hệ với công ty game 7Road của Trung Quốc.

Mối liên hệ đó diễn ra trước khi bà tham gia vào Megaspeed, một công ty trung tâm dữ liệu có trụ sở tại Singapore. Megaspeed là một khách hàng lớn của Nvidia.

Doanh nghiệp này được cho là thuộc sở hữu của Huang Le Limited do bà Alice Huang đứng đầu, trước khi được bán lại cho Swiftdata vào năm 2023. Bà Huang tiếp tục công khai gắn liền tên tuổi với Megaspeed với tư cách giám đốc điều hành cấp cao kiêm giám đốc quản lý.

Theo các hồ sơ thương mại, công ty liên kết của Megaspeed tại Malaysia là Speedmatrix đã mua ít nhất 4,8 tỷ USD thiết bị AI tiên tiến chứa chip Nvidia trong khoảng thời gian từ tháng 6/2024 đến tháng 2 năm nay.

Theo New York Times, một quan chức Bộ Thương mại Mỹ khi đến thăm một trung tâm dữ liệu ở Malaysia vào cuối năm 2024 đã phát hiện ra các thiết bị Nvidia vẫn còn nguyên trong thùng carton. Điều này làm dấy lên những nghi vấn về điểm nhận hàng cuối cùng.

Nvidia khẳng định rằng cuộc kiểm tra nội bộ của họ không phát hiện bằng chứng nào về việc chuyển hướng chip trái phép. Trong khi đó, Megaspeed cho biết họ vẫn đang điều tra các cáo buộc.

Hiện chưa có kết luận công khai nào xác nhận bà Huang tham gia vào bất kỳ hành vi chuyển hướng trái phép chip Nvidia.

Lùm xùm tình ái

Mối quan hệ của bà Alice với ông Huang trở thành chủ đề được quan tâm gần đây.

Hiện vẫn chưa rõ Alice Huang gặp người đứng đầu Nvidia lần đầu tiên khi nào hoặc mối quan hệ ngoài luồng của họ kéo dài bao lâu nhưng các bức ảnh đăng tải trên mạng cho thấy họ cùng tham dự các cuộc gặp gỡ kinh doanh tại Đài Bắc vào tháng 6/2024 và tháng 5/2025.

Vào khoảng thời gian đó, công ty của bà là Megaspeed đã bắt đầu đợt thu mua các vi chip AI tiên tiến trị giá hàng tỷ USD của Nvidia.

Các giao dịch của Megaspeed với Nvidia được cho là đã thu hút sự chú ý của chính phủ Mỹ.

Ban đầu, Nvidia lên tiếng bảo vệ mối quan hệ này, cho rằng đó là các giao dịch kinh doanh thông thường. Chỉ đến ngày 8/11, sau lời thừa nhận của ông Huang về mối quan hệ ngoài luồng, hội đồng quản trị của Nvidia mới thông báo về một cuộc điều tra độc lập đối với các báo cáo rằng CEO của họ đã trở thành mục tiêu của một chiến dịch tình báo nước ngoài.

"Mặc dù Hội đồng Quản trị không có lý do gì để tin rằng an ninh quốc gia hay các bí mật của Nvidia đã bị xâm phạm, nhưng cuộc điều tra của Hội đồng Quản trị sẽ xem xét tất cả các thông tin hiện có", tập đoàn này cho biết.

Một điểm đáng chú ý là Singapore đã lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng chính phủ nước này từng điều tra bà Alice Huang. Bộ Nội vụ Singapore ngày 31/10 tuyên bố, các cơ quan chức năng của họ chưa điều tra về các cáo buộc liên quan đến bà Alice Huang cũng như thông tin đồn đoán về mối quan hệ của nữ doanh nhân này với CEO Nvidia. Bộ này cũng cho biết họ đang điều tra đối với Megaspeed.