Anh - Pháp diễn tập triển khai binh sĩ tới Ukraine?

Binh sĩ tham gia cuộc tập trận (Ảnh: Bộ Quốc phòng Anh).

Lính dù Anh và Pháp đang tập trận tại Brittany với khả năng triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine, Telegraph đưa tin. Động thái này diễn ra trong bối cảnh liên minh sẵn sàng hành động, lực lượng có thể điều động họ tới Ukraine, chưa chắc chắn liệu kịch bản này có thể xảy ra hay không khi vấp phải sự phản đối của Nga.

Hơn 600 binh sĩ thuộc Lữ đoàn Đổ bộ Đường không số 16 của Anh đã nhảy dù cùng Lữ đoàn Dù số 11 của Pháp và một trung đội Italy trong khuôn khổ cuộc tập trận Orion. Đây là một cuộc diễn tập quy mô lớn do Pháp dẫn đầu với sự tham gia của 24 quốc gia đối tác.

Cuộc tập trận kéo dài 9 ngày, bắt đầu đúng dịp kỷ niệm 4 năm xung đột Nga - Ukraine bùng phát, nhằm kiểm tra khả năng tích hợp máy bay không người lái, hệ thống liên lạc và năng lực giữ vị trí trong 48-72 giờ mà không được tiếp tế.

Lực lượng lính dù này thuộc nhóm sẵn sàng chiến đấu cao nhất của Anh và có thể trở thành nòng cốt của lực lượng 10.000 quân mà London và Paris cam kết triển khai tới Ukraine nếu đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Câu hỏi giờ đây không còn là liệu các binh sĩ này có thể triển khai hay không, mà là liệu chính phủ của họ có cho phép hay không.

“Những người này là mũi nhọn của lục quân chính quy. Họ là những người sẵn sàng nhất để thực hiện bất cứ nhiệm vụ nào”, một nguồn tin quốc phòng Anh nói với Telegraph.

Theo báo Anh, 2 ngày trước khi cuộc tập trận bắt đầu, ngày càng nhiều thành viên trong Liên minh sẵn sàng hành động dường như thừa nhận riêng tư rằng việc họ đóng góp quân số phụ thuộc vào sự chấp thuận của Moscow.

Nga trước đó nhiều lần cảnh báo không chấp nhận kịch bản phương Tây đưa quân đến Ukraine, thậm chí nói rằng có thể coi họ là mục tiêu hợp pháp.

Các cuộc đàm phán về bảo đảm an ninh đã được gộp vào tiến trình đàm phán ngừng bắn do Mỹ làm trung gian, đồng nghĩa với việc Nga có tiếng nói về việc ai sẽ tham gia gìn giữ hòa bình. Một nguồn ngoại giao cấp cao nói với Telegraph: “Nếu Nga nói họ không đồng ý và coi những binh sĩ đó là mục tiêu, thì bạn sẽ phải triển khai một loại lực lượng khác".

Lời cảnh báo của Nga dường như đang thúc đẩy yêu cầu phải có sự đồng thuận từ Nga ngay trong nội bộ Liên minh.

Các diễn biến thời gian qua cho thấy sự thu hẹp kế hoạch của liên minh sẵn sàng hành động. Tháng 4/2025, Tổng tham mưu trưởng quốc phòng Anh đề xuất một lực lượng 64.000 quân. Các bộ trưởng châu Âu cho biết họ khó có thể huy động nổi 25.000 người. Cũng trong tháng đó, chỉ 6 trong số 30 quốc gia cam kết gửi quân.

Anh cũng đang đối mặt với áp lực. Lục quân Anh đã thu hẹp xuống còn khoảng 70.000 binh sĩ, mức thấp nhất trong hơn 200 năm. Để triển khai 5.000 quân tới Ukraine, Anh có thể phải rút lực lượng khỏi Estonia và Síp, theo Telegraph.

Trong khi đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuần trước nói rằng 10.000 binh sĩ phương Tây đóng tại Lviv, xa tiền tuyến, sẽ không thể ngăn chặn Nga. Ông muốn lực lượng đối tác triển khai gần tuyến tiếp xúc hơn, một yêu cầu khiến việc Nga đồng ý với phương án này càng trở nên khó khăn hơn.