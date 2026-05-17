Ukraine lên tiếng sau khi tập kích UAV quy mô kỷ lục vào Moscow

Vụ cháy tại kho chứa dầu Solnechnogorsk gần làng Durykino thuộc vùng Moscow của Nga, ngày 17/5. (Ảnh: Exilenova+).

Ít nhất 4 người đã thiệt mạng, trong đó có 3 người ở vùng Moscow, sau khi Ukraine tiến hành cuộc tấn công bằng UAV lớn kỷ lục trong đêm nhằm vào thủ đô Nga trong hơn 1 năm qua, các quan chức địa phương cho biết hôm 17/5.

Một người thứ 4 thiệt mạng ở vùng Belgorod giáp đông bắc Ukraine, giới chức địa phương cho biết, trong khi Bộ Quốc phòng Nga nói rằng đến giữa ngày, hơn 1.000 UAV Ukraine đã bị bắn hạ trên khắp nước Nga trong vòng 24 giờ qua.

Bình luận về vụ việc, Tổng thống Volodymyr Zelensky gọi đây là phản ứng công bằng đối với các cuộc tấn công của Nga nhằm vào mục tiêu của Ukraine trước đó.

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) xác nhận đã tiến hành chiến dịch phối hợp cùng Lực lượng Vũ trang Ukraine, nhắm vào cơ sở hạ tầng nhiên liệu và công nghiệp quốc phòng tại Moscow, cũng như các hệ thống phòng không và hạ tầng tại sân bay quân sự Belbek ở Crimea.

Theo SBU, các mục tiêu tại tỉnh Moscow bao gồm nhà máy Angstrem, nơi sản xuất chất bán dẫn cho tổ hợp công nghiệp - quân sự Nga, nhà máy lọc dầu Moscow, trạm bơm nhiên liệu Solnechnogorsk và trạm bơm nhiên liệu Volodarskoye.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố trong 24h qua, hệ thống phòng không của họ đã đánh chặn 1.054 UAV Ukraine, 8 bom dẫn đường trên không và 2 loại tên lửa mới do Ukraine phát triển.

Ông Zelensky cho biết thêm rằng Ukraine có khả năng tấn công các mục tiêu cách biên giới hơn 500km bất chấp hệ thống phòng không dày đặc của Nga quanh Moscow.

“Chúng tôi đang nói rõ với người Nga: Họ phải chấm dứt cuộc chiến này”, ông nói.

Nga sau đó cáo buộc cuộc tập kích của Ukraine nhằm vào dân thường. Trong thời gian qua, cả hai bên trong cuộc xung đột đều phủ nhận việc cố tình nhắm vào dân thường.

Ukraine đã gia tăng các cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Nga trong những tuần gần đây, nhằm phá hủy các nhà máy lọc dầu, kho chứa và đường ống dẫn, khi cả 2 bên đều tìm cách làm suy yếu cơ sở hạ tầng của đối phương.

Các cuộc tấn công đã gây gián đoạn nghiêm trọng tại các sân bay Moscow. Khoảng 200 chuyến bay bị hoãn hoặc hủy tại sân bay Sheremetyevo sau vụ tấn công, trong khi gần 100 chuyến bay bị hoãn hoặc hủy tại sân bay Vnukovo.

Ngày 13/5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Nga đã phóng hơn 1.560 UAV. Trong đêm 13/5, rạng sáng 14/5, Moscow bắn hơn 670 UAV và 56 tên lửa vào Ukraine. Đây là cuộc tập kích bằng UAV lớn nhất của Nga kể từ khi xung đột nổ ra cách đây hơn 4 năm. Ukraine sau đó tuyên bố sẽ đáp trả.

Các đợt tập kích diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông nghĩ cuộc chiến ở Ukraine sắp kết thúc.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng tuyên bố: "Những nền tảng tích lũy được trong tiến trình hòa bình cho phép chúng tôi nói rằng hồi kết thực sự đang đến gần".

Tuy nhiên, với tình hình leo thang như hiện tại, không rõ liệu cuộc chiến có thể sớm khép lại hay không.