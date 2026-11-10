Phái đoàn Mỹ, Nga và Ukraine tham dự cuộc đàm phán hòa bình ba bên tại Abu Dhabi ngày 10/11 (Ảnh: Reuters).

Các cuộc đàm phán 3 bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ đã bắt đầu tại Abu Dhabi vào ngày 10/11. Theo Bộ Ngoại giao Nga, Trợ lý Tổng thống Nga, ông Vladimir Medinsky, dẫn đầu phái đoàn của Điện Kremlin, trong đó có các Thứ trưởng Ngoại giao Mikhail Galuzin và Sergey Ryabkov.

Ông Steve Witkoff, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Trump, cùng Ngoại trưởng Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan ngồi giữa phái đoàn Nga và Ukraine trong phòng đàm phán.

Phái đoàn Ukraine do người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại Rustem Umerov dẫn đầu. Ông Umerov cho biết Tổng thống Volodymyr Zelensky đã ủy quyền cho phái đoàn thảo luận về mọi vấn đề liên quan đến việc chấm dứt xung đột.

"Chúng tôi đã có những cuộc thảo luận rất hiệu quả (với các đại diện phía Mỹ) trong suốt năm qua, đặc biệt là trong hai tháng gần đây khi công tác chuẩn bị đang được tiến hành... Chúng tôi đã nhận được sự ủy quyền từ Tổng thống Zelensky để thảo luận về tất cả các chủ đề", ông Umerov xác nhận.

Không có đại diện châu Âu nào góp mặt tại bàn đàm phán, nhưng các hình ảnh trên truyền thông Ukraine cho thấy phái đoàn Mỹ đã có cuộc gặp trong phòng riêng với phía Ukraine cùng các đặc phái viên từ Pháp, Đức, Italy, Anh và Liên minh châu Âu (EU) trước khi cuộc đàm phán ba bên diễn ra.

Ngoại trưởng UAE đã phát biểu khai mạc cuộc đàm phán. Sau đó, các nhà ngoại giao từ cả 3 phái đoàn đã có phát biểu chào mừng. Tiếp đó, Ngoại trưởng UAE rời khỏi phòng đàm phán và các cuộc thảo luận chuyển sang hình thức họp kín.

Phái đoàn Nga, Ukraine, Mỹ tham dự đàm phán tại Abu Dhabi (Nguồn: RT)

Trước khi bắt đầu đàm phán, Trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Medinsky đã gửi lời cảm ơn tới chính quyền Mỹ vì những nỗ lực thúc đẩy hòa bình.

"Cảm ơn các đối tác Mỹ vì những nỗ lực gìn giữ hòa bình chưa từng có của quý vị. Chúng tôi thực sự trân trọng điều đó", ông Medinsky phát biểu.

Ông Medinsky cũng bày tỏ hy vọng rằng các cuộc đàm phán sẽ tạo tiền đề hướng tới một nền hòa bình vì lợi ích của người dân Nga và Ukraine.

Đại diện cho phái đoàn Mỹ, ông Jared Kushner, hy vọng các bên sẽ có một cuộc đối thoại hiệu quả.

"Tôi hy vọng rằng hôm nay, chúng ta có thể thực hiện cuộc đối thoại cởi mở, thẳng thắn và toàn diện. Chúng tôi vừa kết thúc một cuộc họp rất hiệu quả với phía Ukraine và các đối tác châu Âu", ông Kushner nói thêm.

Trước thềm cuộc đàm phán, ông Kushner cho biết Mỹ đang tập trung thảo luận 4 vấn đề chính: chấm dứt xung đột, cung cấp “các bảo đảm an ninh đáng tin cậy hậu xung đột”, xây dựng kế hoạch phục hồi kinh tế cho Ukraine và giải quyết các vấn đề nhân đạo.

Theo ông Kushner, Washington cũng đang tìm cách cải thiện các thỏa thuận an ninh hiện có tại châu Âu, đồng thời “xác định những điểm còn thiếu sót trong các cơ chế hiện tại”.

Một nguồn tin trong nhóm đàm phán tiết lộ với hãng tin Sputnik rằng các cuộc thảo luận sẽ tập trung vào những khía cạnh then chốt trong việc thiết lập một hệ thống an ninh lục địa mới.

Nguồn tin cũng cho biết, vấn đề giải quyết xung đột Ukraine chỉ là một trong nhiều nội dung nằm trong khuôn khổ đàm phán.

Người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine Rustem Umerov cho biết "chương trình đàm phán bao gồm các vấn đề then chốt liên quan đến việc chấm dứt hành động thù địch và tiến gần hơn tới hòa bình”, đồng thời cho biết phái đoàn Ukraine đang làm việc theo các mục tiêu do Tổng thống Volodymyr Zelensky đề ra.

Theo người phát ngôn Điện Kremlin Peskov, các cuộc đàm phán sẽ tập trung vào vấn đề bảo đảm an ninh.

Đây là cuộc đàm phán ba bên đầu tiên kể từ tháng 2, thời điểm các cuộc đàm phán tại Geneva không đạt được bước đột phá nào.

Tổng thống Zelensky sẵn sàng gặp Tổng thống Putin

Ông Andrii Melnyk, Đại diện thường trực của Ukraine tại Liên hợp quốc, ngày 10/11 cho biết Tổng thống Zelensky sẵn sàng gặp Tổng thống Putin tại bất kỳ địa điểm nào trên thế giới, ngoại trừ thủ đô Moscow của Nga. Trong số các lựa chọn được đưa ra, ông Melnyk nhắc đến bang Florida, Mỹ - nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh G20 vào tháng 12.

Trước đó, Nga nhiều lần đưa ra đề xuất với Ukraine về kịch bản hai nhà lãnh đạo gặp gỡ ở Moscow. Phía Nga cam kết sẽ bảo đảm mọi điều kiện cần thiết, bao gồm cả an ninh, nếu ông Zelensky tới Moscow. Tuy nhiên, Ukraine bác bỏ phương án này.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho rằng chỉ cuộc gặp trực tiếp giữa ông Zelensky và ông Putin mới có thể tạo ra bước chuyển biến về chất trong các cuộc đàm phán. Ông nhấn mạnh Tổng thống Ukraine sẵn sàng thảo luận những vấn đề khó khăn và nhạy cảm nhất, trong đó có vấn đề lãnh thổ.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Ukraine cũng ra điều kiện về địa điểm mà Tổng thống nước này và nhà lãnh đạo Nga có thể gặp nhau. “Điều quan trọng nhất là địa điểm đó không phải Moscow hay Belarus”, ông Sybiha nêu rõ.