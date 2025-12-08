Ông Zelensky gặp các đồng minh châu Âu sau chỉ trích của ông Donald Trump

Tổng thống Zelensky dự kiến ​​gặp các nhà lãnh đạo đồng minh châu Âu tại London trong ngày 8/12 (Ảnh: AFP).

Cuộc gặp này diễn ra sau nhiều ngày đàm phán giữa các quan chức Ukraine và Mỹ tại Miami đã kết thúc vào hôm 6/12 mà không có bất kỳ đột phá rõ ràng nào dù Tổng thống Volodymyr Zelensky cam kết sẽ tiếp tục các cuộc trao đổi hướng tới “hòa bình thực sự”.

Các nguồn tin cho biết, Tổng thống Zelensky sẽ được Thủ tướng Anh cùng với Thủ tướng Đức và Tổng thống Pháp, tiếp đón tại London để thảo luận về các cuộc đàm phán.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục những nỗ lực này với người Mỹ để cung cấp cho Ukraine các đảm bảo an ninh, mà nếu không có chúng thì sẽ không thể có hòa bình vững chắc và lâu dài", Tổng thống Pháp Emmanuel Macron viết trên mạng X trước thềm cuộc gặp.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper cũng ​​sẽ có mặt tại Washington vào cuối ngày 8/12 và có cuộc gặp quan trọng với người đồng cấp Mỹ Marco Rubio.

"Anh và Mỹ sẽ tái khẳng định cam kết đạt được một thỏa thuận hòa bình tại Ukraine", Bộ Ngoại giao Anh cho biết khi thông báo về chuyến thăm của bà Cooper.

Trong một tuyên bố, Tổng thống Zelensky cho biết ông đã cùng các nhà đàm phán có một cuộc điện đàm "rất thực chất và mang tính xây dựng" với Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể Tổng thống Donald Trump là ông Jared Kushner trong các cuộc đàm phán tại Miami.

"Ukraine cam kết tiếp tục hợp tác trung thực với phía Mỹ để mang lại hòa bình thực sự", ông Zelensky phát biểu trên Telegram, đồng thời cho biết thêm rằng các bên đã nhất trí "về các bước tiếp theo và hình thức đàm phán với Mỹ".

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 8/12 thừa nhận "cảm thấy đôi chút thất vọng" với người đồng cấp Zelensky vì nhà lãnh đạo Ukraine chưa đọc bản kế hoạch do Washington đề xuất nhằm chấm dứt cuộc chiến với Nga.

"Tôi phải nói rằng có đôi chút thất vọng vì ông Zelensky vẫn chưa đọc bản đề xuất, tính đến vài giờ trước”, ông Trump nói với các phóng viên.

Trước đó, các Đặc phái viên Mỹ gồm Steve Witkoff và Jared Kushner đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin và Moscow bác bỏ một phần đề xuất của Mỹ.

Vào tháng 11, Tổng thống Trump đã đề xuất một kế hoạch 28 điểm để giải quyết xung đột tại Ukraine. Tài liệu này khiến Ukraine và các đối tác châu Âu không hài lòng và tiến hành tổ chức nhiều vòng tham vấn để chỉnh sửa.

Kế hoạch của Mỹ đã trải qua nhiều bản thảo kể từ đó đến nay giữa những lo ngại từ Ukraine rằng nó đang gồm những điều khoản có lợi cho Nga.