Nga muốn tiếp tục nâng cấp "thanh gươm hạt nhân"

Người đứng đầu Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Nga Alexei Likhachev (Ảnh: Reuters).

Lá chắn hạt nhân của Nga cần được củng cố trong những năm tới do “những mối đe dọa quy mô lớn” mà cường quốc hạt nhân lớn hàng đầu thế giới đang đối mặt, ông Alexei Likhachev, người đứng đầu Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Nga (Rosatom) cho biết ngày 21/8.

“Hiện nay, trong bối cảnh địa chính trị hiện tại, đây là thời kỳ của những mối đe dọa quy mô lớn đối với sự tồn tại của đất nước chúng ta. Do đó, lá chắn hạt nhân, cũng là thanh gươm, là đảm bảo cho chủ quyền của chúng ta. Chúng tôi hiểu rằng lá chắn hạt nhân phải tiếp tục được cải thiện trong những năm tới", hãng tin nhà nước RIA dẫn lời ông Likhachev, cho biết.

Theo nghiên cứu của Liên đoàn Các nhà khoa học Mỹ (FAS), Nga hiện có khoảng 4.300 đầu đạn hạt nhân đã triển khai và dự trữ, trong khi Mỹ có khoảng 3.700. Hai cường quốc quân sự này chiếm tổng cộng khoảng 87% số lượng đầu đạn hạt nhân trên thế giới.

Là quốc gia kế thừa kho vũ khí nguyên tử khổng lồ thời Liên Xô, Nga hiện nằm trong số ít quốc gia có khả năng răn đe hạt nhân chiến lược trên thế giới.

Hồi tháng 6, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga sở hữu vũ khí hạt nhân tiên tiến nhất thế giới, đảm bảo chủ quyền và cán cân quyền lực toàn cầu.

Theo ông, tỷ lệ hệ thống vũ khí và thiết bị hiện đại trong lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga lên tới 95%. Nga là một trong số ít các quốc gia sở hữu bộ 3 hạt nhân như một công cụ răn đe.

Bộ 3 hạt nhân của Nga là thuật ngữ dùng để mô tả sự kết hợp giữa tên lửa đạn đạo xuyên lục địa trên bộ, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm và máy bay ném bom chiến lược, có thể mang theo đầu đạn hạt nhân. Các hệ thống vũ khí này đảm bảo rằng lực lượng hạt nhân của quốc gia không thể bị phá hủy trong một cuộc tấn công.