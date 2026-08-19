Phái đoàn Tehran đáp trả Mỹ, đăng bản đồ “California thuộc lãnh thổ Iran”

Eo biển Hormuz là một trong những điểm nghẽn hàng hải nhạy cảm nhất thế giới (Ảnh: Reuters).

Các nhà ngoại giao Iran tại Ấn Độ đã đáp trả tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc coi eo biển Hormuz là lãnh thổ mới của Mỹ bằng cách đăng bản đồ nước Mỹ, trong đó bang California được tô đậm kèm dòng chữ “Lãnh thổ mới của Cộng hòa Hồi giáo Iran”.

Mặc dù bài đăng của Lãnh sự quán Iran tại Hyderabad (Ấn Độ) mang tính châm biếm, nhưng thực tế California là nơi có cộng đồng người nhập cư Iran đông đảo nhất tại Mỹ, theo số liệu từ Viện Chính sách Di cư (Migration Policy Institute).

Phần lớn người nhập cư Iran sống tại khu vực Los Angeles, trong đó nhiều cư dân gọi thành phố này là “Tehrangeles”, cách ghép giữa Tehran và Los Angeles.

Trước đó, Tổng thống Trump đăng bản đồ về eo biển Hormuz kèm chú thích "Lãnh thổ mới của Mỹ". Bài đăng trên mạng xã hội Truth Social không kèm bất cứ bình luận nào, nhưng vài ngày trước ông Trump nói rằng Mỹ sẽ sớm tuyên bố Hormuz là một phần lãnh thổ.

"Sau khi chúng ta hoàn tất đánh bại Iran, thì sớm thôi, tôi sẽ tuyên bố eo biển Hormuz là một lãnh thổ của Mỹ”, ông Trump phát biểu hôm 14/8.

Eo biển Hormuz là tuyến đường thủy hẹp nối vịnh Ba Tư với vịnh Oman và biển Ả Rập. Tại điểm hẹp nhất, eo biển rộng khoảng 33km, biến nơi đây thành một trong những điểm nghẽn hàng hải nhạy cảm nhất thế giới.

Đây là tuyến đường biển duy nhất để xuất khẩu dầu mỏ của Kuwait, Iraq, Bahrain, Qatar, cũng như phần lớn lượng dầu xuất khẩu của Ả rập Xê út, UAE và Iran.

Không quốc gia nào đơn phương kiểm soát eo biển Hormuz. Bờ biển phía bắc thuộc chủ quyền của Iran, trong khi bờ biển phía nam chia sẻ giữa Oman và UAE.

Iran về cơ bản đã đóng cửa eo biển Hormuz kể từ khi xung đột với Mỹ và Israel nổ ra hồi tháng 2. Tehran cũng để ngỏ kế hoạch thu phí dịch vụ đối với tàu thuyền qua eo biển, song Washington phản đối ý tưởng này.

Trong nhiều tuần qua, Iran và Oman đã thảo luận về tương lai hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz. Tehran cho biết hai bên đã thống nhất tọa độ địa lý của tuyến hàng hải, song nhấn mạnh sự đồng thuận này không liên quan đến thỏa thuận giữa Mỹ và Iran.

Giới chức Iran chỉ trích gay gắt tuyên bố của Tổng thống Trump về việc biến eo biển Hormuz thành lãnh thổ Mỹ.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi ngày 15/8 khẳng định eo biển Hormuz sẽ tiếp tục nằm dưới sự kiểm soát của Tehran, đồng thời kêu gọi Mỹ “chấm dứt những ảo tưởng”.

Ông Gharibabadi khẳng định eo biển Hormuz sẽ “chỉ đóng và mở theo lệnh của Iran”. Theo ông, eo biển Hormuz “không thể bị chiếm giữ bằng một bài đăng trên mạng xã hội, một tàu sân bay, một sắc lệnh hay một bài phát biểu tranh cử”.

Tư lệnh Lục quân Iran, Thiếu tướng Amir Hatami, tuyên bố Mỹ không có quyền đi qua eo biển Hormuz hoặc tiếp cận vịnh Ba Tư và vịnh Oman. Ông cũng nhấn mạnh eo biển Hormuz là một lợi thế địa chính trị đối với Iran và tình hình tại tuyến đường thủy chiến lược này sẽ không bao giờ trở lại như trước đây.

Chủ tịch Quốc hội và cũng là trưởng đoàn đàm phán Iran, ông Mohammad Bagher Ghalibaf, nêu rõ eo biển Hormuz sẽ tiếp tục bị đóng cửa cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ điều kiện trong thỏa thuận tạm thời với Iran. Các điều kiện này bao gồm dỡ bỏ lệnh phong tỏa hàng hải, bãi bỏ các lệnh trừng phạt, giải tỏa tài sản bị đóng băng của Iran, chấm dứt hành động quân sự trong khu vực.