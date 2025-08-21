Nga có nữ chỉ huy tàu phá băng hạt nhân đầu tiên

Bà Marina Starovoytova (Ảnh: RT),

Marina Starovoytova đã trở thành nữ chỉ huy đầu tiên trên thế giới của một tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân, hãng vận hành nhà nước Atomflot của Nga thông báo hôm 20/8.

Bà sẽ đảm nhận quyền chỉ huy tàu phá băng Yamal, nơi trước đây bà từng giữ chức phó chỉ huy.

“Một chỉ huy có trách nhiệm chăm lo cho con tàu và thủy thủ đoàn. Tôi sẽ cống hiến cho nhiệm vụ này mỗi ngày và mong muốn được xứng đáng với sự tin tưởng mà các đồng nghiệp đã đặt vào tôi”, bà Starovoytova phát biểu sau khi nhận phù hiệu chỉ huy.

Trước khi nhận được chứng chỉ điều khiển tàu, bà từng giảng dạy ngữ văn tại một trường nông thôn ở miền tây nước Nga. Bà có hơn 20 năm kinh nghiệm trên cả tàu thương mại lẫn tàu phá băng.

Nga hiện là quốc gia duy nhất trên thế giới vận hành đội tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân, với con tàu mới nhất được hạ thủy vào năm ngoái. Sự quan tâm đến vận tải biển ở Bắc Cực đang gia tăng khi băng tan dần khiến việc điều hướng ngày càng khả thi hơn.

Được trang bị hai lò phản ứng hạt nhân, tàu Yamal đã hỗ trợ vận chuyển các nhà nghiên cứu đến các tảng băng trôi và vào năm 2000 đã thực hiện chuyến đi tới Bắc Cực. Con tàu cũng nổi bật nhờ hình hàm cá mập được sơn trên thân tàu.

Tàu Yamal (Ảnh: Sputnik).

Đội tàu phá băng hạt nhân là xương sống để Nga duy trì hoạt động trên Tuyến đường Biển Bắc (Northern Sea Route - NSR), tuyến vận tải biển chạy dọc bờ biển Bắc Cực của Nga, nối Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. NSR được coi là chìa khóa chiến lược giúp Nga mở rộng thương mại và hiện diện ở Bắc Cực.

Đây là tuyến vận tải ngắn hơn khoảng 40% so với đường qua kênh đào Suez, giúp giảm thời gian và chi phí vận chuyển hàng hóa giữa châu Âu và châu Á.