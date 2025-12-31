Nga cảnh báo Ukraine sau vụ dinh thự của Tổng thống Putin bị tập kích

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Reuters).

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 30/12 cảnh báo, "hậu quả ngoại giao" sau vụ tấn công nhằm vào dinh thự của Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ "bao gồm việc Nga cứng rắn hơn trong lập trường đàm phán".

Ông Peskov cho biết Nga sẽ không giải thích công khai việc điều chỉnh lập trường đàm phán nhằm chấm dứt xung đột sẽ bao gồm những gì.

Ông cũng chỉ trích việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và truyền thông phương Tây phủ nhận cuộc tấn công nhằm vào dinh thự của Tổng thống Putin.

“Chúng ta thấy chính ông Zelensky đang cố gắng phủ nhận điều đó và nhiều kênh truyền thông phương Tây, nối gót chính quyền Kiev, đang bắt đầu lan truyền luận điểm rằng, vụ tấn công đó không hề xảy ra. Nhưng tuyên bố của họ hoàn toàn sai lầm”, ông Peskov nói thêm.

Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết “trong điều kiện hiện tại” ông không thể tiết lộ Tổng thống Putin đang ở đâu.

Theo ông Peskov, Nga sẽ không rút khỏi tiến trình đàm phán nhằm chấm dứt xung đột, nhưng sẽ tiến hành đàm phán chủ yếu với Mỹ.

"Nga không rời bỏ tiến trình đàm phán. Nga sẽ tiếp tục tiến trình đàm phán và tiến hành đối thoại chủ yếu với Mỹ", ông Peskov nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm 29/12 cáo buộc Ukraine phóng 91 máy bay không người lái tấn công tầm xa vào dinh thự của Tổng thống Putin ở vùng Novgorod. Các quan chức Nga cho biết tất cả các máy bay không người lái đều bị đánh chặn, không có thương vong hay thiệt hại nào được báo cáo.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phủ nhận cáo buộc Kiev đứng sau vụ tấn công vào dinh thự của Tổng thống Putin. Ông cho rằng đây là “lời nói dối” của Nga.

Ông Zelensky cho rằng Moscow chỉ đang tìm cớ để phá hoại “bước tiến” mà Mỹ và Ukraine đã đạt được về thỏa thuận hòa bình. Ông cũng cáo buộc Nga tìm cách tấn công tòa nhà chính phủ Ukraine ở Kiev.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha khẳng định quân đội Ukraine chỉ nhắm đến các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Nga để đáp trả các cuộc tấn công của Moscow.

Moscow cảnh báo phản ứng của Nga đối với vụ tấn công vào dinh thự của Tổng thống Putin sẽ không mang tính ngoại giao và các mục tiêu cho các cuộc tấn công trả đũa đã được xác định.

Ngoại trưởng Lavrov tuyên bố lập trường đàm phán của Nga sẽ được xem xét lại sau cuộc tấn công mà Moscow cho là Kiev thực hiện.

Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Vyacheslav Volodin tuyên bố các thành viên Duma Quốc gia yêu cầu đáp trả cứng rắn sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái nghi vào dinh thự của Tổng thống Putin.

“Các đại biểu Duma Quốc gia tin rằng phản ứng của Nga phải mạnh mẽ. Về phần mình, chúng tôi kiên quyết yêu cầu điều này”, ông Volodin nhấn mạnh, cáo buộc Ukraine đứng sau cuộc tấn công.

Ông Volodin cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thực hiện các bước để giải quyết xung đột Ukraine, trong khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đang tham gia đối thoại với ông Trump để tìm giải pháp cho các vấn đề này.

"Nhưng ông Zelensky đang làm mọi cách để đảm bảo rằng không có thỏa thuận nào được đạt được. Tiến trình đạt được trong các cuộc đàm phán đã bị cản trở", Chủ tịch Duma Quốc gia Nga tuyên bố.

Tổng thống Trump cho biết ông rất “tức giận” khi nghe thông tin về vụ tấn công nhằm vào dinh thự của Tổng thống Nga.

Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Putin đã nói với Tổng thống Trump rằng Nga sẽ xem xét lại lập trường của mình trong các cuộc đàm phán hòa bình sau vụ tấn công.