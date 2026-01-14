NATO đối phó vụ Nga phóng tên lửa không thể đánh chặn vào Ukraine

Tổng thư ký NATO Mark Rutte (Ảnh: Reuters).

Phát biểu tại Nghị viện châu Âu trong khuôn khổ Diễn đàn của Nhóm Renew ngày 13/1, Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết: “Chúng tôi cũng đang phản ứng (trước các cuộc tấn công của Nga ở Ukraine) ngay lúc này, bởi vì tình hình đã trở nên thực sự nghiêm trọng. Chúng ta đã thấy điều đó khi Nga sử dụng tên lửa siêu vượt âm ở Lviv vài ngày trước”.

Ông Rutte ám chỉ cuộc tập kích bằng tên lửa siêu vượt âm tầm trung Oreshnik của Nga hôm 8/1 nhằm vào các mục tiêu ở tỉnh Lviv của Ukraine.

Lãnh đạo NATO cho biết đây chính là lý do khiến ông nỗ lực nhằm bảo đảm Ukraine có được “các tên lửa đánh chặn cần thiết để bắn hạ những tên lửa này, ở bất cứ nơi nào có thể”.

“Cũng tại đây, tôi kêu gọi các nghị sĩ quốc hội hãy làm việc với chính phủ của mình để tìm kiếm trong các kho dự trữ, tìm ra những tên lửa đánh chặn cần thiết cho các hệ thống Patriot, NASAMS và SAMP/T. Bởi vì Ukraine đang cần chúng một cách khẩn cấp”, ông nhấn mạnh.

Nga xác nhận đã sử dụng hệ thống tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Oreshnik tiên tiến trong cuộc tập kích nhằm vào các cơ sở quân sự bên trong lãnh thổ Ukraine hôm 8/1. Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tấn công nhằm đáp trả việc Ukraine bị cáo buộc tập kích dinh thự của Tổng thống Putin cuối tháng trước.

Moscow nói rằng cuộc tập kích đã làm tê liệt nhà máy sửa chữa máy bay quốc doanh Lviv ở miền Tây Ukraine, nơi cung cấp dịch vụ bảo dưỡng cho máy bay chiến đấu F-16 và MiG-29 do phương Tây cung cấp, đồng thời phá hủy cơ sở sản xuất, kho chứa máy bay không người lái tấn công tầm xa và cơ sở hạ tầng sân bay tại nhà máy.

Đây là lần thứ hai Nga sử dụng Oreshnik, tên lửa mà Moscow tuyên bố có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và gần như không thể đánh chặn, để tập kích Ukraine.

Cuộc tập kích đã vấp phải sự chỉ trích của các nước phương Tây ủng hộ Ukraine cũng như của Mỹ. Phó đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Tammy Bruce mô tả đây là một sự leo thang khó hiểu.

Hội đồng Ukraine - NATO đã tổ chức một cuộc họp bất thường tại Brussels vào ngày 12/1 nhằm thảo luận các phương án đáp trả các đợt tấn công quy mô lớn của Nga, bao gồm cả việc sử dụng tên lửa Oreshnik.

Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết cuộc họp trực tuyến có sự tham dự của Thứ trưởng Ngoại giao Oleksandr Mishchenko, Thứ trưởng Quốc phòng Serhii Boyev và Thứ trưởng Năng lượng Roman Andarak.

Các đại diện Ukraine đã trình bày tình hình an ninh hiện tại cũng như các cuộc tấn công có hệ thống của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này.

Theo các quan chức Ukraine, tình hình năng lượng vẫn vô cùng khó khăn, và Ukraine đang khẩn cấp cần các biện pháp bảo vệ mới, trong đó có các hệ thống phòng không.

Ông Boyev nhấn mạnh, trong suốt năm 2025, Nga đã gia tăng đáng kể số lượng tên lửa và máy bay không người lái được sử dụng trong các đòn tấn công nhằm vào Ukraine.

Ngoài ra, ông Boyev đã nêu rõ nhu cầu của Ukraine đối với các loại tên lửa tương thích với hệ thống phòng không, bao gồm Patriot và NASAMS, đồng thời kêu gọi các đối tác đầu tư vào chương trình PURL, một sáng kiến ​​mới của Mỹ và NATO nhằm đẩy nhanh việc cung cấp vũ khí cho Ukraine.