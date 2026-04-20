Pháp triệu tập tỷ phú công nghệ Mỹ Elon Musk

Tỷ phú Elon Musk (Ảnh: Forbes).

Tỷ phú Musk đã được triệu tập đến Paris để thẩm vấn như một phần của cuộc điều tra kéo dài hơn một năm qua của Pháp liên quan đến nhiều nghi vấn vi phạm của nền tảng mạng xã hội X do ông điều hành, mặc dù vẫn chưa rõ liệu ông có xuất hiện hay không.

Ngoài ông Musk, khoảng 10 lãnh đạo của công ty, trong đó có bà Linda Yaccarino, người từng giữ chức Giám đốc điều hành (CEO) nền tảng X đến tháng 7/2025, cũng bị triệu tập.

Viện Công tố Paris mở cuộc điều tra sơ bộ từ tháng 1/2025, sau khi nhận được tố giác của một nghị sĩ và một lãnh đạo trong lĩnh vực an ninh mạng về các cáo buộc rằng thuật toán của X đã được sử dụng để can thiệp vào nền chính trị Pháp, đồng thời sử dụng trái phép dữ liệu cá nhân nhạy cảm để phục vụ quảng cáo nhắm mục tiêu.

Cuộc điều tra sau đó đã được mở rộng và đến tháng 11/2025. Cơ quan điều tra phát hiện nhiều nội dung mang tính bài Do Thái và phủ nhận tội ác diệt chủng do công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) Grok của nền tảng X tạo ra, từ đó bổ sung thêm nghi vấn liên quan đến hành vi phủ nhận tội ác chống loài người.

Trong suốt 15 tháng qua, cơ quan chức năng Pháp đã huy động nhiều chuyên gia về AI và phối hợp với các cơ quan công quyền để phân tích dữ liệu. Đáng chú ý, phía điều tra đã yêu cầu nền tảng X cung cấp thuật toán vận hành nhằm xác định có hay không sự can thiệp có chủ ý vào việc lan truyền nội dung, nhưng công ty này kịch liệt bác bỏ.

Hồi đầu tháng 2, các công tố viên Pháp đã khám xét văn phòng của X tại Paris, hành động mà X chỉ trích là các cuộc đột kích "mang tính chính trị" và "hành vi lạm dụng tư pháp".

Vào thời điểm đó, các công tố viên Paris cũng triệu tập tỷ phú Musk và CEO Yaccarino để thẩm vấn tự nguyện với tư cách là "người quản lý trên thực tế và trên pháp lý của nền tảng X vào thời điểm xảy ra sự việc", một động thái mà ông Musk gọi là "cuộc tấn công chính trị".

Bà Yaccarino đã từ chức CEO của X vào tháng 7/2025 sau hai năm lãnh đạo công ty. Vào tháng 2, công tố viên Paris Laure Beccuau cho biết các nhân viên của X cũng đã được triệu tập đến trình diện từ ngày 20 đến 24/4 để làm chứng.

Tuy nhiên, việc những người được mời đến để thẩm vấn tự nguyện có xuất hiện hay không sẽ không là "trở ngại cho việc tiếp tục điều tra", văn phòng công tố Paris cho biết hôm 18/4.

Trong khi đó, Bộ Tư pháp Mỹ từ chối hỗ trợ Pháp trong quá trình điều tra, cho rằng đây là cuộc điều tra hình sự mang tính định hướng chính trị nhằm can thiệp vào hoạt động của một mạng xã hội.

Hiện các quan chức Pháp chưa cung cấp bất kỳ chi tiết nào về địa điểm hoặc thời gian cuộc thẩm vấn tỷ phú Musk trong thời gian tới.