Nga cảnh báo đáp trả nếu Mỹ cấp Tomahawk cho Ukraine

Một vụ phóng tên lửa Tomahawk của Mỹ (Ảnh: Military).

“Giới chức Mỹ trong một cuộc phỏng vấn tuần này đã nói về khả năng cung cấp loại tên lửa này (Tomahawk) và thậm chí thừa nhận khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Đây, dĩ nhiên, là một dấu hiệu nguy hiểm và Moscow không thể làm ngơ. Nếu điều này xảy ra, nó sẽ đồng nghĩa với một bước leo thang nghiêm trọng mới, đòi hỏi Nga phải có phản ứng thích đáng”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 2/10 nhấn mạnh.

Tuy nhiên, ông Peskov không nói rõ Moscow sẽ thực hiện biện pháp đáp trả nào.

Phát biểu được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Phó tổng thống Mỹ JD Vance cho biết Washington đang xem xét đề nghị của Kiev về việc cung cấp Tomahawk, loại tên lửa có tầm bắn tới 2.500km.

Trong khi đó, phát biểu tại Diễn đàn Valdai ngày 2/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin hạ thấp mức độ nghiêm trọng nếu Mỹ viện trợ Tomahawk cho Ukraine. Ông nói: "Tomahawk là loại vũ khí mạnh. Chúng không còn hiện đại như trước, nhưng vẫn nguy hiểm và gây ra mối đe dọa. Tất nhiên, chúng sẽ hoàn toàn không thay đổi cục diện chiến trường".

Theo truyền thông, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã hối thúc người đồng cấp Mỹ Donald Trump viện trợ tên lửa Tomahawk trong một cuộc gặp kín bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc hôm 23/9.

Loại tên lửa tầm xa này vốn nằm trong "danh sách mong muốn" của Ukraine từ nhiều năm nay và đã được ông Zelensky đưa vào "Kế hoạch chiến thắng" trình lên Tổng thống Mỹ khi đó là ông Joe Biden hồi tháng 10/2024.

Tomahawk được coi là vũ khí chủ lực trong kho vũ khí Mỹ, có khả năng bay thấp, cơ động né tránh và được lập trình lại ngay khi đang bay. Ukraine cho rằng loại vũ khí này sẽ cho phép họ tập kích các sở chỉ huy và trung tâm hậu cần sâu trong lãnh thổ Nga.

Hiện Ukraine chủ yếu dựa vào tên lửa Storm Shadow do phương Tây cung cấp, với tầm bắn chỉ 250km. Trong khi đó, Nga vẫn giữ ưu thế lớn về năng lực tên lửa, thường xuyên dùng Kalibr và Iskander để tập kích các thành phố Ukraine.

Để bù đắp, Ukraine đã tăng cường sử dụng máy bay không người lái tầm xa, nhắm vào kho nhiên liệu, căn cứ quân sự và hạ tầng quan trọng của Nga xa tiền tuyến.

Tổng thống Trump gần đây dường như có dấu hiệu thay đổi lập trường về cuộc xung đột kéo dài hơn 3 năm qua giữa Nga và Ukraine. Giờ đây, ông cho rằng Ukraine có thể khôi phục lại lãnh thổ bị Nga kiểm soát, đồng thời cảnh báo siết trừng phạt Moscow. Chính quyền ông Trump cũng bắt đầu gửi vũ khí cho Kiev theo một thỏa thuận được NATO hậu thuẫn. Gói viện trợ đầu tiên, được thông qua ngày 16/9, bao gồm hệ thống Patriot và tên lửa HIMARS.