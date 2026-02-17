Tổng thống Trump gửi thông điệp cứng rắn cho Ukraine về đàm phán hòa bình

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Các phái đoàn Nga và Ukraine dự kiến gặp nhau tại Geneva vào ngày 17/2 để tiến hành vòng đàm phán tiếp theo do Mỹ làm trung gian nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 4 năm.

Trước thềm cuộc đàm phán, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Ukraine nhanh chóng tiến tới một thỏa thuận.

“Ukraine tốt hơn hết nên ngồi vào bàn đàm phán, càng nhanh càng tốt”, ông Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One hôm 16/2.

Hai vòng đàm phán trước đó giữa Nga và Ukraine do Mỹ làm trung gian tại Abu Dhabi đã không đạt được bước đột phá nào.

Mặc dù cả phái đoàn Nga và Ukraine đều mô tả các cuộc đàm phán là hiệu quả, nhưng hai bên vẫn chia rẽ sâu sắc về vấn đề lãnh thổ. Theo đó, Moscow vẫn giữ các yêu cầu về những nhượng bộ chính trị và lãnh thổ toàn diện - những điều khoản mà Kiev bác bỏ vì cho rằng đồng nghĩa với sự đầu hàng.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các cuộc tấn công liên tục của Nga gần đây cho thấy lập trường của Moscow đối với ngoại giao.

“Ngay trước thềm các cuộc họp ba bên ở Geneva, quân đội Nga vẫn không nhận được mệnh lệnh nào khác ngoài việc tiếp tục tấn công Ukraine. Điều này nói lên rất nhiều điều về cách Nga nhìn nhận những nỗ lực ngoại giao của các đối tác”, ông Zelensky viết trên mạng xã hội.

“Chỉ khi gây đủ áp lực lên Nga và đảm bảo an ninh rõ ràng cho Ukraine thì cuộc chiến này mới có thể thực sự chấm dứt”, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh.

Điện Kremlin cho biết các cuộc đàm phán ở Geneva sẽ được tổ chức kín, không có sự hiện diện của truyền thông.

Trong khi đó, Ukraine đã báo cáo những bước tiến gần đây trên chiến trường, giành lại được 201km2 tuần trước, theo phân tích của hãng tin AFP dựa trên dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh.

Hầu hết khu vực mà Ukraine giành được tập trung khoảng 80km về phía đông của Zaporizhzhia, một khu vực gần nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu. Nhà máy này hiện vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Nga và “số phận” của nhà máy dự kiến ​​được đề cập trong các cuộc đàm phán sắp tới.

Ukraine dự định cũng nêu vấn đề về một “thỏa thuận ngừng bắn năng lượng”.

Trong khi đó, Nga cho biết dự định thảo luận các vấn đề lãnh thổ theo “công thức Anchorage” (Alaska), trong đó đề cập đến việc đóng băng chiến tuyến và chính thức hóa sự kiểm soát của Nga đối với vùng Donbass (gồm Lugansk và Donetsk). Tổng thống Nga và Mỹ đã gặp nhau tại Alaska vào năm ngoái và đã được một số đồng thuận liên quan tới xung đột Ukraine.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuần trước cho biết các cuộc đàm phán vẫn còn lâu mới hoàn tất, bác bỏ những tuyên bố lạc quan về tiến triển đàm phán.

Đề cập đến các cuộc đàm phán trước đó ở Abu Dhabi, ông nói rằng “vẫn còn một chặng đường dài phía trước”, đồng thời trước đó cáo buộc Washington rút lui khỏi các đề xuất được thảo luận ở Anchorage.

Tổng thống Trump dường như mất kiên nhẫn khi cuộc xung đột Ukraine vẫn kéo dài và không đạt được thỏa thuận như kỳ vọng, bất chấp nỗ lực của Mỹ. Ông nói với các phóng viên vào ngày 13/2 rằng Tổng thống Zelensky “sẽ phải hành động” trong các cuộc đàm phán hòa bình.

“Nga muốn đạt được một thỏa thuận, và ông Zelensky sẽ phải hành động, nếu không ông ấy sẽ bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời. Ông ấy phải hành động”, ông Trump nhấn mạnh.