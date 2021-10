New Zealand "đánh tiếng" muốn tham gia AUKUS với Anh - Mỹ - Australia

Dân trí Một quan chức cấp cao của New Zealand để ngỏ khả năng nước này có thể gia nhập vào thỏa thuận an ninh song phương AUKUS với Anh, Mỹ và Australia, trong bối cảnh căng thẳng khu vực đang gia tăng.

Cao ủy New Zealand tại Australia Annette King (Ảnh: Sydney Morning Herald).

Yahoo News đưa tin, Cao ủy New Zealand tại Australia Annette King hồi tuần này đã đưa ra phát biểu nhằm bày tỏ mong muốn tham gia vào thỏa thuận AUKUS để phát triển công nghệ không gian mạng, bao gồm trí tuệ nhân tạo hay điện toán lượng tử.

"Không gian mạng là một lĩnh vực mà chúng tôi chắc chắn quan tâm. Chúng tôi đang chờ có thêm thông tin chi tiết", bà King nói.

Bà King nhấn mạnh AUKUS sẽ không thay đổi quan hệ an ninh và tình báo giữa New Zealand và 3 nước AUKUS. Dù New Zealand sẽ không tham gia vào việc phát triển tàu ngầm năng lượng hạt nhân, nhưng bà King nhấn mạnh rằng nước này ủng hộ việc Mỹ và Anh gia tăng hoạt động ở Ấn Độ - Thái Bình Dương.

Trước đó, một quan chức cấp cao của Anh hồi tuần trước nói rằng, thỏa thuận AUKUS có thể được mở rộng với sự tham gia của các nước khác như Nhật Bản, New Zealand và Canada.

Khi được hỏi về việc New Zealand có tham gia AUKUS không, bà King nói rằng: "Một điều đã rõ ràng là các quốc gia khác sẽ được chào đón nếu muốn tham gia vào các nội dung khác của thỏa thuận".

Các tàu chiến Australia và Mỹ tập trận ở Biển Đông hồi tháng 4/2020 (Ảnh: Hải quân Mỹ/Reuters).

Phát ngôn trên cho thấy triển vọng trong mối quan hệ hợp tác giữa AUKUS với Wellington, mặc dù Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern tuyên bố sẽ cấm tàu ngầm hạt nhân Australia được chế tạo dưới thỏa thuận AUKUS đi vào vùng biển New Zealand. Các thành viên hiện tại của AUKUS kỳ vọng thỏa thuận sẽ cho phép mở rộng sự hiện diện quân sự của Mỹ trong khu vực và nâng cao năng lực mạng lưới liên minh của Mỹ trong khu vực.

Tháng trước, Mỹ, Anh và Australia đã thông báo về thỏa thuận đối tác an ninh mới, gọi tắt là AUKUS, nhằm tăng cường sự ổn định ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Là một phần của thỏa thuận, Mỹ và Anh sẽ hỗ trợ Australia phát triển đội 8 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đầy uy lực.

Thỏa thuận này được đưa ra giữa bối cảnh Trung Quốc không ngừng mở rộng sự hiện diện quân sự và tầm ảnh hưởng trong khu vực và được xem là nhằm đối phó với Bắc Kinh. Trung Quốc đã chỉ trích mạnh mẽ thỏa thuận, cho rằng nó có nguy cơ làm gia tăng nguy cơ chạy đua vũ trang ở khu vực.

Đức Hoàng

Theo Yahoo News