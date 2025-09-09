Biểu tình khiến 19 người chết ở Nepal: Thủ tướng xin từ chức

Cuộc biểu tình leo thang căng thẳng trong những ngày qua ở Nepal (Ảnh: Reuters).

Thủ tướng Nepal K.P. Sharma Oli đã từ chức hôm 9/9 sau khi những người biểu tình bất chấp lệnh giới nghiêm vô thời hạn và đụng độ với cảnh sát.

Diễn biến này xảy ra chỉ một ngày sau khi 19 người thiệt mạng trong các cuộc bạo loạn bùng phát vì lệnh cấm mạng xã hội.

Chính phủ của ông Oli đã dỡ bỏ lệnh cấm sau khi các cuộc biểu tình leo thang hôm 8/9, với việc cảnh sát dùng hơi cay và đạn cao su ngăn những người biểu tình tìm cách tràn vào quốc hội. Có 19 người đã thiệt mạng và hơn 100 người bị thương trong các vụ đụng độ.

Tuy nhiên, các cuộc biểu tình vẫn tiếp tục hôm 9/9, buộc ông Oli phải từ chức. Đây được xem là một trong những vụ việc leo thang nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ tại quốc gia ở vùng Himalaya.

“Trước tình hình bất lợi trong nước, tôi xin từ chức, có hiệu lực từ hôm nay để tạo điều kiện cho việc giải quyết vấn đề và giúp giải quyết về mặt chính trị theo hiến pháp”, ông Oli viết trong thư gửi Tổng thống Ramchandra Paudel.

Thủ tướng Nepal K.P. Sharma Oli (Ảnh: Reuters).

Một trợ lý của ông Paudel xác nhận rằng đơn từ chức đã được chấp nhận và Tổng thống đã bắt đầu “tiến trình và thảo luận để tìm nhà lãnh đạo mới".

Ông Oli, 73 tuổi, nhậm chức nhiệm kỳ thứ 4 vào tháng 7 năm ngoái, trở thành thủ tướng thứ 14 của Nepal kể từ năm 2008.

Trước đó, ông Oli đã triệu tập cuộc họp với tất cả các đảng phái chính trị, nói rằng bạo lực không có lợi cho đất nước và “chúng ta phải dùng đối thoại hòa bình để tìm giải pháp cho mọi vấn đề". Ông Oli cũng bày tỏ đau buồn trước những vụ bạo lực xảy ra.

Một trợ lý của ông Oli cho biết tư dinh của ông cũng đã bị phóng hỏa.

Sân bay Kathmandu, cửa ngõ quốc tế chính của Nepal, đã bị đóng cửa ngay lập tức vì khói từ các đám cháy gần đó do người biểu tình gây ra có thể làm ảnh hưởng tới an toàn hàng không, theo Cục Hàng không Dân dụng Nepal.

Các tổ chức biểu tình, lan rộng sang nhiều thành phố khác ở Nepal, do giới trẻ tổ chức nhằm thể hiện sự phản đối với cáo buộc chính phủ chưa hành động đủ để chống tham nhũng và thúc đẩy cơ hội kinh tế.

Tuần trước, chính phủ của ông Oli ban hành lệnh cấm mạng xã hội, chặn truy cập nhiều nền tảng trực tuyến. Điều này đã gây ra sự phản đối trong dư luận Nepal, và châm ngòi cho cuộc biểu tình lan rộng.