Mỹ thông tin về quy trình cấp thẻ xanh với diện thị thực H-1B

Mỹ đã thông báo một số thay đổi trong chính sách cấp thẻ xanh (Ảnh minh họa: USCIS).

Theo phát biểu ngày 24/5 từ người phát ngôn Zach Kahler của Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS), những người mang lại lợi ích kinh tế hoặc phục vụ lợi ích quốc gia nước này nhiều khả năng sẽ vẫn theo lộ trình xin thẻ xanh như hiện tại, tức là họ có thể thực hiện quy trình nộp đơn thường trú ngay tại Mỹ, mà không phải trở về nước (như những thay đổi được công bố gần đây).

“Những người nộp đơn xin trợ cấp mang lại lợi ích kinh tế hoặc vì lợi ích quốc gia có thể sẽ tiếp tục theo lộ trình xin thẻ xanh như hiện tại”, ông Kahler giải thích, đồng thời cho biết thêm rằng "những người khác có thể được yêu cầu nộp hồ sơ từ nước ngoài tùy thuộc vào hoàn cảnh cụ thể".

Động thái làm rõ này diễn ra sau một bản ghi nhớ chính sách sâu rộng được ban hành hôm 22/5, trong đó thu hẹp đáng kể các điều kiện mà công dân nước ngoài cư trú tại Mỹ có thể chuyển đổi sang thường trú nhân mà không cần trở về nước.

Chỉ thị này đánh dấu một trong những động thái đảo ngược sâu rộng nhất đối với thông lệ nhập cư lâu đời trong nhiều thập kỷ ở Mỹ.

Trong nhiều năm, việc điều chỉnh tình trạng cư trú trong nước là một thủ tục hành chính thông thường.

Theo hướng dẫn mới, USCIS lập luận rằng Quốc hội Mỹ chưa bao giờ có ý định để những người nhập cảnh tạm thời, bao gồm du học sinh, lao động diện thị thực H-1B, nhân sự luân chuyển nội bộ doanh nghiệp theo diện thị thực L-1 hoặc khách du lịch, sử dụng quyền đến Mỹ trong thời gian ngắn để làm mục đích xin thẻ xanh.

Thay vào đó, cơ quan này đang thiết lập một quy trình lãnh sự mới ở nước ngoài và xem đây là yêu cầu mặc định, và chỉ dành việc thay đổi tình trạng cư trú trên đất Mỹ cho những trường hợp ngoại lệ.

Trong một thông cáo báo chí trước đó kèm theo bản ghi nhớ hôm 22/5, ông Kahler đã nhấn mạnh lập trường nghiêm ngặt này, tuyên bố rằng hầu hết những người không định cư giờ đây sẽ phải trở về nước của họ để hoàn tất quy trình.

“Chúng tôi đang quay trở lại mục đích ban đầu của luật để đảm bảo người nước ngoài tuân thủ đúng hệ thống nhập cư của chúng ta”, ông Kahler nói trong thông cáo báo chí trước đó. “Từ nay trở đi, người nước ngoài đang ở Mỹ tạm thời và muốn có thẻ xanh phải trở về nước của họ để nộp đơn, trừ những trường hợp đặc biệt", ông nói thêm.

Điều này đánh dấu lập trường chính thức của chính quyền Mỹ rằng những người giữ visa H-1B không nên điều chỉnh tình trạng cư trú bên trong nước Mỹ, trừ khi họ đáp ứng một số ít trường hợp ngoại lệ hẹp.

H-1B là dạng thị thực không định cư theo diện việc làm, cho phép các doanh nghiệp Mỹ tuyển dụng lao động nước ngoài trong thời hạn tối đa 3 năm và có thể gia hạn lên đến 6 năm trong đa số trường hợp.

Vì vậy, việc phân biệt giữa người phải rời đi và người được ở lại hoàn toàn phụ thuộc vào việc vai trò của người nộp đơn có đáp ứng tiêu chí "mang lại lợi ích kinh tế" hoặc "phục vụ lợi ích quốc gia" hay không.

Tiêu chí này đặc biệt quan trọng đối với những người giữ visa H-1B có tay nghề cao, những người tạo nên xương sống hoạt động của các ngành công nghiệp lớn của Mỹ, bao gồm công nghệ, kỹ thuật, nghiên cứu, tài chính và chăm sóc sức khỏe.