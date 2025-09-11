Lộ diện ứng viên cho chức Thủ tướng lâm thời Nepal

Cựu Chánh án Tòa án Tối cao Nepal Sishila Karki (Ảnh: BT).

Truyền thông Nepal đưa tin tối 10/9, các thành viên của phong trào biểu tình tại nước này đã thống nhất đề cử bà Sishila Karki, cựu Chánh án Tòa án Tối cao nước này làm Thủ tướng lâm thời.

Quyết định này được đưa ra sau một cuộc họp trực tuyến kéo dài gần 4 giờ, trong đó những người tham gia đồng ý rằng không một thanh niên nào có quan hệ với các đảng phái chính trị được tham gia thảo luận lãnh đạo.

Bà Karki, sinh năm 1952, người không có bất kỳ liên hệ chính trị nào, được lựa chọn vì sự trung lập và uy tín của mình. Bà là cựu Chánh án Tòa án Tối cao Nepal và cũng là phụ nữ duy nhất từng nắm giữ chức vụ này.

Bà Karki theo học ngành khoa học chính trị và luật trước khi bắt đầu sự nghiệp nổi bật trong lĩnh vực pháp lý và cải cách tư pháp. Bà nhận bằng Cử nhân Văn chương tại Cơ sở Mahendra Morang, Biratnagar vào năm 1972, lấy bằng thạc sĩ khoa học chính trị tại Đại học Hindu Banaras ở Varanasi năm 1975, và bằng luật tại Đại học Tribhuvan, Nepal vào năm 1978.

Bà Karki bắt đầu hành nghề luật ở Biratnagar năm 1979 và làm trợ giảng tại Cơ sở Đa ngành Mahendra, Dharan, năm 1985. Bà trở thành luật sư cao cấp năm 2007. Bà được bổ nhiệm làm Thẩm phán lâm thời tại Tòa án Tối cao vào năm 2009, và trở thành Thẩm phán chính thức vào năm 2010.

Người phụ nữ này từng giữ chức quyền Chánh án vào năm 2016, và sau đó là Chánh án Tòa án Tối cao từ năm 2016 đến năm 2017.

Trong nhiệm kỳ, bà chủ trì nhiều vụ án quan trọng liên quan đến công lý chuyển tiếp và tranh chấp bầu cử, củng cố vai trò của ngành tư pháp như một trụ cột bảo vệ dân chủ.

Đề xuất bà Karki làm Thủ tướng lâm thời được đưa ra trong bối cảnh các cuộc biểu tình chống tham nhũng do Gen Z dẫn dắt ở Nepal leo thang thành bạo lực sau khi chính phủ đề xuất lệnh cấm mạng xã hội.

Ít nhất 22 người đã thiệt mạng khi người biểu tình đụng độ với lực lượng an ninh, phóng hỏa tòa nhà quốc hội, dinh tổng thống, dinh thủ tướng, trụ sở đảng phái và nhà riêng của các lãnh đạo cấp cao.