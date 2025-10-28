Tập đoàn dầu hàng đầu Nga bán tài sản nước ngoài sau lệnh trừng phạt của Mỹ

Kho chứa dầu của tập đoàn năng lượng đa quốc gia Nga Lukoil tại Brussels, Bỉ năm 2023 (Ảnh: Getty).

Lukoil, một trong những nhà sản xuất dầu khí lớn nhất của Nga, thông báo kế hoạch bán tài sản ở nước ngoài sau khi Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt mới nhắm vào tập đoàn này và các công ty con.

"Lukoil xin thông báo, do một số quốc gia áp đặt các biện pháp hạn chế đối với tập đoàn và các công ty con, tập đoàn quyết định bán tài sản quốc tế của mình", Lukoil cho biết trong một tuyên bố được đăng tải trên trang web của tập đoàn hôm 27/10.

Lukoil xác nhận tập đoàn đang xem xét các đề nghị chào mua từ những bên mua tiềm năng.

Các lệnh trừng phạt gần đây của Mỹ, được công bố vào ngày 22/10, nhắm vào 2 tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga - Rosneft và Lukoil - cùng với hàng chục công ty con của 2 tập đoàn. Biện pháp này trên thực tế đã đóng băng tất cả tài sản tại Mỹ của các tập đoàn dầu khí Nga.

Các lệnh trừng phạt này cũng mở đường cho các hình phạt thứ cấp đối với các tổ chức nước ngoài thực hiện các giao dịch với những công ty nằm trong danh sách trừng phạt.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp đặt các lệnh trừng phạt sau khi công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh cấp cao với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Budapest đổ vỡ.

Lukoil và Rosneft là những tập đoàn quan trọng của nền kinh tế Nga. Tổng cộng, 2 tập đoàn này chiếm gần một nửa sản lượng dầu thô xuất khẩu của Nga - khoảng 3 triệu thùng mỗi ngày. Là tập đoàn năng lượng tư nhân hàng đầu của Nga, Lukoil chiếm khoảng 15% sản lượng quốc gia và 2% sản lượng toàn cầu.

Ukraine từ lâu đã kêu gọi các đồng minh trừng phạt ngành năng lượng của Nga. Kiev cho rằng việc cắt giảm nguồn thu từ dầu khí của Moscow sẽ tác động tới chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

Theo các chuyên gia, tác động thực tế của lệnh trừng phạt sẽ phụ thuộc vào cách chúng được triển khai và việc chính quyền Mỹ có tiếp tục áp dụng “trừng phạt thứ cấp” hay không.

“Cho tới nay, các biện pháp chủ yếu tập trung vào Rosneft và Lukoil, nhưng yếu tố then chốt là liệu Washington có mở rộng trừng phạt sang các ngân hàng, nhà máy lọc dầu và thương nhân ở nước thứ ba đang giao dịch với 2 công ty này hay không”, ông Eddie Fishman, chuyên gia thuộc Hội đồng Đại Tây Dương, bình luận.

Trong nhiều tuần qua, Tổng thống Trump đã phát tín hiệu về khả năng áp đặt các biện pháp trừng phạt nếu Nga tiếp tục chiến sự, song Nhà Trắng đến nay mới thực hiện bước đi cứng rắn này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố Moscow coi các lệnh trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ đối với các tập đoàn dầu khí Lukoil và Rosneft là phản tác dụng.

Theo bà Zakharova, các lệnh trừng phạt của Mỹ sẽ không gây ra bất kỳ vấn đề cụ thể nào cho Nga, vì Moscow có "khả năng miễn dịch mạnh mẽ" với các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng tuyên bố Moscow sẽ không bao giờ khuất phục trước áp lực từ Mỹ hay bất kỳ thế lực nước ngoài nào.

Ông Putin nói rằng việc Mỹ và phương Tây áp lệnh trừng phạt là hành động "không thân thiện" và "sẽ gây ra những hậu quả nhất định”. Tổng thống Nga khẳng định các động thái này “sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến sự phát triển của nền kinh tế Nga".

Ông Putin cảnh báo sự gián đoạn xuất khẩu từ Nga - quốc gia xuất khẩu dầu lớn thứ hai thế giới - sẽ khiến giá dầu tăng mạnh, kể cả tại các trạm xăng ở Mỹ. Ông cho biết điều này có thể gây khó khăn về mặt chính trị cho Washington.

Bình luận về tác động kinh tế, ông Putin cho biết ngành năng lượng của Nga vẫn ổn định và vững mạnh bất chấp những tổn thất không thể tránh khỏi.