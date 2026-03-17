Mỹ sắp công bố các nước đồng ý phối hợp mở lại eo biển Hormuz

Mỹ kêu gọi lập liên minh mở lại Hormuz (Ảnh: AFP).

“Một số quốc gia đã nói với tôi rằng họ đang trên đường đến”, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ngày 16/3 khi được hỏi về việc liệu có quốc gia nào đã đồng ý tham gia vào liên minh nhằm mở lại eo biển Hormuz hay chưa.

“Chúng ta có một số nước thực sự rất nhiệt tình. Họ đã đang trên đường đến rồi. Họ đã bắt đầu đến. Bạn biết đấy, để đến đó cũng mất một chút thời gian”, ông nói.

Tổng thống Trump sau đó cho biết chính quyền của ông sẽ sớm công bố danh sách các quốc gia tham gia vào sứ mệnh do Mỹ đề xuất.

Trong khi đó, ông Trump tỏ ra không hài lòng với một số đồng minh khi họ từ chối yêu cầu gửi tàu chiến để hộ tống tàu chở dầu qua eo biển Hormuz theo đề nghị của Washington. Ông cho rằng họ không đủ trung thành với Mỹ sau nhiều thập niên được Washington bảo đảm an ninh.

Ông nói: “Một số rất nhiệt tình, còn một số thì không. Có những quốc gia mà chúng ta đã giúp đỡ trong rất nhiều năm. Chúng ta đã bảo vệ họ khỏi những mối đe dọa khủng khiếp từ bên ngoài, nhưng họ lại không quá nhiệt tình. Mức độ nhiệt tình đó rất quan trọng đối với tôi”.

“Ở một số quốc gia, chúng ta có khoảng 45.000 binh sĩ ở đó, những binh sĩ tuyệt vời, đang bảo vệ họ khỏi nguy hiểm. Và rồi khi chúng ta hỏi họ có tàu rà phá thủy lôi không, thì họ nói không muốn dính líu”, ông Trump cho biết.

Ông cũng khẳng định từ lâu ông đã biết các đồng minh của Mỹ sẽ không đến hỗ trợ khi Washington cần.

“Tôi từ lâu đã chỉ trích việc bảo vệ các quốc gia khác, bởi vì tôi biết rằng chúng ta sẽ bảo vệ họ, nhưng nếu một ngày nào đó chúng ta cần giúp đỡ, họ sẽ không ở đó vì chúng ta. Tôi đã biết điều đó từ rất lâu rồi”, ông Trump bình luận.

Ông Trump đã cố gắng thuyết phục các quốc gia khác tham gia bảo đảm an toàn cho tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz đang bị Iran kiểm soát hỏa lực. Ông Trump mô tả nhiệm vụ hải quân tiềm năng này chỉ là “một việc rất nhỏ”, ngay cả khi Iran tiếp tục phóng các loại đạn vào các tàu chở dầu.

Tuy nhiên, cho đến nay, các đồng minh của Mỹ hoặc chưa đưa ra cam kết rõ ràng hoặc thẳng thừng từ chối yêu cầu của ông.

Ngoại trưởng các nước Liên minh châu Âu (EU) đã thảo luận các phương án bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz, nhưng quyết định không mở rộng các hoạt động hải quân của khối trong khu vực.

Phát biểu với báo giới tại Brussels tối 16/3 sau cuộc họp, người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU Kaja Kallas nói: “Châu Âu không có lợi ích trong một cuộc chiến kéo dài không có điểm kết thúc”.

Bà cho biết lực lượng hải quân của EU tại Biển Đỏ, mang tên Chiến dịch Aspides của EU, hiện đã đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tự do hàng hải.

“Trong các cuộc thảo luận, có mong muốn rõ ràng là tăng cường chiến dịch này, nhưng hiện tại chưa có sự ủng hộ cho việc thay đổi nhiệm vụ của Chiến dịch Aspides. Đây không phải là cuộc chiến của châu Âu, nhưng lợi ích của châu Âu bị ảnh hưởng trực tiếp”, bà nhấn mạnh.

Cùng ngày, các bộ trưởng năng lượng EU cũng họp tại Brussels để bàn về những vấn đề tương tự.

Sau cuộc họp, Ủy viên phụ trách năng lượng và nhà ở của EU Dan Jorgensen cho biết ưu tiên hàng đầu của khối là giảm hóa đơn năng lượng cho người dân, trong bối cảnh xung đột ở Trung Đông đang đẩy giá năng lượng tăng cao. Quan chức này đồng thời khuyến khích các đối tác châu Âu giảm sự phụ thuộc vào các thị trường năng lượng toàn cầu đầy biến động.