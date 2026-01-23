Ukraine cảnh báo khả năng "đánh chìm tàu chiến Nga" gần Greenland

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) lần thứ 56 ở Davos, Thụy Sĩ, ngày 22/1 (Ảnh: Reuters).

"Chúng tôi biết phải làm gì. Nếu các tàu chiến Nga tự do di chuyển gần Greenland, Ukraine có thể hỗ trợ, chúng tôi có chuyên môn và vũ khí để đảm bảo không tàu nào trong số đó có thể sống sót. Chúng có thể bị đánh chìm gần Greenland giống như chúng đã bị đánh chìm gần Crimea", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) hôm 22/1.

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh, đối với Ukraine, đại dương không phải là tuyến phòng thủ đầu tiên, và quân đội Ukraine đủ khả năng hành động.

"Chúng tôi biết cách chiến đấu ở đó nếu được đề nghị và nếu Ukraine là thành viên của NATO. Nhưng chúng tôi hiện không phải là thành viên NATO. Chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề với các tàu Nga”, ông Zelensky tuyên bố.

Ông Zelensky cũng bình luận về việc châu Âu triển khai hàng chục binh sĩ đến Greenland, đặt câu hỏi về thông điệp mà động thái này gửi đến Nga, Trung Quốc và Đan Mạch.

"Hoặc là họ tuyên bố rằng các căn cứ của châu Âu sẽ bảo vệ khu vực khỏi Nga và Trung Quốc và thiết lập những căn cứ đó, hoặc là họ có nguy cơ không được coi trọng vì 30 hoặc 40 binh sĩ sẽ không bảo vệ được gì cả", Tổng thống Ukraine nhận định.

Ông Zelensky cũng nhấn mạnh rằng EU cần lực lượng vũ trang thống nhất có khả năng tự vệ. Theo ông, hiện nay châu Âu chỉ dựa vào hy vọng rằng NATO sẽ hành động nếu có mối đe dọa xảy ra.

Ông Zelensky lưu ý rằng một số nhà lãnh đạo châu Âu đang cố gắng xích lại gần hơn với Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong khi những người khác chỉ đang chờ đợi và "hy vọng mọi vấn đề sẽ biến mất."

Theo Tổng thống Zelensky, một số quốc gia EU đã bắt đầu đầu tư vào sản xuất vũ khí, xây dựng quan hệ đối tác và nhận được sự ủng hộ của người dân để tăng chi tiêu quốc phòng.

"Nhưng hãy nhớ rằng: cho đến khi Mỹ gây áp lực buộc châu Âu chi tiêu nhiều hơn cho quốc phòng, hầu hết các quốc gia thậm chí còn không cố gắng đạt đến 5% GDP, mức tối thiểu cần thiết để đảm bảo an ninh. Châu Âu cần biết cách tự vệ", Tổng thống Ukraine nhấn mạnh.

Ông Zelensky cũng thông báo về cuộc họp ba bên đầu tiên giữa Ukraine, Mỹ và Nga. Cuộc họp sẽ diễn ra tại UAE trong những ngày tới.

Tổng thống Trump nhiều lần tuyên bố Mỹ cần sở hữu Greenland, vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, để đối phó với các mối đe dọa từ Trung Quốc và Nga ở Bắc Cực và phát triển hệ thống Vòm Vàng để bảo vệ Bắc Mỹ khỏi tên lửa đạn đạo.

Tổng thống Trump tuyên bố nếu Mỹ thất bại trong việc kiểm soát Greenland, Nga hoặc Trung Quốc sẽ làm điều đó. Ông Trump cáo buộc Nga và Trung Quốc muốn “kiểm soát” Greenland và Đan Mạch được cho là không thể ngăn chặn họ.

Ông Trump cho rằng vùng biển quanh Greenland hiện có "tàu chiến Nga và Trung Quốc khắp nơi" và Mỹ sẽ không phó mặc tình hình cho Đan Mạch hay bất kỳ nước nào khác.

Chính phủ Đan Mạch và chính quyền Greenland tuyên bố rõ, hòn đảo không phải để bán và khẳng định chủ quyền đối với Greenland. Họ nhấn mạnh các quan ngại an ninh cần được giải quyết giữa các đồng minh.

Nga và Trung Quốc cũng lên tiếng bác bỏ cáo buộc của Mỹ về Greenland, đồng thời ủng hộ lập trường của Đan Mạch về chủ quyền với hòn đảo.