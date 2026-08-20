Nga không kích tên lửa vào Ukraine, nổ lớn liên tiếp ở Kiev

Thủ đô Kiev của Ukraine (Ảnh: Getty).

Theo Kyiv Independent, nhiều tiếng nổ lớn liên tiếp dội lên tại nhiều khu vực ở thủ đô Kiev của Ukraine rạng sáng 20/8, bao gồm các quận Sviatoshynskyi, Solomianskyi và Shevchenkivskyi. Các vụ nổ làm rung chuyển nhiều ngôi nhà và kích hoạt hệ thống báo động của xe ô tô ở nhiều nơi trong thành phố.

Thị trưởng Kyiv Vitali Klitschko cho biết, tại quận Solomianskyi, mảnh vỡ tên lửa rơi gần một tòa nhà chung cư 5 tầng làm vỡ các cửa kính và gây ra một đám cháy.

Tòa nhà của một bệnh viện nhi trong quận cũng bị hư hại, các cửa sổ bị thổi bay và nhiều xe ô tô bốc cháy ngay trong khuôn viên bệnh viện.

Những vụ nổ cũng xảy ra ở các nơi khác trong thành phố, khiến hạ tầng hư hại.

Lực lượng Không quân Ukraine đã phát đi cảnh báo về các tên lửa hành trình đang hướng về thủ đô trong lúc cuộc tấn công diễn ra. Ông Klitschko kêu gọi người dân tiếp tục ở lại trong các hầm trú ẩn.

Gần đây, Nga và Ukraine liên tục không kích quy mô lớn vào lãnh thổ của nhau.

Theo giới quan sát, Nga có xu hướng sử dụng nhiều tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái (UAV) chạy bằng động cơ phản lực hơn. Chiến thuật này của Moscow nhằm chọc thủng hệ thống phòng không Ukraine trong bối cảnh Ukraine đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng các tên lửa đánh chặn cho hệ thống phòng thủ không quân Patriot.

Trong khi đó, Ukraine gia tăng tần suất các cuộc tập kích vào sâu lãnh thổ Nga, nhắm vào các hạ tầng năng lượng cũng như các kho hàng nhằm làm gián đoạn hệ thống hậu cần của Nga.

Một trong các mục tiêu đó là các kho hàng của Wildberries, gã khổng lồ bán lẻ được mệnh danh là “Amazon của Nga”.

Bộ Quốc phòng Ukraine hôm 16/8 tuyên bố đã vô hiệu hóa 7 trong số 10 trung tâm logistics lớn nhất của Wildberries, đồng thời các lực lượng của nước này cũng đã làm hư hại một kho hàng khác nằm ngay ngoại ô Moscow trong đêm 18/8.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua đã đề cập đến các cuộc tấn công gần đây của Ukraine nhắm vào các kho hàng thuộc Wildberries.

"Tất nhiên, các cuộc tấn công như vậy không gây ra hậu quả nghiêm trọng nào, chưa từng có và không bao giờ có thể xảy ra", ông Putin phát biểu trong cuộc họp của Hội đồng Phát triển Chiến lược và các Dự án Quốc gia.

Cũng trong cuộc họp, ông Putin chỉ đạo nội các thông qua một chương trình nhằm khôi phục năng lực kho bãi và logistics của đất nước.

"Điều quan trọng cần lưu ý là việc khôi phục các cơ sở bị hư hỏng phải được thực hiện bằng cách áp dụng công nghệ đạt tiêu chuẩn mới về mặt chất lượng", ông Putin nhấn mạnh.

Wildberries hiện chiếm gần 50% thị phần bán lẻ trực tuyến của Nga và trở thành mục tiêu bị nhắm tới chủ yếu do nền tảng này bị cáo buộc kinh doanh các mặt hàng lưỡng dụng có thể phục vụ chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Wildberries cũng là mục tiêu của các cuộc tấn công mạng, và mảng ngân hàng của doanh nghiệp này đã bị Liên minh châu Âu (EU) áp đặt lệnh trừng phạt vào tháng 7.