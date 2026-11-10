Chiến sự Ukraine ngày một ác liệt (Ảnh: Reuters)

"Giờ số 0" sắp đến

Trang tin Rybar cho biết, tình hình tại Kiev vẫn chưa sáng sủa hơn, quân đội Nga (RFAF) tiếp tục tập kích vào cơ sở hạ tầng năng lượng của đối phương. Tình trạng gián đoạn nguồn cung cấp điện đã được ghi nhận tại thủ đô cùng một số khu vực ở miền Bắc và miền Trung Ukraine.

Các cuộc tấn công có mục tiêu vào hệ thống hậu cần của Ukraine cũng vẫn tiếp diễn: một bãi xe tải tại Sarny đã bị đánh trúng, trong khi cơ sở hạ tầng đường sắt tại khu vực vùng Zaporizhia - nơi hiện do quân đội Ukraine (AFU) kiểm soát - cũng trở thành mục tiêu.

Đáp trả, Ukraine đã phóng hơn 450 UAV vào lãnh thổ Nga, với đợt tấn công chính nhắm vào vùng Tây Bắc; gần 1/4 số UAV này đã bị bắn hạ ngay trong không phận tỉnh Leningrad. Nhà máy lọc dầu Kirishi là một trong những mục tiêu bị nhắm đến, và thiệt hại về vật chất đã được ghi nhận. Tình trạng mất điện trên diện rộng đang xảy ra tại các khu vực giáp biên giới với Ukraine.

Lực lượng phòng không cơ động của Nga đánh chặn UAV Ukraine, có vẻ như nó đã bị trúng đạn và không lao vào mục tiêu như đã định (Video: Telegram).

Kênh Military Summary nhận định, Ukraine có khả năng đang chuẩn bị đối mặt với một đợt không kích quy mô lớn bằng khoảng 40 tên lửa đạn đạo. Nga được cho là thực hiện một đòn tấn công thăm dò nhằm gây áp lực lên Kiev trước thềm các cuộc đàm phán vốn dự kiến sẽ bắt đầu từ hôm nay 10/11 tại Abu Dhabi. "Giờ số 0" sắp đến.

Phái đoàn Mỹ, Nga, Ukraine đã có mặt tại UAE, sẵn sàng cho cuộc đàm phán 3 bên. Trong khi đó, cả hai lực lượng Moscow và Kiev đều đẩy mạnh tấn công nhằm tạo lợi thế cho mặt trận ngoại giao (Ảnh: Military Summary).

Hiện vẫn chưa rõ liệu phái đoàn châu Âu có tham gia đàm phán tại Abu Dhabi hay không, do có những tuyên bố trái ngược nhau về vấn đề này. Theo Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner, các cuộc đàm phán sẽ tập trung vào nhiều nội dung, trong đó có cấu trúc an ninh tại châu Âu.

Trong 72 giờ qua, Nga tiếp tục các đợt tấn công quy mô lớn bằng UAV Geran-2/4/5 vào Ukraine.

Các cuộc tấn công chủ yếu nhắm vào Kharkov, Dnipropetrovsk, Kiev và Vinnytsia. So với những ngày trước đó, các đợt tập kích tập trung mạnh hơn vào 2 tỉnh Cherkasy và Kirovohrad, đồng thời cường độ tấn công cũng gia tăng tại Zhytomyr và Rivne.

Trong đêm 8-9/11, 317 UAV Nga đã tấn công Ukraine - nhà máy tại Hlobyne bị xóa sổ, 4 trạm biến áp bị đánh trúng, một khách sạn ở Kremenchuk bị phá hủy. Cầu Bắc tại Kiev hiện vẫn đóng cửa, người dân phải đi bộ để băng qua sông Dnipro.

Ông Zelensky: Quân đội Ukraine đang củng cố vị thế đàm phán

Ukrainska Pravda đưa tin, sau cuộc họp của Bộ Tổng tư lệnh Tối cao diễn ra hôm 9/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo rằng quân đội Ukraine đang củng cố vị thế đàm phán của đất nước.

