Nga có thể đã mất 2 chiến hạm phóng tên lửa Kalibr

Tàu Đô đốc Makarov của Nga (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga).

Vào ngày 12/8, Ukraine đã tập kích căn cứ hải quân tại Novorossiysk, thuộc vùng Krasnodar Krai của Nga.

Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, chiến dịch được thực hiện ở khoảng cách hơn 300km tính từ đường tiền tuyến. Cuộc tấn công có sự tham gia của các máy bay không người lái Palianytsia, tên lửa Neptune và các hệ thống khí tài không người lái trên biển.

Trang tin Militarnyi cho biết, cuộc tấn công có thể đã khiến 2 tàu hộ vệ tên lửa thuộc Hạm đội biển Đen của Nga, gồm tàu Đô đốc Makarov và Đô đốc Essen, bị hư hại.

Nhóm phân tích Absolutely Reliable Source công bố hình ảnh vệ tinh về căn cứ Novorossiysk cho thấy khả năng cao bệ phóng của cả 2 tàu này đã bị hỏng.

Nếu thông tin được xác nhận, cả 2 tàu chiến trên có thể đã mất khả năng triển khai tên lửa Kalibr. Tên lửa Kalibr vốn được coi là vũ khí tấn công chủ lực của lớp tàu hộ vệ này.

Theo các nhà phân tích, đòn tập kích đã trúng vào phần mũi tàu Đô đốc Essen, làm biến dạng phần boong. Cụm 8 ống phóng của hệ thống bệ phóng đa năng UKSK 3S14 trên tàu dùng để phóng tên lửa Kalibr bị phá hủy. Ngoài ra, hệ thống thông tin và điều khiển tác chiến Trebovanie-M cũng bị hư hại.

Đây không phải là lần đầu tiên tàu này hứng chịu thiệt hại. Đầu năm nay, theo một số nguồn tin, con tàu cũng từng hư hại.

Trong khi đó, cuộc tập kích của Ukraine được cho là đã đánh trúng khu vực các bệ phóng thẳng đứng của tàu Đô đốc Makarov, kích hoạt một vụ nổ từ bên trong và làm cháy rụi các ống phóng UKSK 3S14.

Bên cạnh đó, theo các nhà phân tích, các hệ thống radar, tác chiến điện tử và thông tin liên lạc của con tàu cũng bị phá hủy.

Nếu thiệt hại đối với các hệ thống phóng trên cả 2 tàu được xác nhận, Hạm đội biển Đen của Nga có thể mất cùng lúc 2 trong số các tàu mang tên lửa Kalibr chủ lực. Theo các đánh giá hiện tại, cả 2 tàu sẽ cần thời gian sửa chữa kéo dài, và việc đưa chúng trở lại trạng thái hoạt động có thể mất ít nhất một năm.

Tàu Đô đốc Makarov và Đô đốc Essen thuộc Dự án 11356R Burevestnik. Đây là một dòng tàu hộ vệ đa năng của Nga được đóng dựa trên lớp tàu xuất khẩu Talwar vốn được chế tạo cho Hải quân Ấn Độ.

Hạm đội biển Đen của Nga từng sở hữu 3 tàu hộ vệ thuộc dự án này gồm Đô đốc Grigorovich, Đô đốc Essen, Đô đốc Makarov.

Tàu Đô đốc Grigorovich, tàu duy nhất còn nguyên vẹn của dòng này, đang hoạt động ở khu vực biển Baltic. Vào tháng 4, con tàu được cho là đã áp tải một số tàu chở dầu thuộc "đội tàu bóng đêm" của Nga đi qua eo biển Manche.