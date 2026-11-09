Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: TASS).

Trong thông điệp chào mừng gửi tới các đại biểu tham dự Hội nghị lần thứ 14 Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia của các nước thành viên Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) diễn ra vào ngày 9/11 tại Moscow, Tổng thống Putin nhấn mạnh cần tận dụng tối đa năng lực phân tích và dự báo của các cơ quan thuộc Hội đồng An ninh CIS nhằm củng cố an ninh, chủ quyền và duy trì ổn định trong toàn khối.

Nhà lãnh đạo Nga cho rằng, trong bối cảnh tình hình địa chính trị phức tạp và xung đột gia tăng tại nhiều khu vực trên thế giới, trong đó có cuộc xung đột hiện nay giữa Nga và Ukraine, việc tận dụng tối đa năng lực phân tích và dự báo của các cơ quan này là hết sức cần thiết.

Theo nhà lãnh đạo Nga, năng lực đó cần được phát huy nhằm củng cố an ninh và chủ quyền của các quốc gia CIS, đồng thời bảo đảm ổn định trên toàn bộ không gian Cộng đồng.

Tổng thống Putin còn cho biết, tại cuộc họp, các đại biểu sẽ thảo luận sâu rộng về nhiều vấn đề chuyên môn, đồng thời trao đổi quan điểm về những biện pháp ưu tiên nhằm bảo vệ người dân các nước thành viên trước những mối đe dọa từ bên ngoài và bên trong một cách hiệu quả nhất.

Tổng thống Nga cũng kêu gọi các cơ quan liên quan đánh giá toàn diện và khách quan những diễn biến đang xảy ra, đồng thời tích cực phát triển hợp tác để giải quyết thành công các nhiệm vụ chung.

Ông đồng thời bày tỏ tin tưởng cuộc họp sẽ đạt kết quả tích cực và cho rằng những đề xuất và khuyến nghị được đưa ra tại sự kiện sẽ góp phần mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực.