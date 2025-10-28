Mỹ tập kích 3 tàu nghi chở ma túy ở Thái Bình Dương, 14 người chết

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth (Ảnh: Reuters).

Theo ông Hegseth, 14 người đã chết trong khi một người sống sót sau các vụ không kích.

Cuộc tập kích đầu tiên trúng một tàu có 8 người, cuộc thứ 2 trúng một tàu có 4 người và cuộc thứ ba trúng một tàu có 3 người, ông Hegseth cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội X. Tất cả các cuộc tập kích đều được tiến hành trên vùng biển quốc tế và không có binh sĩ Mỹ nào bị thương trong các hoạt động này, ông nói.

Bộ trưởng Mỹ cáo buộc tất cả các tàu đều do "một tổ chức khủng bố" được chỉ định điều hành, chuyên buôn bán ma túy ở Thái Bình Dương. Ông không nêu cụ thể tên tổ chức.

Bộ trưởng Quốc phòng cho biết Bộ chỉ huy phía Nam của Mỹ đã khởi xướng quy trình tiêu chuẩn tìm kiếm và cứu nạn liên quan tới người sống sót duy nhất, và các cơ quan tìm kiếm và cứu nạn của Mexico đã nhận vụ việc và đảm nhận trách nhiệm phối hợp việc cứu hộ.

Quân đội Mỹ vẫn tiếp tục tấn công các tàu bị cáo buộc buôn lậu ma túy cả ở Caribbe và Thái Bình Dương, leo thang chiến dịch mà Washington lập luận là nhằm ngăn chặn ma túy bất hợp pháp vào Mỹ.

Tổng cộng, chính quyền Mỹ cho biết họ đã loại bỏ 57 người bị cáo buộc buôn lậu ma túy kể từ khi tiến hành các cuộc tập kích vào đầu tháng 9.

Các cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh chính quyền Mỹ đã dồn một lực lượng quân sự lớn ở khu vực Caribe, điều động cả máy bay do thám, tiêm kích và các tàu chiến, làm căng thẳng ở khu vực gia tăng.