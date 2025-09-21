Nga miễn nhiệm cựu Tư lệnh chiến dịch tại Ukraine

Tướng Alexander Lapin tham dự cuộc họp của Tổng thống Nga Vladimir Putin với các tư lệnh quân khu khác tại Moscow, Nga hồi tháng 5/2024 (Ảnh: Sputnik).

Trích dẫn một nguồn tin giấu tên, hãng thông tấn địa phương Tatar Inform ngày 21/9 cho biết, ông Lapin, 61 tuổi, sẽ được bổ nhiệm làm trợ lý cho người đứng đầu Cộng hòa Tatarstan, chịu trách nhiệm hỗ trợ các cựu chiến binh và gia đình của họ.

Năm 2022, ông Lapin chỉ huy Quân khu Trung tâm Nga và nhóm "Trung tâm" tại Ukraine.

Tại thời điểm đó, tướng Lapin gây tranh cãi sau khi bị lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov chỉ trích công khai vì chiến dịch rút quân "thảm họa" khỏi thành phố Lyman ở Ukraine.

Tướng Lapin sau đó bị cách chức Tư lệnh Quân khu Trung tâm, nhưng được trọng dụng trở lại trong cuộc cải tổ nhân sự cấp cao của quân đội Nga hồi tháng 1/2023, giữ chức Tham mưu trưởng lục quân.

Đầu năm nay, ông trở thành Tư lệnh Quân khu Leningrad, phụ trách khu vực biên giới phía Tây của Nga.

Hồi tháng 8 năm nay, Đại tướng Yevgeny Nikiforov đã được bổ nhiệm lên thay thế ông Lapin.