Ukraine bất ngờ khi "sát thủ" Lancet của Nga đổi cách phục kích trên không

UAV Lancet (Ảnh: Defense Express).

Các chiến thuật UAV mới của lực lượng Nga đang khiến nhiệm vụ của quân đội Ukraine trở nên khó khăn hơn, buộc họ phải tìm kiếm những phương thức để đối phó với mối đe dọa này.

Quân đội Nga đã bắt đầu sử dụng AV tấn công cảm tử Lancet trong trạng thái "im lặng vô tuyến" nhằm tối đa hóa khả năng che giấu khi phục kích và tiếp cận mục tiêu.

Thông tin này được Serhii “Flash” Beskrestnov, cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, cho biết. Chiến thuật cập nhật của Nga được thiết kế nhằm ngăn các đơn vị tình báo tín hiệu của Ukraine phát hiện mối đe dọa kịp thời trước khi UAV lao xuống.

Điều này khiến công việc của các hệ thống cảnh báo sớm và năng lực phòng không của Ukraine trở nên phức tạp hơn đáng kể.

Việc không phát tín hiệu vô tuyến khiến Ukraine không thể nhanh chóng xác định đường bay của UAV trước khi nó bắt đầu nhằm mục tiêu.

“Trên nhiều mặt trận khác nhau, chúng tôi quan sát thấy Lancet hoạt động trong trạng thái hoàn toàn im lặng vô tuyến cho tới thời điểm tấn công. Đối phương cố tình làm điều này để ngăn chúng tôi xác định loại UAV, nhận diện mối đe dọa và phản ứng với nó”, ông Beskrestnov cho biết.

Các chuyên gia Ukraine và kỹ sư quân sự đang tiến hành phân tích chi tiết các thuật toán kỹ thuật cho phép UAV hoạt động mà không cần duy trì liên lạc liên tục với sở chỉ huy.

Đây được xem là một thay đổi quan trọng vì các UAV như Lancet thường dựa vào công nghệ vô tuyến để nhận lệnh từ binh sĩ điều khiển. Việc nó có thể ngắt được kết nối, tắt tín hiệu vô tuyến là một bước đi mới, khiến cho khả năng phục kích trên không trở nên nguy hiểm gấp nhiều lần.

Việc Ukraine xác định khả năng sử dụng các hệ thống dẫn đường tự động sẽ giúp Kiev phát triển các biện pháp đối phó hiệu quả trước mối đe dọa đang thay đổi này.

Lancet, dễ nhận biết nhờ kiểu cánh chữ thập đặc trưng, đã là một vũ khí thường thấy trên chiến trường Ukraine hơn 4 năm qua. Tuy nhiên, các phiên bản gần đây dường như vượt trội hơn các mẫu trước về độ chính xác và khả năng sống sót, cho thấy Nga cải tiến không ngừng UAV này.

Lancet còn được gọi là "AK-47 biết bay". Kalashnikov, đơn vị sản xuất Lancet, được biết tới là nhà thầu đứng sau mẫu súng trường huyền thoại AK-47. Lancet được so sánh với AK-47 vì sự đơn giản, tiện dụng và đáng tin cậy, những đặc điểm đã làm nên một trong những vũ khí phổ biến nhất thế giới trong hàng chục năm qua.

Lancet hoạt động theo cơ chế mang thuốc nổ bay lơ lửng trên không trung và liên tục tìm kiếm mục tiêu. Khi mục tiêu được xác nhận, UAV sẽ thực hiện một vụ tấn công cảm tử như cơ chế của một tên lửa không đối đất.

Nó được đặt tên là "Lancet", tức là "dao mổ", vì khả năng tấn công mục tiêu chính xác cao như "trong một cuộc phẫu thuật" với tầm hoạt động 40km, theo Sputnik.

Lancet có nhiều phiên bản, có tốc độ tối đa 80-100km/h. Nó được xem là UAV thông minh, đa chức năng khi có thể tự động tìm và bắn trúng mục tiêu. Lancet được trang bị một bộ phận tấn công chính xác, cũng như các mô-đun trinh sát, điều hướng và liên lạc. Ngoài ra, Lancet cũng có khả năng chống chọi trước vũ khí laser nhờ thiết kế đặc biệt.