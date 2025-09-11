Nepal bắt lại 192 tù nhân vượt ngục, hơn 10.000 đối tượng vẫn lẩn trốn

Binh sĩ Quân đội Nepal tuần tra gần tòa nhà Quốc hội giữa bối cảnh biểu tình leo thang (Ảnh: Reuters).

Quân đội Nepal ngày 11/9 cho biết đã bắt lại gần 200 tù nhân sau các vụ vượt ngục hàng loạt trong làn sóng biểu tình. Tuy nhiên, con số này chỉ là một phần nhỏ trong số hàng chục nghìn đối tượng đang lẩn trốn.

Theo cảnh sát, khoảng 13.500 phạm nhân đã trốn thoát khỏi các nhà tù trên khắp cả nước trong thời kỳ hỗn loạn, khiến lực lượng an ninh gặp khó khăn để kiểm soát tình hình.

Điều này càng làm gia tăng thách thức đối với quân đội và cảnh sát trong nỗ lực khôi phục trật tự.

“Quân đội Nepal đã bắt lại 192 tù nhân", thông cáo cho biết, nói rằng những đối tượng này đã trốn khỏi nhà tù ở thành phố Rajbiraj, phía Đông Nam.

Tại một nhà tù khác ở Ramechhap, phía đông thủ đô Kathmandu, bạo loạn bùng phát và quân đội Nepal “nổ súng, làm 12 tù nhân bị thương và 2 người thiệt mạng”, thông cáo bổ sung.

Lực lượng biên phòng Ấn Độ cho biết đã bắt giữ hàng chục đối tượng vượt ngục tìm cách di chuyển qua biên giới rộng lớn giữa 2 nước vào các bang láng giềng Bihar, Uttar Pradesh và Tây Bengal, sau đó bàn giao lại cho nhà chức trách Nepal.

“Chúng tôi đã bắt và bàn giao ít nhất 60 tù nhân trốn thoát từ nhiều nhà tù Nepal”, một quan chức biên phòng Ấn Độ cho biết.

Quân đội Nepal cũng cho biết đã thu hồi gần 100 khẩu súng bị cướp trong cuộc bạo loạn.