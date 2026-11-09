Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Mykhailo Drapatyi (Ảnh: Visit Ukraine).

Việc Thiếu tướng Mykhailo Drapatyi lên nắm quyền vào tháng 7 diễn ra sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky cách chức người tiền nhiệm Oleksandr Syrskyi, một nhân vật không được lòng công chúng.

Ở tuổi 43, Tướng Drapatyi bắt đầu binh nghiệp từ năm 21 tuổi và thăng tiến nhờ năng lực trên các mặt trận từ năm 2014. Trước khi trở thành Tổng tư lệnh, ông từng chỉ huy Lực lượng Liên quân tại tỉnh Kharkov. Một trong những mục tiêu chính của ông là rút kinh nghiệm từ các sai lầm quân sự và loại bỏ văn hóa quân đội thiên về trừng phạt.

"Một quân đội mà ở đó không ai phải chịu trách nhiệm cho thất bại thì chính là đang tự hủy hoại từ bên trong", ông Drapatyi từng phát biểu. Kể từ khi ông được bổ nhiệm, bức tranh toàn cảnh trên mặt trận dường như có sự cải thiện.

Báo Kyiv Independent đã tổng hợp phân tích từ các chỉ huy và chuyên gia để đánh giá phong cách chỉ huy, thành tựu và thách thức của Tướng Drapatyi, do ông không trả lời phỏng vấn báo chí kể từ khi nhậm chức.

Tiếp quản một cuộc chiến đầy cam go

Ông Drapatyi nhậm chức vào tháng 7, thời điểm mà nhiều người cảm nhận nỗ lực chiến tranh của Ukraine đang xoay chuyển theo hướng tích cực hơn. Đà tiến của Nga chậm lại, và các chiến dịch tấn công tầm trung, tầm xa của Ukraine tạo áp lực chiến lược lên Moscow. Tuy nhiên, kho tên lửa Patriot cạn kiệt và nguồn cung toàn cầu khan hiếm khiến Kiev thiếu giải pháp đối phó với tên lửa đạn đạo của Nga.

Chiến dịch tấn công mùa hè của Nga tại Donetsk cũng bắt đầu cho thấy kết quả, với việc lực lượng Moscow tiến sâu vào Kosnstantinovka và biến các thành phố trong "vành đai pháo đài" của Ukraine trở nên không thể sinh sống được.

Thách thức cấp bách nhất đối với Ukraine là nhân lực. Ông Drapatyi tiếp quản một quân đội thiếu hụt binh sĩ, dàn trải lực lượng và gần như không còn lực lượng dự bị chiến lược. Các lỗ hổng trên mặt trận thường được lấp đầy bằng các đơn vị thuộc Lực lượng Xung kích, vốn chịu tổn thất cao hơn mức trung bình và có danh tiếng xấu về việc ngược đãi binh sĩ.

Ngay sau khi nhậm chức, ông Drapatyi đã ra lệnh kiểm tra công tác sử dụng nhân lực và tạm dừng bổ sung quân số cho các trung đoàn xung kích lớn nhất. Thay vì giải tán, ông đặt những đơn vị này dưới quyền chỉ huy của các quân đoàn mạnh nhất Ukraine, giao nhiệm vụ tấn công và phản ứng nhanh dưới sự giám sát trực tiếp.

Ông cũng tái tổ chức hệ thống phòng thủ của Ukraine tại những khu vực kiên cố, giao trọng trách trấn giữ các mặt trận phía bắc và phía nam cho Quân đoàn 3 và Quân đoàn 1 - hai đơn vị thiện chiến nhất. Nhiều gương mặt mới cũng được bổ nhiệm vào các vị trí chủ chốt, bất chấp những thông tin ban đầu về sự cản trở từ Văn phòng Tổng thống.

Trung tá Bohdan Krotevych, cựu tham mưu trưởng một lữ đoàn tinh nhuệ, nhấn mạnh thành tựu của ông Drapatyi trong việc xây dựng mối quan hệ bền chặt với Tổng thống Zelensky và Bộ trưởng Quốc phòng Yevhen Khmara, điều này rất quan trọng cho nỗ lực chiến tranh và cải cách quân đội.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bắt tay tân Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Mykhailo Drapatyi, trong cuộc gặp tại Kiev ngày 20/7 (Ảnh: Reuters).

