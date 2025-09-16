Báo Ukraine: Kiev cách chức 2 chỉ huy tiền tuyến cấp cao vì để mất lãnh thổ

Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi (Ảnh: GIU).

Ukrainska Pravda dẫn 2 nguồn tin quân sự đưa tin ngày 15/9, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi dường như đã cách chức 2 ông Volodymyr Silenko và Maksym Kituhin, chỉ huy của Quân đoàn số 17 và 20.

Nếu thông tin trên là sự thật thì nó đánh dấu những thay đổi nhân sự cấp cao đầu tiên kể từ khi Tổng thống Volodymyr Zelensky thông báo hôm 3/2 rằng Lực lượng Vũ trang Ukraine sẽ chuyển sang cấu trúc tổ chức dựa trên quân đoàn.

Theo Ukrainska Pravda, cả hai chỉ huy dường như bị miễn nhiệm cách đây khoảng 1-2 tuần sau khi để mất lãnh thổ trong khu vực do họ phụ trách.

Quân đoàn 17, do ông Silenko chỉ huy, chịu trách nhiệm khu vực tiền tuyến phía nam Zaporizhia, nơi quân Ukraine gần đây mất quyền kiểm soát làng Kamianske và bị đẩy lùi một phần khỏi Plavni, cả hai đều nằm dọc sông Dnipro.

Quân đoàn 20 của ông Kituhin được triển khai dọc biên giới giữa Donetsk và Dnipropetrovsk, nơi quân Nga đã vượt qua vào tháng 8 và lần đầu tiên xây hào cố thủ trong lãnh thổ Dnipropetrovsk.

Quân đội Ukraine đã trải qua quá trình chuyển đổi sang hệ thống quân đoàn trong hơn 6 tháng qua.

Cải cách quân sự này nhằm thiết lập một cơ cấu chỉ huy cấp quân đoàn nằm trên cấp lữ đoàn, qua đó tăng cường khả năng phối hợp và kiểm soát tác chiến đối với các đơn vị lớn hơn.

Việc chuyển đổi bao gồm loại bỏ các nhóm tác chiến chiến lược - chiến dịch, chiến dịch - chiến thuật và chiến thuật, thay thế bằng một hệ thống chỉ huy tinh gọn hơn.

Trở ngại chính trong việc hình thành các quân đoàn hiệu quả là yêu cầu các lữ đoàn trực thuộc phải hoạt động trong cùng một khu vực tiền tuyến, cho phép chỉ huy duy trì quyền kiểm soát trực tiếp.

Trên thực tế, do quân đội Ukraine bị dàn trải trên hàng trăm km tiền tuyến và thiếu lực lượng dự bị chiến lược để tái phân bổ khu vực, điều kiện này chưa được đáp ứng trong nhiều trường hợp, và một số quân đoàn mới chỉ được thành lập một phần.

Phần lớn các quân đoàn mới đang tập trung ở khu vực do nhóm tác chiến - chiến thuật “Donetsk” phụ trách, nơi tình hình tiền tuyến vẫn rất căng thẳng.

Đầu tháng 8, Bộ Tư lệnh Quân đoàn số 1 của Vệ binh Quốc gia tiếp quản phòng thủ tại khu vực Dobropillia sau khi quân đội Nga tiến sâu khoảng 10km vào lãnh thổ do Ukraine kiểm soát.

Tuy nhiên, việc này không đi kèm với sự điều chuyển thực tế toàn bộ các đơn vị của Quân đoàn 1, phần lớn trong số đó vẫn tiếp tục giữ vị trí cũ.

Xa hơn về phía bắc, Lữ đoàn Tấn công Đặc biệt số 3 nổi tiếng của Ukraine đã thành công hơn trong việc hình thành cơ cấu quân đoàn thống nhất tại khu vực phụ trách, nằm giữa các thị trấn Lyman và Borova.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 15/9 cho biết lực lượng của họ đã giành được làng Olhivske ở vùng Zaporizhia. Ông Vladimir Rogov, một quan chức cấp cao do Moscow bổ nhiệm tại các khu vực Nga kiểm soát trong vùng, nói với hãng tin RIA rằng binh sĩ Nga đã xuyên thủng phòng tuyến Ukraine và kiểm soát khoảng 30km² lãnh thổ.

Ngoài những bước tiến được công bố ở vùng Dnipropetrovsk, Nga cũng gây sức ép ở một số khu vực thuộc vùng Kharkov phía đông bắc, đặc biệt quanh thành phố Kupiansk.