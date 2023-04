Mỹ: TikTok bị cấm trên các thiết bị của hệ thống đại học bang Florida

Ứng dụng TikTok đang đối mặt với các biện pháp hạn chế tại Mỹ (Ảnh minh họa: Cnet).

Trong một bản ghi nhớ được gửi tới các chủ tịch hệ thống đại học bang vào ngày 5/4, Chủ tịch Hội đồng Ray Rodrigues cho biết: "Quy định này yêu cầu các tổ chức loại bỏ các công nghệ được công bố trong Danh sách Công nghệ bị cấm của Hệ thống Đại học Bang (SUS) khỏi bất kỳ thiết bị nào thuộc sở hữu của các trường đại học và chặn truy cập mạng liên quan đến những công nghệ này".

Theo bản ghi nhớ, lệnh cấm có hiệu lực ngay lập tức.

"Quyền riêng tư về dữ liệu, đặc biệt liên quan đến dữ liệu của sinh viên và nghiên cứu của các khoa là ưu tiên quan trọng đối với Hệ thống Đại học Bang Florida", hãng tin CNN dẫn tuyên bố của Hội đồng Thống đốc.

Theo một cuộc họp vào ngày 29/3, Hội đồng đã nhất trí thông qua quy định khẩn cấp cấm sử dụng TikTok và các tác nhân nước ngoài khác được xác định là rủi ro an ninh quốc gia tại 12 khuôn viên trường đại học công lập của bang.

Ngoài TikTok, các ứng dụng mạng xã hội cũng bị cấm còn có Kaspersky, VKontakte, Tencent QQ, WeChat và bất kỳ công ty con hoặc chi nhánh nào.

Các lệnh cấm và quy định đối với TikTok nói riêng và các trang mạng xã hội nói chung ngày càng gia tăng tại Mỹ và châu Âu do những lo ngại về quyền riêng tư, an ninh quốc gia và an toàn cho trẻ em.

Cuối tháng trước, thống đốc bang Utah, Mỹ đã ký một dự luật yêu cầu thanh thiếu niên phải được sự chấp thuận của cha mẹ để sử dụng mạng xã hội.

Tuần trước, Văn phòng Cao ủy Thông tin của Anh, cơ quan quản lý dữ liệu, đã phạt TikTok vì một số vi phạm luật bảo vệ dữ liệu. Trong khi đó, Italy cũng đang điều tra TikTok về "nội dung nguy hiểm".