Phong cách chỉ huy mới: Phân quyền và trách nhiệm

Điểm cốt lõi trong phương pháp của Tướng Drapatyi là phong cách chỉ huy mới, kết hợp quản lý tập trung và phân quyền. Ông đã tăng cường phân quyền trong quân đội, trao quyền tự chủ lớn hơn cho các chỉ huy tại thực địa.

"Tướng Drapatyi không ngại cạnh tranh; ngược lại, ông ấy tạo điều kiện để các đơn vị cấp dưới phát huy tối đa năng lực, đó là một tín hiệu rất tích cực", ông Krotevych nhận định.

Trong một tuyên bố vào tháng 9, ông Drapatyi khẳng định sẽ "không can thiệp trực tiếp vào từng trận đánh hay chiến dịch cụ thể", mà sẽ "thực hiện quyền chỉ huy thông qua việc xác định mục tiêu chiến lược, ủy quyền ở những nơi phù hợp, yêu cầu trách nhiệm giải trình ở mọi cấp, và kỳ vọng mỗi chỉ huy đều thể hiện sự chủ động".

Rob Lee, chuyên gia cấp cao tại Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại, cho biết ông Drapatyi trao quyền cho cấp dưới và cho phép họ tự đưa ra quyết định, đồng thời cắt giảm các đợt "kiểm tra theo kiểu doanh trại" đối với các lữ đoàn tiền tuyến. Thay vào đó, ông tập trung vào phương pháp "chỉ huy theo mục tiêu" và phân cấp thực thi, điều này được các chỉ huy lữ đoàn hoan nghênh.

Một phó chỉ huy lữ đoàn tại Donetsk tiết lộ rằng dưới thời Tướng Syrskyi, các sĩ quan thường nhận nhiệm vụ bất khả thi hoặc mang tính tự sát, buộc họ phải nói dối về tình hình chiến thuật. Tuy nhiên, chỉ vài tuần sau khi ông Drapatyi nhậm chức, các chỉ huy tại thực địa đã được thông báo rằng họ có quyền từ chối thực hiện những mệnh lệnh bất khả thi hoặc không phù hợp.

Tuy nhiên, một số đơn vị ở tiền tuyến vẫn chưa cảm nhận được tác động từ những thay đổi này. Một sĩ quan cấp cao tại Kharkov cho biết "không có nhiều thay đổi" ở mặt trận.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Donetsk. Lực lượng Kiev đã giành lại một số vị trí được đánh dấu màu tím trong chiến dịch phản công mang tên Vivaldi (Ảnh: Kyiv Independent).

Những thách thức phía trước

Trong năm tới, Tướng Drapatyi phải đối mặt với một cuộc tấn công mới từ Nga nhắm vào các khu vực thuộc tỉnh Donetsk vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine, đặc biệt là "vành đai pháo đài" Sloviansk và Kramatorsk.

Thách thức thứ hai là giảm thiểu áp lực từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với quân đội Ukraine. Ông Drapatyi cần chuẩn bị phương án ứng phó với tình trạng gián đoạn nguồn cung tên lửa đánh chặn phòng không và các sự cố "trục trặc" không rõ nguyên nhân đối với thiết bị internet vệ tinh Starlink và Starshield.

Thách thức thứ ba là tiếp tục cải tổ quân đội Ukraine, loại bỏ "văn hóa dối trá" đã bén rễ trong quân đội Ukraine, ông Krotevych nhấn mạnh.

Tướng Drapatyi khẳng định: "Các nhà lãnh đạo trong Lực lượng vũ trang Ukraine phải nói sự thật", và cần "chấp nhận những rủi ro có tính toán và chịu trách nhiệm về các quyết định của mình".

Việc tiếp tục cải cách quân sự và áp dụng các tiêu chuẩn của NATO, đặc biệt trong công tác huấn luyện và đánh giá sau chiến đấu, là vô cùng cần thiết. Các trung tâm huấn luyện khu vực của Ukraine từ lâu đã bị đánh giá là có chất lượng đào tạo kém.

Cuối cùng, một trong những thách thức lớn nhất đối với ông Drapatyi là duy trì mối quan hệ tế nhị với Tổng thống Zelensky và Văn phòng Tổng thống.

Nếu mức độ tín nhiệm của Tướng Drapatyi tiếp tục tăng trong quân đội và công chúng, ông có nguy cơ bị xem là đối thủ chính trị tiềm năng, tương tự như trường hợp của cựu Tổng tư lệnh Valerii Zaluzhnyi, người hiện là Đại sứ Ukraine tại London và được xem là đối thủ chính của ông Zelensky trong một cuộc bầu cử tiềm năng.