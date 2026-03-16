Mỹ tính công bố liên minh phá phong tỏa eo biển Hormuz, Iran lên tiếng

Mỹ sắp tuyên bố lập liên minh hộ tống tàu qua eo biển Hormuz?

Báo Wall Street dẫn lời một số quan chức Mỹ cho hay, trong vài ngày tới, Tổng thống Donald Trump sẽ công bố lập một liên minh quốc tế để hộ tống các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz.

Nguồn tin cho hay, các cuộc thảo luận vẫn đang diễn ra về hoạt động hộ tống này sẽ bắt đầu trước hay sau khi xung đột với Iran kết thúc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối tuần qua kêu gọi lập một liên minh hải quân triển khai tàu chiến để bảo đảm an ninh cho eo biển Hormuz, nơi khiến thị trường dầu mỏ chao đảo vì các gián đoạn nguồn cung do cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel với Iran.

Sau khi đe dọa sẽ tiếp tục chiến dịch không kích Iran, ông kêu gọi Trung Quốc, Pháp, Anh, Hàn Quốc, Nhật Bản gửi tàu chiến đến để bảo vệ eo biển.

Ông tuyên bố Mỹ và Israel đã phá hủy 100% năng lực quân sự của Iran, nhưng nói thêm rằng Tehran vẫn có thể “phóng 1-2 máy bay không người lái, thả một quả thủy lôi, hoặc phóng một tên lửa tầm gần ở đâu đó dọc theo, hoặc trong, tuyến đường thủy này”.

“Hy vọng Trung Quốc, Pháp, Anh, Hàn Quốc, Nhật Bản và những nước khác bị ảnh hưởng bởi sự hạn chế nhân tạo này sẽ gửi tàu đến khu vực để eo biển Hormuz không còn là mối đe dọa”, Tổng thống Trump viết trong một bài đăng trên nền tảng Truth Social.

Ông nói thêm: “Trong lúc đó, Mỹ sẽ ném bom dữ dội dọc bờ biển, và liên tục bắn chìm các tàu thuyền của Iran. Bằng cách này hay cách khác, chúng ta sẽ sớm khiến eo biển Hormuz mở trở lại, an toàn và tự do”.

Không lâu sau đó, ông tiếp tục cam kết Mỹ sẽ cung cấp “rất nhiều” hỗ trợ cho những nước tham gia một liên minh như vậy.

Mặc dù vậy, đến nay, các nước vẫn tỏ ra khá dè dặt với ý tưởng điều tàu chiến hộ tống tàu thương mại qua eo biển Hormuz.

Iran lên tiếng

Trong khi đó, Chuẩn tướng Ali Mohammad Naini, người phát ngôn của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đã bác bỏ các tuyên bố cho rằng năng lực hải quân của Iran đã bị phá hủy.

“Eo biển Hormuz nằm hoàn toàn dưới sự kiểm soát của Iran, và bất kỳ hành động gây hấn nào cũng sẽ phải đối mặt với một phản ứng mang tính quyết định”, ông nói với hãng tin Tasnim ngày 15/3. Ông Naini cũng thách thức Mỹ đưa tàu chiến đến eo biển Hormuz.

Người phát ngôn IRGC cho biết Iran đã phóng khoảng 700 tên lửa và 3.600 máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu liên quan đến Mỹ và Israel kể từ xung đột nổ ra.

Ông cảnh báo, những loại vũ khí mạnh hơn vẫn chưa được sử dụng, đồng thời nói thêm rằng Iran sẽ tiếp tục các cuộc tấn công cho đến khi họ tin rằng khả năng răn đe đã được khôi phục.

Trước đó, Tư lệnh Hải quân IRGC Alireza Tangsiri cũng bác tuyên bố của Mỹ về việc phá hủy hải quân Iran. Ông cho biết, eo biển Hormuz chưa bị phong tỏa về mặt quân sự và chỉ đơn thuần đang được kiểm soát.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng nhấn mạnh lại điều này, nói rằng eo biển vẫn mở đối với vận tải quốc tế ngoại trừ các tàu thuộc Mỹ và các đồng minh của nước này.

“Eo biển vẫn mở. Nó chỉ đóng đối với các tàu chở dầu và tàu thuyền thuộc về đối thủ của chúng tôi, những nước đang tấn công chúng tôi và các đồng minh của họ. Những nước khác được tự do đi qua”, ông Araghchi nói.

Eo biển Hormuz là tuyến đường vận tải quan trọng nối Vịnh Ba Tư với Vịnh Oman và Biển Ả rập. Iran đã tấn công hơn một chục con tàu đang tìm cách đi qua tuyến đường thủy hẹp này kể từ khi Mỹ và Israel mở chiến dịch không kích Iran.