Ukraine phóng loạt hỏa lực qua biên giới, dồn dập tập kích lãnh thổ Nga

Khói bốc lên từ nhà máy lọc dầu Novoshakhtinsk sau cuộc tấn công của Ukraine hôm 25/12 (Ảnh: Euromaidanpress).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, ngày 25/12, Không quân Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu Novoshakhtinsk ở tỉnh Rostov của Nga bằng tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow do Anh cung cấp.

Trước đó, các nhân chứng cho biết họ đã nghe thấy tiếng nổ và nhìn thấy khói dày đặc ở Novoshakhtinsk, nơi nhà máy lọc dầu đặt trụ sở. Chính quyền địa phương cũng đã ban hành cảnh báo không kích do mối đe dọa tên lửa trong khu vực.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận tên lửa đã tấn công nhà máy lọc dầu, gây ra nhiều vụ nổ, đồng thời cho biết mức độ thiệt hại vẫn đang được làm rõ.

Trước đó, Thống đốc tỉnh Rostov, Yury Slyusar, đã xác nhận các vụ nổ ở Novoshakhtinsk, nhưng không nêu rõ cơ sở nào bị trúng tên lửa.

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, nhà máy Novoshakhtinsk là một trong những đơn vị cung cấp sản phẩm dầu mỏ lớn nhất ở miền Nam Nga và trực tiếp tham gia cung cấp cho lực lượng vũ trang Nga.

Nhà máy lọc dầu này cung cấp nhiên liệu diesel và nhiên liệu máy bay cho quân đội Nga, với tổng dung tích kho chứa lên tới hơn 210.000 mét khối, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết thêm.

Thành phố Novoshakhtinsk nằm cách tiền tuyến hơn 200km.

Vào tháng 8, nhà máy lọc dầu cũng bị máy bay không người lái tấn công, dẫn đến hỏa hoạn tại khu vực này.

Lực lượng Ukraine đã sử dụng tên lửa Storm Shadow do Anh cung cấp trong các cuộc tấn công trước đây vào sâu trong lãnh thổ Nga. Ngày 21/10, Ukraine đã thực hiện một cuộc tấn công quy mô lớn vào lãnh thổ Nga, nhắm mục tiêu vào nhà máy hóa chất Bryansk bằng tên lửa Storm Shadow.

Vị trí một số cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga ngày 25/12 (Ảnh: Euromaidanpress).

Cũng theo thông báo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine và một nguồn tin từ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), lực lượng Ukraine đã tấn công nhiều mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga đêm 24/12, rạng sáng 25/12, nhắm mục tiêu vào một nhà máy lọc dầu, một cảng biển và một sân bay quân sự của Nga.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết 141 máy bay không người lái đã tấn công lãnh thổ Nga rạng sáng 25/12 và 7 chiếc đã bị đánh chặn trên vùng Krasnodar Krai.

Nguồn tin của SBU xác nhận với Kyiv Independent rằng, các máy bay không người lái từ Trung tâm Tác chiến Đặc biệt "Alpha" của SBU đã tấn công cảng biển Temryuk ở Krasnodar Krai và một nhà máy xử lý khí đốt ở tỉnh Orenburg.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine đã xác nhận cuộc tấn công vào cảng biển Temryuk.

Vụ tấn công bằng máy bay không người lái đã gây ra hỏa hoạn tại hai bể chứa dầu hôm 25/12, theo thông báo của trụ sở cứu hỏa khu vực. Vụ cháy tại cảng lan rộng trên diện tích 2.000m2, với sự tham gia của 70 nhân viên để dập tắt đám cháy.

Cảng Temryuk là một cơ sở trọng yếu của Nga ở Biển Azov, vận hành một nhà ga xuất khẩu dầu và một cơ sở khí hóa lỏng (LPG) lớn.

Vùng Krasnodar, giáp với bán đảo Crimea do Nga kiểm soát và nằm dọc theo Biển Azov và Biển Đen, cũng thường xuyên trở thành mục tiêu tấn công của Ukraine do vai trò của khu vực này trong việc cung cấp hậu cần cho lực lượng Nga.

Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái khác của Ukraine đã nhắm vào nhà máy xử lý khí đốt Orenburg, khu phức hợp hóa chất khí đốt lớn nhất thế giới, nơi xử lý 37,5 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm, một nguồn tin nói với Kyiv Independent.

Theo FIRMS, một dịch vụ giám sát cháy bằng vệ tinh quốc tế, hỏa hoạn đã bùng phát tại cơ sở này sau cuộc tấn công.

Cuộc tấn công cũng gây ra một vụ cháy khí đốt trong đường ống của tổ máy 3U-70 khiến hoạt động của nhà máy đã bị tạm ngừng một phần, nguồn tin cho biết thêm.

Mặc dù tỉnh Orenburg của Nga nằm cách biên giới Ukraine khoảng 800km, nhưng cơ sở hạ tầng công nghiệp tại khu vực này, vốn rất quan trọng đối với quân đội và nền kinh tế Nga, thường xuyên bị các máy bay không người lái tầm xa của Ukraine nhắm mục tiêu.

Lực lượng Ukraine cũng đã nhắm mục tiêu vào một sân bay quân sự ở Maykop, thuộc Cộng hòa Adygea của Nga, theo thông báo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine. Cuộc tấn công đã gây ra hỏa hoạn tại địa điểm này, trong khi các thiệt hại khác của cuộc tấn công vẫn đang được đánh giá.

Trước đó, ngày 22/12, máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công trạm dầu Tamanneftegaz ở làng Volna, thuộc huyện Temryuk, tỉnh Krasnodar.

Cuộc tấn công đã làm hư hại một đường ống dẫn dầu, 2 bến tàu và 2 tàu, với đám cháy lan rộng trên diện tích hơn 1.000m2, theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine.

Vụ việc xảy ra chỉ 2 tuần sau khi một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào cảng Temryuk thuộc vùng Krasnodar Krai, gây ra một vụ cháy lớn kéo dài 3 ngày tại một nhà ga khí tự nhiên hóa lỏng (LNG). Các cuộc tấn công cho thấy xu hướng tấn công liên tục của Ukraine vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga.

Ukraine thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tầm xa vào các cơ sở công nghiệp và quân sự ở Nga. Các nhà máy lọc dầu, nguồn cung cấp tài chính và nhiên liệu cho chiến dịch quân sự của Nga, thường xuyên là mục tiêu của các cuộc tấn công do Ukraine thực hiện.

Các cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán đang diễn ra nhằm tìm hướng giải quyết cuộc xung đột Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuần này đã công bố kế hoạch hòa bình 20 điểm nhằm chấm dứt chiến sự sau khi tham vấn với các quan chức Mỹ.