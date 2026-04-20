Thủ tướng Carney: Quan hệ Canada với Mỹ đã trở thành một điểm yếu

Thủ tướng Carney gặp Tổng thống Trump tại Nhà Trắng hồi tháng 10/2025 (Ảnh: Reuters).

Trong một thông điệp video gửi đến người dân cả nước, được công bố ngày 19/4 giờ địa phương, Thủ tướng Carney nói rằng thế giới đã trở nên chia rẽ hơn, và Canada phải đánh giá lại các mối quan hệ quốc tế quan trọng nhất của mình và trải qua sự thay đổi trong chiến lược quốc gia.

“Mỹ đã thay đổi căn bản cách tiếp cận thương mại của mình, nâng thuế quan lên mức cao nhất kể từ thời kỳ Đại suy thoái”, ông Carney nói trong bài phát biểu dài gần 10 phút. “Nhiều thế mạnh trước đây của chúng ta, dựa trên mối quan hệ mật thiết với Mỹ, đã trở thành điểm yếu; những điểm yếu mà chúng ta phải khắc phục”, ông nói thêm.

Ông cho biết, lao động trong ngành công nghiệp ô tô, thép và gỗ đang "bị đe dọa" vì thuế quan của Mỹ, và các doanh nghiệp đang trì hoãn đầu tư vì "bầu không khí bất ổn đang bao trùm".

“Nước Mỹ đã thay đổi và chúng ta phải ứng phó”, ông Carney nhấn mạnh.

Thủ tướng Carney, nhà lãnh đạo đã giành được đa số ghế trong quốc hội cho chính phủ của ông dẫn dắt vào tuần trước, cho biết chiến thắng bầu cử sẽ giúp ông giải quyết hiệu quả hơn cuộc chiến thương mại do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng.

Hồi tuần trước, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick đã chỉ trích Canada là một "đối tác thương mại khó tính".

Canada, quốc gia xuất khẩu gần 70% sang Mỹ, dự kiến ​​sẽ xem xét lại hiệp định thương mại tự do ba bên Mỹ - Mexico - Canada trong năm nay. Các quan chức Mỹ cũng ám chỉ rằng họ muốn có những thay đổi lớn đối với hiệp định này.

Ngoài việc áp thuế quan đối với hàng xuất khẩu của Canada như thép, nhôm và ô tô, Tổng thống Trump đã nhiều lần ám chỉ đến việc sáp nhập Canada và đưa nước này thành tiểu bang thứ 51 của Mỹ.

Văn phòng Thủ tướng Carney đã không phản hồi các câu hỏi về lý do tại sao ông lại công bố thông điệp video vào thời điểm này. Nhưng theo các chuyên gia, đây được xem là nỗ lực nhằm khơi dậy tinh thần tự chủ và đoàn kết quốc gia trong bối cảnh địa chính trị thay đổi hiện nay.

Thủ tướng Carney cho biết ông dự định sẽ thường xuyên có những bài phát biểu như vậy trước người dân Canada trong những tuần và tháng tới để cập nhật về những việc làm của chính phủ trong nỗ lực phát triển nền kinh tế và bảo vệ chủ quyền của đất nước.