Mỹ giải thích lý do tạm dừng chương trình xổ số thẻ xanh

Mỹ quyết định tạm dừng xổ số thẻ xanh (Ảnh: CNBC).

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tạm dừng chương trình xổ số thẻ xanh. Theo chính quyền, chương trình này đã bị nghi phạm trong vụ xả súng tại Đại học Brown University ngày 13/12 và sát hại một giáo sư của Học viện công nghệ Massachusetts (MIT) vào ngày 15/12, lợi dụng để vào Mỹ.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem cho biết trong một bài đăng trên X rằng bà đang yêu cầu Cơ quan Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) tạm dừng chương trình xổ số, vốn được biết đến với tên chính thức là Chương trình thị thực nhập cư đa dạng.

Nhà chức trách Mỹ trước đó xác định nghi phạm xả súng là Claudio Manuel Neves Valente, một người Bồ Đào Nha 48 tuổi, từng là sinh viên tại Brown.

Bà Noem cho biết người này được cấp thẻ xanh qua chương trình xổ số vào năm 2017. Thi thể của nghi phạm được tìm thấy vào ngày 18/12 sau một vụ tự sát.

“Cá nhân này không bao giờ nên được phép vào nước chúng ta”, bà Noem viết, đồng thời nói rằng việc tạm dừng sẽ “bảo đảm không còn người Mỹ nào bị hại bởi chương trình tai hại này".

Mỗi năm, Mỹ cấp khoảng 50.000 thẻ xanh thông qua hình thức bốc thăm ngẫu nhiên trong chương trình xổ số thẻ xanh. Người nộp đơn không cần bảo lãnh gia đình hay việc làm, và chỉ cần thỏa mãn những điều kiện không quá phức tạp là có thể được nộp hồ sơ. Người được bốc trúng sẽ được quyền thường trú nhân Mỹ (thẻ xanh).

Mục tiêu của chương trình là đa dạng hóa nguồn gốc người nhập cư, không tập trung vào một số quốc gia nhất định.

Việc tạm dừng chương trình xổ số thẻ xanh là bước mới nhất của Tổng thống Donald Trump nhằm hạn chế nhập cư. Chính quyền của ông thường đưa ra các động thái này như là phản ứng đối với các hành vi bạo lực mà họ quy trách nhiệm cho chính sách nhập cư lỏng lẻo.

Trước đó, chính quyền đã siết chặt nhập cư từ chủ yếu các nước đang phát triển sau khi một công dân Afghanistan bị nghi ngờ đã bắn 2 binh sĩ Vệ binh Quốc gia ở Washington. Ông Trump cũng đã tiến hành tăng phí nộp đơn 100.000 USD cho thị thực H-1B, loại thường được ngành công nghệ sử dụng.

Chính quyền cũng theo đuổi các biện pháp thực thi nhập cư mạnh mẽ, và đang tiến hành kế hoạch mở rộng đáng kể năng lực tạm giam người nhập cư, có thể sử dụng tới khoảng hai chục “trung tâm siêu lớn” trên khắp cả nước.