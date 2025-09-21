Người có thị thực H-1B vội vã trở về Mỹ sau chính sách mới của chính quyền

Tổng thống Trump phát biểu trước khi ký sắc lệnh siết chặt thị thực cho lao động có tay nghề cao đến Mỹ (Ảnh: Reuters).

Sự lo lắng bao trùm khi những người lao động có thị thực H-1B từ Ấn Độ và Trung Quốc buộc phải hủy bỏ kế hoạch du lịch và vội vã quay trở lại Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump áp dụng mức phí thị thực mới lên đến 100.000 USD mỗi hồ sơ xin thị thực H-1B, phù hợp với chiến dịch truy quét người nhập cư trên diện rộng của ông.

Chính sách trên được cho là nhằm hạn chế các công ty công nghệ tuyển dụng lao động nước ngoài để ưu tiên lao động Mỹ.

Các công ty công nghệ và ngân hàng đã phải gửi thông báo khẩn cấp tới nhân viên nhập cư đang ở nước ngoài, khuyến cáo quay trở lại Mỹ trước thời hạn 0h ngày 21/9 theo giờ miền đông nước Mỹ và yêu cầu họ không rời đi.

Một quan chức Nhà Trắng hôm 20/9 đã làm rõ rằng, sắc lệnh trên chỉ áp dụng cho những người nộp đơn mới chứ không áp dụng cho những người đã có thị thực hoặc những người đang xin gia hạn, giải đáp một số nhầm lẫn về việc ai sẽ bị ảnh hưởng bởi lệnh này.

Tuy nhiên, tuyên bố của Tổng thống Trump một ngày trước đó đã gióng lên hồi chuông cảnh báo ở Thung lũng Silicon.

Lo sợ sẽ không được phép quay trở lại khi quy định mới có hiệu lực, một số công dân Ấn Độ tại sân bay San Francisco đã quyết định cắt ngắn kỳ nghỉ ở nước ngoài.

"Đây là tình huống mà chúng tôi phải lựa chọn giữa gia đình và việc ở lại đây", một kỹ sư tại một công ty công nghệ lớn cho biết. Vợ anh đã đi chuyến bay của Emirates từ San Francisco đến Dubai (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất) hôm 19/9.

Chuyến bay bị hoãn hơn 3 giờ sau khi một số hành khách Ấn Độ nhận được tin về quy định mới của ông Trump hoặc thông báo từ công ty đã yêu cầu họ xuống máy bay, người này cho biết với điều kiện giấu tên. Ít nhất 5 hành khách cuối cùng đã được phép rời khỏi máy bay, vị kỹ sư này cho biết thêm.

Một đoạn video về vụ việc đang được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một vài người rời khỏi máy bay. Vợ của vị kỹ sư nói trên và cũng là người sở hữu thị thực H-1B đã chọn ở lại Ấn Độ để chăm sóc mẹ đang ốm.

Trên ứng dụng mạng xã hội phổ biến của Trung Quốc Rednote, những người sở hữu thị thực H-1B đã chia sẻ trải nghiệm của họ khi phải vội vã quay trở lại Mỹ - trong một số trường hợp chỉ vài giờ sau khi hạ cánh xuống Trung Quốc hoặc một quốc gia khác.

Một số người ví nỗi lo lắng mà họ cảm thấy giống như trải nghiệm trong đại dịch Covid-19, khi họ phải vội vã bay trở lại Mỹ trước khi lệnh cấm đi lại có hiệu lực.

"Cảm xúc của tôi là sự pha trộn giữa thất vọng, buồn bã và bực bội", một phụ nữ chia sẻ trong bài đăng có tên người dùng là "Cuộc sống của Emily ở New York".

Người phụ nữ cho biết cô đã lên chuyến bay của United Airlines chuẩn bị cất cánh từ New York đến Paris (Pháp) thì nhận được tin về phí thị thực mới. Sau một hồi trao đổi với hãng hàng không, cơ trưởng đã đồng ý để cô xuống máy bay.

Cô đã hủy chuyến đi đã lên kế hoạch đến Pháp, hủy bỏ kế hoạch với bạn bè, bao gồm một số người đang bay từ Trung Quốc về, sau khi cô nhận được thư từ luật sư của công ty yêu cầu nhân viên ở nước ngoài trở về Mỹ.

Các công ty bao gồm Microsoft, Amazon, Alphabet và Goldman Sachs nằm trong số những công ty đã gửi email khẩn cấp cho nhân viên với các khuyến cáo về đi lại ngoài nước Mỹ.