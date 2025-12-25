Ukraine dùng tên lửa bí mật để tập kích căn cứ của hạm đội Nga

Thiết bị không người lái mặt nước của Nga tập trận hồi tháng 7 (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga).

Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine xác nhận cuộc tập kích nhằm vào căn cứ hải quân Nga ở Crimea ngày 24/12 và cho biết: “Việc phá hủy cơ sở này được xem là một phần trong các nỗ lực đối phó với các thiết bị hải quân không người lái mà Nga sử dụng cho trinh sát, vô hiệu hóa các cuộc tấn công trên Biển Đen”.

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, các khu vực lưu trữ, huấn luyện và bảo dưỡng kỹ thuật đối với các hệ thống không người lái là một mắt xích then chốt trong việc vận hành chúng.

Nga được cho là đang tích cực phát triển lực lượng phương tiện mặt nước không người lái và đã đưa các hệ thống này vào sử dụng trong các hoạt động nhằm vào Lực lượng phòng vệ Ukraine.

Nga từng sử dụng phương tiện này để tấn công một cây cầu tại khu vực vịnh Odessa năm 2023. Trong năm nay, Moscow đã dùng phương tiện mặt nước không người lái để nhắm vào tàu trinh sát Simferopol của hải quân Ukraine.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine nhấn mạnh, việc phá hủy các địa điểm lưu trữ phương tiện mặt nước không người lái sẽ làm phức tạp hóa việc Nga triển khai tiếp theo các phương tiện này.

Thông cáo không nêu rõ thiệt hại với phía Nga cũng như việc Ukraine đã sử dụng loại vũ khí nào cho cuộc tập kích. Theo trang Militarnyi, Ukraine đã dùng một loại tên lửa nội địa để đánh trúng địa điểm lưu trữ của Hạm đội sông Dnipro, song cụ thể loại tên lửa nào không được tiết lộ.

Ukraine đã nỗ lực phát triển, cải tiến tên lửa nội địa trong bối cảnh nguồn viện trợ từ phương Tây có nguy cơ bị gián đoạn.

Cũng trong đêm 24/12, Ukraine cũng tập kích nhắm vào những mục tiêu then chốt đối với tiềm lực quân sự - kinh tế của Nga.

Tại thành phố Yefremov, Nhà máy Cao su Tổng hợp Yefremov, nơi sản xuất các thành phần cho thuốc nổ dẻo và nhiên liệu rắn cho tên lửa của Nga, đã bị không kích. Cuộc tập kích kéo theo các vụ nổ và một đám cháy lan rộng.

Một kho vật tư - kỹ thuật cấp trung đoàn của Nga tại Dovzhansk, thuộc vùng Lugansk, miền Đông Ukraine, cũng đã bị tấn công.

Các cuộc tấn công bổ sung khác nhắm vào các vị trí phòng không riêng lẻ và các điểm tập trung binh lực của Nga trên lãnh thổ Ukraine.