NATO lần đầu bắn rơi UAV Ukraine ở Estonia, Kiev xin lỗi

Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur (Ảnh: Reuters).

Lần đầu tiên, một tiêm kích NATO đã bắn hạ một UAV nghi của Ukraine trên không phận Estonia vào ngày 19/5, Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur nói với hãng tin Delfi.

Theo ông Pevkur, UAV này bị một tiêm kích Romania tham gia nhiệm vụ tuần tra của NATO trên không phận Baltic bắn hạ. Chiếc UAV được cho là có nguồn gốc từ Ukraine và đang hướng tới các mục tiêu ở Nga.

Đáp lại, Bộ Ngoại giao Ukraine cáo buộc Moscow cố tình chuyển hướng UAV Ukraine vào lãnh thổ NATO. “Chúng tôi xin lỗi Estonia và tất cả những người bạn Baltic vì các sự cố ngoài ý muốn như vậy”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ukraine Heorhii Tykhyi nói.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh xuất hiện thêm một trường hợp UAV nghi của Ukraine rơi xuống lãnh thổ các nước Baltic trong các đợt không kích nhằm vào khu vực tây bắc Nga.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã bắn hạ hơn 300 UAV Ukraine vào ngày 19/5, bao gồm tại các tỉnh Yaroslavl, Moscow và Novgorod.

Latvia và Estonia đã phát cảnh báo UAV tại một số khu vực trên lãnh thổ của họ vào khoảng giữa trưa, đồng thời cùng theo dõi vụ xâm nhập này.

Giới chức Estonia cho biết UAV bị bắn hạ tại khu vực giữa hồ Võrtsjärv và thị trấn Põltsamaa ở miền trung Estonia trước khi rơi xuống một cánh đồng. Hiện công tác tìm kiếm mảnh vỡ đang được tiến hành và không có thương vong nào được ghi nhận.

“Tôi xác nhận một lần nữa rằng tôi đã trực tiếp trao đổi với Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov ngay sau sự cố này. Estonia chưa cấp phép cho bất kỳ ai sử dụng không phận của mình ngoài các đồng minh, và phía Ukraine cũng không yêu cầu cấp phép như vậy”, ông Pevkur nói.

“Trong cuộc trao đổi, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine đã xin lỗi vì sự cố xảy ra, đồng thời bày tỏ hài lòng rằng chúng tôi đã bắn hạ UAV đó", ông cho hay.

Latvia cũng cho biết đã phát hiện một UAV trên lãnh thổ nước này ngay trước buổi trưa ngày 19/5, đồng thời phát cảnh báo không kích tại một số khu vực phía đông.

Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh tình báo Nga cáo buộc Ukraine chuẩn bị phóng UAV vào các mục tiêu Nga từ các căn cứ ở Latvia. Riga và Kiev đã bác bỏ hoàn toàn các cáo buộc này.

Vào tháng 3, Ukraine từng tuyên bố rằng họ có thông tin tình báo cho thấy Nga đã cố tình điều hướng UAV của Kiev về phía các quốc gia Baltic và Phần Lan nhằm tạo ra căng thẳng.

Mặt khác, Moscow từng cáo buộc các thành viên NATO, gồm 3 nước Baltic, ngầm cho phép Ukraine sử dụng không phận của họ để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu ở tây bắc Nga, đặc biệt là các cảng xuất khẩu dầu ở vùng Leningrad.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur nói rằng phía Ukraine cần “giữ UAV tránh xa lãnh thổ của chúng tôi và kiểm soát hoạt động của chúng tốt hơn".

Tại Latvia, cả Thủ tướng Evika Silina và Bộ trưởng Quốc phòng Andris Spruds đều từ chức sau vụ 2 UAV cảm tử tầm xa của Ukraine bay vào một kho dầu bỏ trống gần thị trấn Rezekne, cách biên giới Nga khoảng 40km hồi đầu tháng.