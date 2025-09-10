Hơn 13.500 tù nhân vượt ngục giữa bạo loạn ở Nepal

Binh lính Nepal kiểm tra một người đi làm trong giờ giới nghiêm sau các cuộc biểu tình tại Kathmandu hôm 10/9 (Ảnh: Reuters).

"3 cảnh sát đã thiệt mạng hôm qua và hơn 13.500 tù nhân đã trốn thoát khỏi các nhà tù trên khắp đất nước", người phát ngôn của lực lượng cảnh sát Nepal, Binod Ghimire, nói với hãng tin AFP hôm 10/9.

Những video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một số lượng lớn tù nhân ở nhà tù Dillibazar đã bị lực lượng an ninh giữ lại khi họ tìm cách thoát khỏi nhà tù và yêu cầu được thả. Cảnh sát đã rút khỏi các nhà tù, ngoại trừ trụ sở chính của lực lượng cảnh sát, sau các cuộc biểu tình gần đây tại Nepal.

Binh lính Nepal đã tuần tra trên đường phố thủ đô Kathmandu hôm 10/9, tìm cách khôi phục trật tự sau khi người biểu tình đốt phá tòa nhà quốc hội và buộc thủ tướng nước này phải từ chức trong vụ bạo loạn nghiêm trọng nhất tại Nepal trong hai thập niên.

Các binh lính đã phát lệnh qua loa phóng thanh, kêu gọi thực thi lệnh giới nghiêm, trong khi xe bọc thép chở quân chạy qua các phương tiện và tòa nhà bị cháy trên các tuyến phố.

Tổng tư lệnh quân đội Nepal, tướng Ashok Raj Sigdel, đã kêu gọi tất cả người biểu tình “dừng lại và tham gia đối thoại".

Nepal những ngày qua rúng động bởi các cuộc biểu tình do giới trẻ tổ chức nhằm thể hiện sự phản đối với cáo buộc chính phủ chưa hành động đủ để chống tham nhũng và thúc đẩy cơ hội kinh tế.

Tuần trước, chính phủ Nepal ban hành lệnh cấm mạng xã hội, chặn truy cập nhiều nền tảng trực tuyến. Điều này đã gây ra sự phản đối trong dư luận Nepal, và châm ngòi cho cuộc biểu tình lan rộng ra nhiều thành phố.

Hãng tin Reuters dẫn số liệu của Bộ Y tế Nepal cho biết số người chết trong các cuộc bạo loạn quy mô lớn ở nước này đã tăng từ 22 lên 25, và số người bị thương tăng từ 500 lên 633.

Các cuộc biểu tình phản đối tham nhũng và lệnh cấm mạng xã hội đã leo thang thành bạo loạn ở Kathmandu và các thành phố khác vào ngày 8-9/9. Thủ tướng Nepal Sharma Oli đã từ chức.

Người biểu tình đã phóng hỏa các tòa nhà chính phủ, bao gồm tòa nhà quốc hội, tòa án tối cao, văn phòng công tố, và tấn công nhà của các chính trị gia và quan chức.

Vợ của cựu Thủ tướng Nepal Jhana Nath Khanala đã thiệt mạng tại một trong những khu vực bị tấn công. Bạo loạn cũng nổ ra ở biên giới Nepal - Ấn Độ và các trạm kiểm soát đã bị đóng cửa.

Quân đội Nepal ngày 10/9 đã áp đặt lệnh giới nghiêm toàn quốc nhằm bảo vệ hòa bình và an ninh. Lệnh giới nghiêm hiện tại sẽ có hiệu lực đến 17h, sau đó một lệnh giới nghiêm toàn quốc sẽ được ban bố đến 6h hôm sau.

Quân đội cho biết các cuộc thảo luận giữa các bên liên quan đang diễn ra nhằm giải quyết tình hình về mặt chính trị. Tuy nhiên, họ cũng cảnh báo bất kỳ cuộc biểu tình nào liên quan đến hành vi phá hoại, cướp bóc, đốt phá hoặc tấn công sẽ bị coi là tội phạm và sẽ bị lực lượng an ninh xử lý nghiêm khắc.