Ông nói: "Tại Bộ Tổng tư lệnh, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Mykhailo Drapatyi đã báo cáo về các vị trí của chúng ta ở mặt trận. Quân đội Ukraine đang thực sự củng cố vị thế của Kiev trong các cuộc đàm phán: mỗi nhiệm vụ được hoàn thành trọn vẹn, mỗi chiến dịch phòng thủ mang lại sức mạnh và kết quả cho Ukraine, đều góp phần củng cố đất nước chúng ta, và quan trọng nhất là củng cố vị thế của chúng ta trên bàn đàm phán".

Nhà lãnh đạo cho biết thêm rằng phái đoàn đàm phán của Ukraine hiện đã có mặt tại Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Ukraine tuyên bố tối 9/11: "Ngày mai là cuộc họp đầu tiên. Các đối tác từ châu Âu cũng sẽ tham dự, cùng với đó là các hình thức thảo luận riêng biệt; tất cả đều hướng tới một mục tiêu duy nhất - đưa hòa bình thực sự đến gần hơn. Chúng tôi đánh giá cao sự ủng hộ từ mỗi quốc gia".

"Tại các cuộc họp ở Abu Dhabi, phái đoàn của chúng ta sẽ đề xuất những bước nhằm giảm leo thang căng thẳng. Cần phải đạt được sự thống nhất về cách thức tổ chức một cơ chế ba bên ở cấp lãnh đạo, nhằm chấm dứt cuộc chiến này một cách thực chất và trung thực", ông nhấn mạnh.

Phía Ukraine không kỳ vọng sẽ có bước đột phá trong các cuộc đàm phán tại cuộc gặp đầu tiên với đại diện Nga và Mỹ ở Abu Dhabi, nhưng họ đặt hy vọng vào vòng đàm phán thứ hai.

Những diễn biến đáng chú ý trên thực địa

Tại mặt trận Sloviansk, quân đội Ukraine đang tiến về phía Kryva Luka, với sự yểm trợ hỏa lực từ các vị trí gần Ozerne. Ngoài ra, họ còn triển khai một số nhóm xung kích mới vào khu vực Dibrova và Fedorivka Druha, nơi giao tranh ác liệt vẫn đang tiếp diễn, theo Rybar.

Quân đội Ukraine phản công dữ dội theo các mũi tên xanh ở Sloviansk - Kramatorsk, giành được một số kết quả cục bộ (Ảnh: Rybar).

Tại mặt trận Zaporizhia, sau khi tình hình tại Orekhov ổn định trở lại, lực lượng Kiev đang tiến hành phản công tại Mala Tokmachka. Dựa trên các cuộc tấn công bằng UAV nhắm vào khuôn viên Trại cải tạo số 88 (IK-88), có thể thấy hơn một nửa ngôi làng hiện đã trở thành một khu vực giao tranh trực tiếp.

Sau khi tình hình mặt trận Zaporizhia dần ổn định trở lại, quân đội Ukraine tiếp tục đẩy mạnh phản công (Ảnh: Rybar).

Kênh Military Summary đưa tin, trên chiến trường, quân đội Nga đang đẩy mạnh tấn công. Bộ Quốc phòng Nga thông báo, RFAF đã giải tỏa Vasylkove thuộc tỉnh Zaporizhia.

Các thước phim mới xác nhận các đợt phản công của Ukraine tại Orekhov và dường như họ đã tái chiếm thị trấn này nhưng lại để mất Vasylkove.

Cùng lúc đó, các hình ảnh được xác định vị trí địa lý cho thấy lực lượng Moscow đang kiểm soát phần lớn trung tâm Kupyansk. Thế trận tại đây hiện nghiêng dần về phía Nga.

Con lắc đảo chiều ở Liman

Theo trang tin Readovka, Tập đoàn quân số 25 RFAF giành lại thế chủ động trong các cuộc giao tranh trên mặt trận Liman và đang khôi phục các vị trí từng bị mất trước đó, đồng thời chiến dịch tiến công vào khu đô thị trọng yếu này cũng đã được nối lại.

Các đơn vị tiền phương của lực lượng Moscow hiện có mặt ở vùng ngoại ô phía đông nam thành phố. Theo một số nguồn tin, binh sĩ Nga cũng đã xuất hiện ở khu vực phía bắc thành phố.

