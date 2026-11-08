Binh sĩ Ukraine thuộc Trung đoàn tác chiến đặc biệt số 3 (Ảnh: SOF).

Tuyết đầu mùa đã rơi ở Kiev

Trang tin Rybar cho biết, những bông tuyết đầu mùa đã rơi tại Kiev, đúng vào thời điểm quân đội Nga (RFAF) tiến hành một loạt cuộc tấn công bằng tên lửa nhắm vào các cây cầu; trong khi đó, tình trạng gián đoạn nguồn cung cấp điện vẫn tiếp diễn tại khu vực thủ đô Ukraine. Ba trạm biến áp cùng cơ sở hạ tầng tại các khu vực miền Trung Ukraine tiếp tục trở thành mục tiêu.

Quân đội Ukraine (AFU) đã phóng hơn 400 UAV cánh cố định về phía Nga. Tuy nhiên, cũng như những lần trước, phần lớn số UAV này đã bị đánh chặn ngay trên các khu vực biên giới. UAV Ukraine được cho là nhắm vào những cơ sở tại Saratov và Rostov, trong khi tại Oryol, có thông tin cho rằng nhà máy Proton đã trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công bằng tên lửa.

Nhờ khí tài trinh sát hồng ngoại tối tân, trực thăng Ka-52 Nga dễ dàng bắn hạ UAV Ukraine bằng pháo 30mm (Video: Telegram).

Kênh Military Summary đưa tin, chiến dịch không kích của Nga đang ngày càng gia tăng cường độ, và tình hình đối với Ukraine không hề có dấu hiệu cải thiện.

Cụ thể, Nga đã thực hiện một đợt tấn công quy mô lớn gồm 3 đợt vào Kiev trong đêm 6-7/11 với sự tham gia của khoảng 30 tên lửa đạn đạo và tên lửa siêu vượt âm cùng 172 UAV. Trạm biến áp 750kV Kyivska và nhà máy nhiệt điện Trypillia đã bị trúng đạn - NASA xác nhận có hỏa hoạn tại trạm biến áp này. Cầu phía bắc Kiev bị hư hại nghiêm trọng, giao thông tê liệt ở cả hai chiều.

Ukraine đáp trả bằng hàng trăm UAV: nhà máy lọc dầu Saratov bị hư hại nặng, một nhà máy quốc phòng trúng tên lửa hành trình Neptune, và một nhà kho tại Rostov cũng bốc cháy.

Các cây cầu trọng yếu ở thủ đô Kiev của Ukraine bị hư hại dẫn đến giao thông tê liệt (Ảnh: Military Summary).

Ukraine có thể sắp nhận được 15 tỷ USD viện trợ từ Mỹ

Financial Times dẫn một số nguồn tin cho biết, với việc Đảng Dân chủ đang kiểm soát cả hai viện của Quốc hội, họ đang tìm cách tận dụng quyền hạn của mình để tăng cường hỗ trợ cho Ukraine, đồng thời áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với nền kinh tế Nga.

Cụ thể, đảng Dân chủ đang lên kế hoạch cho một gói viện trợ an ninh mới dành cho Kiev. Một trợ lý thuộc đảng Dân chủ tại Ủy ban Đối ngoại Hạ viện cho biết gói viện trợ này sẽ có tổng trị giá khoảng 15 tỷ USD.

Quan chức này cũng chia sẻ rằng, viện trợ trong lĩnh vực năng lượng "thực sự là một trong những ưu tiên hàng đầu" của họ.

Các nhà lập pháp dự kiến ​​sẽ sử dụng Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA) - dự luật chính sách quốc phòng thường niên bắt buộc phải được thông qua trước khi Quốc hội khóa hiện tại kết thúc - làm cơ sở để cung cấp viện trợ cho Kiev.

Theo các trợ lý tại ủy ban, một trong những ưu tiên hàng đầu của đảng Dân chủ trong khóa Quốc hội mới là sửa đổi dự luật trừng phạt Nga (vốn mang tên của cố Thượng nghị sĩ Lindsey Graham). Dự luật này, từng nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ cả hai đảng, quy định các biện pháp trừng phạt tài chính nhắm vào lĩnh vực quốc phòng và năng lượng của Nga.

"Chúng tôi sẽ sửa đổi dự luật của (Thượng nghị sĩ) Graham. Phải mất tới một năm rưỡi mới có thể áp đặt được các biện pháp trừng phạt Nga, vậy mà giờ đây chúng lại đang bị bãi bỏ", một trợ lý đảng Dân chủ tại ủy ban cho biết.

Một số diễn biến đáng chú ý trên thực địa

Theo trang tin Rybar, trên hướng biên giới Sumy - Kharkov, các trận giao tranh giành vị trí vẫn tiếp diễn, với hoạt động dữ dội nhất diễn ra gần Kozacha Lopan. Lực lượng Moscow đã đạt được những bước tiến chiến thuật ở phía nam khu định cư này, trong khi ở phía đông, Ukraine vẫn tiếp tục giữ vững các vị trí bên trong một khe núi.

Giao tranh dữ dội đang diễn ra ở khu vực biên giới Sumy - Kharkov. Nga đạt một số bước tiến chiến thuật, trong khi Ukraine tiếp tục cố gắng giữ vững vị trí (Ảnh: Rybar).

Trên tiền tuyến, các hoạt động gần khu vực đô thị đã giảm xuống mức tối thiểu, trong khi các cuộc tấn công vào Dobropilia vẫn tiếp diễn, kênh Miliary Summary cho biết. Một số nhà quan sát đưa tin rằng hơn một nửa thành phố này hiện đã nằm dưới sự kiểm soát của Moscow. Cách đánh mà quân đội Nga sử dụng tại Dobropilia gợi nhớ mạnh mẽ đến chiến thuật từng được họ áp dụng để giành thắng lợi ở Pokrovsk.

Chiến đấu cơ không quân Nga ném siêu bom FAB-3000 phá hủy một vị trí của quân đội Ukraine. Vụ nổ khủng khiếp đã san phẳng một diện tích rộng lớn (Video: Telegram).

Nga dội hỏa lực vào vị trí tập kết của Ukraine ở Sumy

Kênh Front Bird cập nhật tình hình chiến sự trên hướng Sumy ngày 7/11 cho biết, quân đội Nga đang đột phá gần ngôi làng Koryonok, nằm trên khu vực giáp ranh giữa tỉnh Bryansk và tỉnh Kursk. Gần Turiya, các đợt tập kích nhằm vào vị trí của Ukraine vẫn tiếp diễn. Tại khu vực Khotyn, các trận giao tranh bộ binh đang diễn ra.

Không quân, pháo binh và UAV Nga tập kích vào các khu vực tập trung nhân lực và khí tài của Ukraine tại Vakalovshchina, Bititsa, Glukhov, Spadshchina, Koryonok, Turiya, Volnaya Sloboda và Fotovizh.

Trong 24 giờ qua, trên mặt trận Sumy, lực lượng Kiev đã chịu tổn thất hơn 100 binh sĩ, cùng nhiều khí tài bao gồm các trạm tác chiến điện tử Anklav, phương tiện cơ giới, UAV, cùng một số hệ thống trinh sát và chỉ thị mục tiêu, theo Bộ Quốc phòng Nga.

Quân đội Nga đột phá ở Sumy, giành được một số thắng lợi cục bộ tại khu vực màu đỏ (Ảnh: Front Bird).

Hai cụm tác chiến của Nga đồng loạt tấn công ở Kharkov

Các cụm tác chiến phương Bắc và phương Tây của Nga đều đang có những bước đột phá mạnh mẽ tại khu vực Kharkov. Cụm tác chiến phương Bắc đang tham gia giao tranh gần Prykolotne, Harbuzivka và Shevchenkove Pere, trong khi Cụm tác chiến phương Tây đạt được những bước tiến gần Kupyansk.

Một phần đáng kể Lữ đoàn đặc nhiệm độc lập số 23 thuộc Vệ binh Quốc gia Ukraine đã được điều động đến Kharkov để tăng cường an ninh cho các nhà tù không chính thức - nơi giam giữ các quân nhân Ukraine bị cáo buộc tự ý rời bỏ đơn vị. Động thái này diễn ra trong bối cảnh phía Ukraine lo ngại về khả năng tái diễn các sự kiện tương tự như vụ việc từng xảy ra gần Petropavlivska Borshchahivka (ngoại ô Kiev).

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kharkov ngày 7/11. Lực lượng Moscow đột phá theo những mũi tên đỏ, tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát (Ảnh: Front Bird).

Một xe thiết giáp chở quân YPR-765 do Hà Lan sản xuất bị RFAF phá hủy tại khu vực Kharkov. AFU cố gắng di chuyển lực lượng mà không thực hiện ngụy trang, dẫn đến bị tổn thất.

Việc điều động chiếc xe thiết giáp YPR này mà không có biện pháp ngụy trang - giống như phơi mình ra giữa "thanh thiên bạch nhật" - là một quyết định sai lầm của kíp lái Ukraine. Họ đã rơi vào ổ phục kích của một đơn vị đặc nhiệm thuộc Cụm tác chiến phương Bắc RFAF trên đường di chuyển.