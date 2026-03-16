Iran đáp trả yêu cầu của Mỹ về "đầu hàng vô điều kiện" và mở eo biển Hormuz

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi (Ảnh: AFP).

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 16/3 chỉ trích Mỹ vì đã yêu cầu các đồng minh giúp đỡ để mở lại eo biển Hormuz trong khi vẫn yêu cầu Iran "đầu hàng vô điều kiện".

“Họ đã tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn và nhắc lại yêu cầu đầu hàng vô điều kiện. Hôm nay, sau khoảng 15 ngày kể từ khi chiến tranh bắt đầu, họ lại quay sang các nước khác để nhờ hỗ trợ đảm bảo an ninh cho eo biển Hormuz và giữ cho eo biển này luôn mở”, ông Araghchi nói.

“Theo quan điểm của chúng tôi, eo biển vẫn mở; nó chỉ bị đóng đối với đối thủ của chúng tôi và những bên đã tiến hành hành động xâm phạm”, ông nói thêm.

Ngoại trưởng Araghchi tuyên bố Iran “sẵn sàng tiếp tục chiến tranh”.

“Việc chúng tôi nói rằng chúng tôi không muốn ngừng bắn không phải vì chúng tôi muốn chiến tranh, mà vì lần này cuộc chiến này phải kết thúc theo cách mà đối thủ của chúng tôi sẽ không bao giờ nghĩ đến việc lặp lại những cuộc tấn công và hành động gây hấn này nữa”, nhà ngoại giao Iran nhấn mạnh.

"Tôi nghĩ rằng đến giờ họ đã rút ra được bài học quý giá và nhận ra mình đang đối phó với một quốc gia như thế nào, một quốc gia không ngần ngại tự vệ và sẵn sàng tiếp tục cuộc chiến ở bất cứ đâu và đưa nó đến bất cứ nơi nào cần đến”, Ngoại trưởng Iran tuyên bố.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei hôm nay tuyên bố eo biển Hormuz, tuyến hàng hải quan trọng vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu thô của thế giới, “không bị đóng cửa” mà đang hoạt động trong “điều kiện đặc biệt”.

“Không một quốc gia ven biển nào trong tình huống như vậy có thể cho phép tàu của đối thủ đi qua một cách bình thường để tăng cường lực lượng và thực hiện các hành động gây hấn chống lại quốc gia ven biển đó”, ông Baghaei nói thêm, đồng thời nhấn mạnh Mỹ, Israel và những nước ủng hộ họ “tất nhiên không nên được phép sử dụng eo biển Hormuz để tấn công Iran”.

Theo người phát ngôn, “tình hình xung quanh eo biển Hormuz gần Iran luôn luôn căng thẳng, và an ninh của các tàu đi qua eo biển này là mối quan ngại lớn”.

“Là một quốc gia ven biển, chúng tôi có quyền đảm bảo an ninh khu vực của mình và ngăn chặn việc các thế lực lạm dụng tuyến đường thủy này cho các hành động gây hấn của họ”, người phát ngôn nhấn mạnh.

Quân đội Iran hôm nay cảnh báo các cơ sở ở Biển Đỏ do Hải quân Mỹ sử dụng sẽ được coi là “mục tiêu tiềm năng”.

“Sự hiện diện của tàu sân bay Gerald R. Ford của Mỹ ở Biển Đỏ được coi là mối đe dọa đối với Iran. Do đó, các trung tâm hậu cần và dịch vụ hỗ trợ nhóm Hải quân Mỹ ở Biển Đỏ sẽ được coi là mục tiêu tiềm năng của lực lượng vũ trang Iran”, quân đội Iran tuyên bố.

Biển Đỏ là nơi có một số cảng của Ả rập Xê út phục vụ hoạt động xuất khẩu dầu mỏ và vận chuyển thương mại. Ả rập Xê út đã tăng cường xuất khẩu dầu từ Yanbu và các cảng khác trên bờ Biển Đỏ trong bối cảnh giao thông qua eo biển Hormuz gần như bị đóng cửa hoàn toàn.

Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ không ký bất kỳ thỏa thuận nào với Iran và sẽ không chấp nhận bất cứ điều gì ngoài "sự đầu hàng vô điều kiện".

Tổng thống Mỹ cuối tuần qua đã đề nghị một số quốc gia trong đó có Trung Quốc, Pháp, Anh, Hàn Quốc, Nhật Bản hỗ trợ mở lại eo biển Hormuz bằng cách điều tàu chiến hộ tống tàu thương mại đi qua eo biển đang bị Iran kiểm soát này.

Ông cho hay, Mỹ đã nhận được “một số phản hồi tích cực” sau khi liên hệ với các quốc gia để hỏi liệu họ có sẵn sàng giúp bảo vệ eo biển Hormuz hay không.