Thành công của Tập đoàn quân số 25 RFAF - đơn vị gần đây đã giành lại thế chủ động từ tay đối phương - đến từ nhiều yếu tố.

Trước hết, phải kể đến việc binh sĩ Nga kiên trì giữ vững vị trí trong vùng lõi đô thị suốt thời gian diễn ra chiến dịch phản công mang tên Vivaldi của Ukraine với chủ công là Quân đoàn số 3 AFU tinh nhuệ.

Dù bị bao vây hoàn toàn, các nhóm binh sĩ Nga vẫn là "cái gai" trong hậu phương Ukraine. Chính yếu tố này đã góp phần quan trọng khiến chiến dịch Vivaldi gần như thất bại.

Tuy nhiên, quân đội Nga không thể duy trì hoạt động vô thời hạn trong những điều kiện khắc nghiệt như vậy. Ngay cả một tuyến tiếp tế đường không ổn định cũng không thể đảm bảo cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm cho một đơn vị đang bị bao vây.

Trong một khoảng thời gian nhất định, quân nhân Nga có thể dựa vào nguồn dự trữ sẵn có, nhưng những nguồn lực này sẽ nhanh chóng cạn kiệt.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Liman ngày 9/11. Lực lượng Moscow chặn đứng đà phản công của đối phương và giành lại thế chủ động, chiếm thêm một số vị trí mới (Ảnh: Readovka).

Mục tiêu hiện tại của Tập đoàn quân số 25 RFAF là kết nối với các đơn vị bạn. Lực lượng Moscow đang trụ vững ở phía đông nam đã liên lạc được với đồng đội của mình. Nhiệm vụ tiếp theo của họ là tiếp cận các chiến binh Nga đang hoạt động ở phía bắc Liman.

Mặc dù đạt được những thành công nhất định, quân đội Nga vẫn chưa thể nhanh chóng triển khai một cuộc tấn công quy mô lớn. Các đơn vị Kiev, vì lo sợ mất đi những vị trí mà họ đã phải nỗ lực giành lại bất chấp tổn thất trong chiến dịch Vivaldi, đang tích cực gây sức ép về phía làng Yampol. Điều này khiến Tập đoàn quân số 25 không thể tập trung toàn lực vào Liman.

Tuy nhiên, điểm mấu chốt là kết quả chiến dịch phản công của AFU còn khiêm tốn hơn nhiều so với suy đoán. Ban đầu, lực lượng Kiev chỉ đạt được tối đa 1/3 các mục tiêu đề ra. Giờ đây, có thể thấy rằng đối phương thậm chí còn không đạt được mục tiêu chính của chiến dịch.

Tập đoàn quân số 25 RFAF đã nắm thế chủ động, trong khi đơn vị bạn là Tập đoàn quân số 20 liên tục gây áp lực, không để AFU có thời gian nghỉ ngơi. Bộ chỉ huy Kiev buộc phải duy trì một lực lượng đáng kể tại đây để tránh việc nhanh chóng đánh mất những gì đã giành được.

Như vậy, ngay cả thành công một phần của Ukraine theo hướng này vào đầu mùa thu cũng là điều đáng nghi vấn. Đúng là quân đội Nga đã buộc phải rút lui, từ bỏ một số vị trí, nhưng mục tiêu của bất kỳ chiến dịch phản công nào không chỉ là giành lại lãnh thổ mà còn phải củng cố các thành quả đó về lâu dài, từ đó cho phép điều chuyển lực lượng sang các mặt trận khác.

Nhưng thực tế đã xảy ra chuyện gì? Ukraine không thể giữ vững các vị trí đã chiếm lại được trong thời gian dài. Hiện tại, họ buộc phải "cắm chốt" tại đó để bảo toàn những gì đã giành được. Điều này cũng cần thiết để tiếp tục tuyên truyền về chiến dịch trên các phương tiện truyền thông cũng như mạng lưới các nhà quan sát quân sự ủng hộ Kiev.

Các quân nhân Nga thuộc Tập đoàn quân số 25 - những người đã ngăn chặn thành công kế hoạch phản công của Ukraine tại khu vực của họ - vừa đạt được một kết quả tích cực khác. Nhờ có họ, sườn phía bắc của Tập đoàn quân số 3 RFAF, vốn đang đóng quân gần Mykolaivka (phía đông đại đô thị Sloviansk), đã trở nên tương đối an toàn trước sức ép phản công của AFU.

