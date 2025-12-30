Các binh sĩ triển khai hệ thống tên lửa siêu vượt âm Oreshnik của Nga tại Belarus (Ảnh: Reuters).

Bộ Quốc phòng Nga hôm 30/12 lần đầu tiên công bố hình ảnh tổ hợp tên lửa siêu vượt âm mới có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Oreshnik, đồng thời thông báo vũ khí này đã được triển khai tại nước láng giềng Belarus.

Một đoạn video được đăng trên kênh Telegram của Bộ Quốc phòng Nga cho thấy tổ hợp Oreshnik đang di chuyển vào khu vực rừng rậm rồi dừng lại, sau đó các quân nhân phủ lưới ngụy trang lên hệ thống này.

“Tất cả các điều kiện cần thiết cho nhiệm vụ trực chiến cũng như cho việc bố trí chỗ ở của quân nhân Nga đã được chuẩn bị từ trước”, quân đội Nga cho biết trong tuyên bố kèm theo video.

Belarus hôm nay cũng công bố đoạn video cho thấy việc triển khai tổ hợp tên lửa siêu vượt âm Oreshnik của Nga trên lãnh thổ Belarus.

Đoạn video do Bộ Quốc phòng Belarus công bố không tiết lộ vị trí cụ thể của tổ hợp tên lửa Oreshnik, nhưng cho thấy các bệ phóng cơ động cùng kíp vận hành di chuyển dọc theo những con đường trong rừng.

Siêu tên lửa “không thể đánh chặn” của Nga lần đầu lộ diện (Nguồn: RT)

Trong video, một sĩ quan cấp cao thông báo với binh sĩ rằng các hệ thống Oreshnik đã chính thức được đưa vào trực chiến. Ông cũng đề cập đến các hoạt động huấn luyện và trinh sát thường xuyên của các kíp vận hành tên lửa.

Sau cuộc gặp vào tháng 12/2024 với nhà lãnh đạo Belarus Alexander Lukashenko, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết tên lửa Oreshnik có thể được triển khai tại Belarus trong nửa cuối năm nay. Đây là một phần trong chiến lược đã được điều chỉnh nhằm cho phép Moscow đặt vũ khí hạt nhân ngoài lãnh thổ của mình lần đầu tiên kể từ Chiến tranh Lạnh.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko xác nhận Nga đã triển khai hệ thống tên lửa Oreshnik mới nhất có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tới nước này. Ông Lukashenko nói rằng Oreshnik đã tới Belarus vào ngày 17/12 và đang được đưa vào trực chiến.

Ông Lukashenko từng nói rằng Belarus, một đồng minh thân cận của Nga, đang lưu giữ vài chục đầu đạn hạt nhân chiến thuật của Moscow.

Nga đã thử nghiệm Oreshnik trang bị đầu đạn thông thường nhắm vào một mục tiêu ở Ukraine vào tháng 11/2024. Tổng thống Putin tuyên bố tên lửa này không thể bị đánh chặn.

Nhà lãnh đạo Nga cho biết các đầu đạn tách rời của Oreshnik lao xuống với tốc độ lên tới Mach 10 và không thể bị ngăn lại, đồng thời khẳng định việc sử dụng nhiều đầu đạn như vậy trong một cuộc tập kích thông thường có thể gây sức hủy diệt tương đương một đòn hạt nhân.

Ông Putin tiết lộ thêm, đầu đạn của tên lửa đạt tới nhiệt độ 4.000 độ C, khiến tên lửa này có sức công phá cao. Bất cứ thứ gì trong vùng nổ đều bị phân hủy thành các hạt cơ bản, về cơ bản biến nó thành tro.

Theo John Foreman, chuyên gia của viện nghiên cứu Chatham House và từng làm tùy viên quốc phòng Anh tại Moscow và Kiev, Tổng thống Putin dự định triển khai vũ khí này "tại Belarus để mở rộng tầm hỏa lực vào sâu trong châu Âu".

Chuyên gia Foreman nhận định động thái này là phản ứng của Nga trước việc Mỹ dự kiến triển khai các tên lửa thông thường, bao gồm tên lửa siêu vượt âm tầm trung Dark Eagle, tại Đức vào năm tới.

Việc triển khai Oreshnik sẽ diễn ra chỉ vài tuần trước khi Hiệp ước New START 2010 hết hạn. Đây là hiệp ước cuối cùng giữa Mỹ và Nga giới hạn việc triển khai các vũ khí hạt nhân chiến lược của hai cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới.