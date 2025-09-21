Lý do UAV Ukraine "thoát" lưới phòng không Nga khi tấn công xuyên biên giới

Lính Ukraine phóng UAV (Ảnh: Reuters).

Trả lời câu hỏi của người dân địa phương trong cuộc hỏi đáp trực tiếp vào ngày 20/9, Thống đốc vùng Belgorod của Nga, ông Vyacheslav Gladkov, đã giải thích lý do máy bay không người lái (UAV) của lực lượng Ukraine có thể vượt qua biên giới Nga mà không bị đánh chặn, thậm chí không bị ảnh hưởng trước hệ thống phòng không của Nga.

"Vấn đề nằm ở độ cao", ông Gladkov nói, đồng thời giải thích rằng máy bay không người lái của Ukraine có thể bay ở độ cao mà hệ thống phòng không của Nga gặp khó khăn trong việc đánh chặn ngay lập tức.

Theo ông Gladkov, việc đánh chặn chỉ có thể thực hiện sau khi máy bay không người lái Ukraine đã hạ độ cao xuống một mức nhất định, đi vào phạm vi hoạt động của các hệ thống phòng không Nga.

"Chúng chỉ bị nhắm mục tiêu sau khi hạ độ cao", ông Gladkov giải thích.

Ông Gladkov cũng nhấn mạnh rằng các đơn vị phòng không của Nga trong khu vực đang hoạt động suốt ngày đêm, theo dõi bất kỳ vật thể nào tiếp cận biên giới. Quyết định đánh chặn được đưa ra ngay sau khi phát hiện mục tiêu xâm nhập vào khu vực phòng thủ.

Thống đốc vùng Belgorod xác nhận dữ liệu về số lượng và hướng bay của máy bay không người lái Ukraine đang được thu thập, nhưng việc hạn chế độ cao vẫn là một yếu tố quan trọng.

Trong khi đó, người dân trong khu vực tiếp tục bày tỏ lo ngại về các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái với tần suất thường xuyên của Ukraine. Ông Gladkov kêu gọi người dân kiên nhẫn, hứa hẹn sẽ cải thiện hiệu quả năng lực phòng thủ trước các cuộc xâm nhập của đối phương.

Khu vực Belgorod, nằm gần Ukraine, thường xuyên trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công do lực lượng Kiev tiến hành, buộc chính quyền địa phương và người dân phải thực hiện các biện pháp an ninh bổ sung.

Trong những tuần gần đây, Ukraine đã đẩy mạnh chiến dịch tấn công sâu vào cơ sở hạ tầng năng lượng nhằm gia tăng áp lực lên Nga. Xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt tự nhiên của Moscow là một lĩnh vực quan trọng trong nền kinh tế đang chịu nhiều lệnh trừng phạt.

Ukraine đã sử dụng UAV và tên lửa tầm xa để nhắm vào các khu vực trọng yếu của ngành năng lượng Nga, bao gồm các cảng và nhà máy lọc dầu, nhằm gây áp lực tài chính lên Nga do ngành dầu khí của Nga ước tính đóng góp trung bình đến 20% GDP của đất nước.

Mặc dù Ukraine đã bắt đầu nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng từ rất sớm trong cuộc xung đột, nhưng các cuộc tấn công đã gia tăng trong thời gian gần đây, gây ra tình trạng thiếu hụt khí đốt và đẩy giá dầu tăng vọt ở Nga.

Chiến dịch tấn công sâu của Ukraine là cách thức mới nhất của Kiev trong cuộc chiến tiêu hao lực lượng vốn đã rất khốc liệt này. Kiev cũng đã sử dụng UAV và tên lửa tầm xa để nhắm vào các mục tiêu quân sự quan trọng của Nga, bao gồm các căn cứ không quân, nhà máy sản xuất vũ khí và kho chứa đạn dược.