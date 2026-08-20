Tham vọng của Ukraine: 100% UAV tiền tuyến có "mắt thần" AI

Binh sĩ Ukraine điều khiển UAV (Ảnh: RBC).

Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, những công nghệ này hỗ trợ quân nhân trong việc dẫn đường, nhận dạng vật thể và dẫn UAV tới mục tiêu.

Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, hiện có hơn 200 công ty tại Ukraine sản xuất UAV ứng dụng AI. Đồng thời, 46 giải pháp AI đang được cung cấp cho quân nhân trên sàn công nghệ quốc phòng quốc gia Brave1 Market.

Trong số đó có các mô-đun nhận dạng mục tiêu, hệ thống ổn định quang học và mô-đun tự động bám bắt mục tiêu. Chúng hoạt động như các "mắt thần" giúp vũ khí tập kích chính xác.

Bộ Quốc phòng Ukraine đặt mục tiêu trong tương lai 100% UAV trên tiền tuyến sẽ được trang bị công nghệ thị giác máy tính và AI.

Việc sử dụng các công nghệ nói trên đang làm thay đổi cách các hệ thống không người lái được triển khai. Các thuật toán có thể đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ, từ dẫn đường và nhận dạng vật thể đến tự động tấn công mục tiêu.

Tuy nhiên, theo Bộ Quốc phòng Ukraine, quyết định cuối cùng về việc lựa chọn và tấn công mục tiêu vẫn do người điều khiển đưa ra.

Cụ thể, công nghệ thị giác máy tính có thể được sử dụng để dẫn đường mà không cần hệ thống vệ tinh. Các thuật toán phân tích địa hình và những đặc điểm nhận dạng quan trọng, sau đó đối chiếu với bản đồ được tải sẵn. Điều này cho phép UAV xác định vị trí mà không cần tín hiệu GPS, cả ban ngày lẫn ban đêm.

Một ứng dụng khác là nhận dạng vật thể. Các mạng nơ-ron phân tích dữ liệu hình ảnh và có thể phát hiện khí tài cũng như nhân lực của đối phương.

Công nghệ thị giác máy tính cũng được sử dụng trong quá trình tiếp cận mục tiêu. Khi UAV tiến gần mục tiêu, nó có thể khóa mục tiêu và tự động tiếp tục bay tới. Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, điều này cho phép UAV tấn công mục tiêu ngay cả khi mất liên lạc với người điều khiển do các biện pháp tác chiến điện tử tích cực của đối thủ.

Như vậy, AI có thể tham gia vào toàn bộ chuỗi tấn công, từ phát hiện, nhận dạng mục tiêu đến tấn công và đánh giá kết quả.

Bộ Quốc phòng Ukraine lưu ý rằng để các thuật toán hoạt động hiệu quả, cần một lượng lớn dữ liệu đã được kiểm chứng.

Nguồn dữ liệu này được cung cấp trong một môi trường bảo mật. Tại đây, các nhà phát triển tiếp cận những bộ dữ liệu có cấu trúc để kiểm chứng, huấn luyện và tinh chỉnh các giải pháp AI trong lĩnh vực quân sự.

Nền tảng này tập trung chủ yếu vào đánh chặn mục tiêu trên không. Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, hơn 100 công ty Ukraine đã được cấp quyền truy cập hệ thống dữ liệu Brave1 Dataroom và đang sử dụng nền tảng này để huấn luyện các mô hình AI dựa trên dữ liệu thực tế.

Dataroom chứa các bộ dữ liệu về nhiều loại mục tiêu khác nhau, được thu thập trong những điều kiện thời tiết và thời điểm khác nhau trong ngày, sử dụng nhiều loại cảm biến, bao gồm cảm biến quang học và cảm biến ảnh nhiệt.

Điều này cho phép các nhà phát triển huấn luyện mô hình trong phạm vi rộng hơn các tình huống triển khai UAV thực tế.

AI không chỉ hỗ trợ trên tiền tuyến mà còn được sử dụng ở hậu phương trong nỗ lực đánh chặn UAV Shahed. Các hệ thống tự động nhận dạng và bắt bám mục tiêu đang được tích cực sử dụng, giúp giảm sai số xuống mức tối thiểu và cho phép đạt kết quả nhanh chóng, với độ tin cậy cao.