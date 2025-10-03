Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: AFP).

“Một con hổ giấy. Rồi sau đó thì sao? Hãy thử đối phó với con hổ giấy này đi. Nếu chúng tôi đang chiến đấu với toàn bộ khối NATO, chúng tôi đang tiến lên, cảm thấy tự tin, và chúng tôi là hổ giấy, vậy thì NATO là gì?”, Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Câu lạc bộ Thảo luận Valdai ở Sochi bên bờ Biển Đen hôm 2/10.

Ông nói rằng lực lượng Nga đang tiến công dọc toàn tuyến mặt trận tại Ukraine, và gần như toàn bộ liên minh NATO do Mỹ dẫn đầu đang tham gia chống lại Nga.

“Chúng ta đang trong tình trạng đối đầu, phải không? Chúng ta sản xuất khí tài quân sự. Và nhiều quốc gia đang xung đột với chúng ta. Tất cả các nước NATO đều đang xung đột với chúng ta. Họ không còn che giấu điều đó nữa”, ông Putin phát biểu.

Theo Tổng thống Putin, đây là một thách thức nghiêm trọng đối với Nga. Tuy nhiên, quân đội, nhà nước và ngành công nghiệp quốc phòng Nga đã nhanh chóng thích ứng.

Ông cũng mỉa mai cáo buộc châu Âu về việc máy bay không người lái Nga xâm phạm không phận NATO. Chủ nhân Điện Kremlin nói đùa “hứa sẽ không làm vậy nữa ở Đan Mạch” và khẳng định không có loại máy bay không người lái nào có thể bay tới Lisbon.

Khi bàn về khả năng Mỹ cung cấp tên lửa tầm xa Tomahawk cho Ukraine, ông nhấn mạnh: “Ukraine không thể sử dụng Tomahawk nếu không có sự tham gia trực tiếp của quân đội Mỹ. Điều này sẽ đồng nghĩa với một giai đoạn leo thang hoàn toàn mới, kể cả trong quan hệ Nga - Mỹ”.

Ông Putin cũng cáo buộc NATO cung cấp tình báo, vũ khí và huấn luyện cho Ukraine, đồng thời thổi phồng mối đe dọa về một cuộc tấn công nhằm vào một thành viên NATO mà ông cho là “không thể tin được”:

“Nếu ai đó vẫn còn muốn cạnh tranh với chúng tôi trong lĩnh vực quân sự, xin mời, cứ thử. Các biện pháp đáp trả của Nga sẽ không đến muộn”, ông cảnh báo.

Ông cho rằng phương Tây đã đe dọa đến an ninh của Nga bằng cách mở rộng NATO và can thiệp vào phạm vi ảnh hưởng của Moscow. Ông cũng bác bỏ những đồn đoán của phương Tây về khả năng Nga sẽ tấn công một quốc gia NATO trong vòng vài năm nữa.

“Tôi chỉ muốn nói: hãy bình tĩnh, ngủ ngon, và lo cho vấn đề của chính các vị. Hãy nhìn vào những gì đang diễn ra trên đường phố các thành phố châu Âu”, ông Putin trấn an.

Một số quốc gia EU, đặc biệt là Ba Lan và các nước vùng Baltic, đã bày tỏ lo ngại rằng nếu giành thắng lợi ở Ukraine, Nga có thể tấn công các thành viên EU và NATO gần biên giới của mình.