Bộ chỉ huy Kiev không còn khả năng tái triển khai toàn bộ lực lượng qua sông Seversky Donets để thiết lập đầu cầu tại Kryva Luka. Tại thời điểm này, AFU chỉ đang "phô trương thanh thế", tạo ra mối đe dọa ảo thay vì thực sự tìm cách hiện thực hóa nó. Các ưu tiên của quân đội Ukraine đã thay đổi, và họ không còn cơ hội để hành động một cách mạnh mẽ như trước nữa.

Ukraine phản công dữ dội ở mặt trận Zaporizhia

Trong bản tin cập nhật tình hình tác chiến ngày 9/11, kênh Front Bird cho biết, giao tranh ác liệt đang diễn ra tại khu vực Zaporizhia, đặc biệt là xung quanh Orekhov và ngôi làng Preobrazhenka lân cận.

Tại sườn phía đông Orekhov, các đơn vị Moscow đang mở rộng vùng kiểm soát về phía tây và tây bắc ngôi làng Omelynyk - nơi đã được giải tỏa trước đó.

Trong 24 giờ qua, các đơn vị thuộc Cụm tác chiến phương Đông đã đẩy lùi 12 đợt phản công tại nhiều vị trí dọc theo chiến tuyến. Ba nhóm trinh sát - phá hoại (DRG) của Ukraine đã bị loại bỏ tại các vùng lãnh thổ mới được giải tỏa.

Các nhóm xung kích Nga đã đạt được những thành quả chiến thuật tại một số khu vực: kiểm soát các cứ điểm ở phía tây Novosoloshyno (khu vực Volnyanka); đồng thời, tại phía tây Zelenaya Dibrova, bàn đạp trên bờ tây sông Verkhnya Tersa đang được mở rộng, với các cuộc giao tranh diễn ra gần Barvinivka và Voskresenka.

Tại khu vực tây bắc, lực lượng Moscow đang tiến quân trên một mặt trận rộng từ Shevchenkivske đến Svitla Dolyna, đồng thời duy trì sự kiểm soát hỏa lực chặt chẽ đối với tuyến đường huyết mạch dẫn đến Voskresenka.

Giao tranh ác liệt tiếp diễn ở Zaporizhia với tâm điểm là Orekhov, nơi quân đội Nga đang tấn công theo các mũi tên đỏ (Ảnh: Front Bird).

Đáng chú ý, theo kênh DeepState có liên hệ mật thiết với Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) một số nhóm trinh sát - đặc nhiệm của Nga đã được phát hiện ở vị trí cách chiến tuyến khoảng 20km, nằm sâu trong hậu phương của Ukraine. Sự việc này diễn ra vào cuối tháng 9 vừa qua.

Một số nhóm trinh sát - đặc nhiệm Nga luồn sâu vào hậu phương Ukraine tới 20km ở Zaporizhia. Hiện chưa rõ làm cách nào mà họ có thể tiến xa đến như vậy (Ảnh: DeepState).

Tuy nhiên, kênh phân tích quân sự Heyman101 đặt câu hỏi làm thế nào mà các nhóm DRG của Nga có thể thâm nhập sâu đến mức đó?

Vị trí nhóm binh sĩ tinh nhuệ của quân đội Nga có mặt cách tiền tuyến hiện tại lên tới 20km (Ảnh: Heyman101).

Ukraine ghi nhận 148 trận giao tranh trong 24 giờ qua

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 9/11 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: “Tổng cộng, đã có 148 cuộc đụng độ quân sự xảy ra kể từ đầu ngày. Đối phương thực hiện 48 cuộc không kích và thả 163 quả bom dẫn đường. Họ cũng triển khai 4.608 UAV cảm tử và tiến hành 1.967 đợt pháo kích".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ đã cơ bản chặn đứng các nỗ lực xâm nhập của Nga ở Slobozhansky và Kursk, Liman, Sloviansk, Kramatorsk, Konstantinovka, Pokrovsk, Huliaipole và Orekhov.