Nepal thông báo cấm TikTok

TikTok là mạng xã hội được giới trẻ yêu thích (Ảnh: Getty).

"Quyết định cấm đã được đưa ra hôm nay và các cơ quan liên quan đang giải quyết các vấn đề kỹ thuật", Bộ trưởng Truyền thông và Công nghệ Thông tin Nepal Rekha Sharma thông báo hôm 13/11.

Bộ trưởng Sharma cho biết quyết định này được đưa ra vì TikTok thường xuyên được sử dụng để chia sẻ nội dung "gây rối loạn sự cân bằng xã hội và phá vỡ cấu trúc gia đình cũng như các mối quan hệ xã hội".

Gagan Thapa, lãnh đạo đảng Nepali Congress thuộc liên minh cầm quyền, cho biết kế hoạch của chính phủ dường như là "ngăn chặn quyền tự do ngôn luận".

"Quy định là cần thiết để ngăn cản những người lạm dụng mạng xã hội, nhưng việc đóng cửa mạng xã hội dưới danh nghĩa quy định là hoàn toàn sai lầm", ông Thapa cho biết.

Quyết định trên được đưa ra vài ngày sau khi Nepal đưa ra chỉ thị yêu cầu các nền tảng mạng xã hội ở nước này phải thành lập văn phòng.

Theo tổ chức We Are Social, TikTok là nền tảng mạng xã hội được sử dụng nhiều thứ sáu trên thế giới. Nhiều quốc gia đã tìm cách thắt chặt kiểm soát mạng xã hội do tác động tiềm tàng đối với trẻ em.

Chủ sở hữu của TikTok, ByteDance, là công ty Trung Quốc. Tuy nhiên, ByteDance đã bác bỏ những chỉ trích cho rằng công ty này nằm dưới sự kiểm soát trực tiếp của Bắc Kinh.

Mặc dù TikTok vẫn xếp sau bộ ba mạng xã hội lâu năm là Facebook, WhatsApp và Instagram, nhưng tốc độ phát triển của TikTok đối với giới trẻ vượt xa các đối thủ.