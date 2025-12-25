Nga muốn giữ kín đàm phán hòa bình Ukraine

Phái đoàn Mỹ và Nga đàm phán tại Điện Kremlin hôm 2/12 (Ảnh: Yonhap).

Phát biểu với nhật báo kinh doanh RBK của Nga hôm 24/12, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov từ chối bình luận về một báo cáo của Bloomberg nói Moscow đang tìm cách sửa đổi một kế hoạch hòa bình Ukraine gồm 20 điểm mà phía Mỹ và Ukraine đã đàm phán.

“Không, chúng tôi sẽ không bình luận gì ở đây. Chúng tôi tiếp tục tin rằng mọi thứ nên được tiến hành sau cánh cửa đóng kín”, ông nói.

Hôm 24/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã công bố một kế hoạch hòa bình 20 điểm sau các cuộc thảo luận với phái đoàn Mỹ gần đây.

Kế hoạch này yêu cầu lực lượng Nga rút khỏi các khu vực Kharkov, Dnepropetrovsk, Sumy và Mykolaiv của Ukraine, đồng thời đóng băng xung đột dọc theo các tuyến mặt trận hiện nay tại các khu vực Donetsk, Lugansk, Zaporizhia và Kherson.

Ông Zelensky cũng yêu cầu các bảo đảm an ninh từ Mỹ, NATO và các quốc gia châu Âu “tương tự Điều 5” về phòng thủ tập thể được nêu trong hiến chương NATO.

Theo Bloomberg, Moscow coi kế hoạch hòa bình 20 điểm là “điểm khởi đầu cho các cuộc đàm phán tiếp theo” nhưng cho rằng văn bản này “thiếu các điều khoản quan trọng đối với Nga” và không trả lời được nhiều câu hỏi. Cụ thể, Moscow được cho là đang tìm kiếm các bảo đảm chống lại việc NATO mở rộng trong tương lai, cũng như về quy chế trung lập của Ukraine nếu nước này gia nhập EU.

Nga được cho là cũng muốn áp đặt các giới hạn nghiêm ngặt hơn đối với lực lượng vũ trang Ukraine, đồng thời coi tài liệu này không đưa ra các bảo đảm rõ ràng về vị thế của tiếng Nga tại Ukraine. Theo Bloomberg, Nga cũng muốn làm rõ vấn đề dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và số tài sản nhà nước Nga đang bị đóng băng ở châu Âu.

Lộ trình của ông Zelensky khác xa so với phiên bản ban đầu gồm 28 điểm của kế hoạch do Mỹ soạn thảo, vốn bị rò rỉ cho truyền thông vào tháng trước. Theo các thông tin khi đó, kế hoạch yêu cầu Kiev từ bỏ toàn bộ vùng Donbass ở miền Đông, công nhận quyền kiểm soát của Nga đối với lãnh thổ này, đồng thời cam kết không gia nhập NATO và cắt giảm quy mô lực lượng vũ trang. Kiev nhiều lần bác bỏ mọi nhượng bộ.

Moscow cho biết tài liệu do Mỹ soạn thảo có thể được sử dụng làm cơ sở cho các cuộc đàm phán trong tương lai. Nga khẳng định rằng một giải pháp bền vững chỉ có thể đạt được nếu Ukraine thừa nhận những thực tế lãnh thổ mới, cam kết trung lập, phi quân sự hóa.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay, sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận được báo cáo từ đặc phái viên Kirill Dmitriev, người vừa trở về sau các cuộc thảo luận với phía Mỹ, Nga sẽ xây dựng lập trường của mình và tiếp tục các cuộc tiếp xúc với Mỹ thông qua những kênh sẵn có.