Mỹ nới lỏng biện pháp trừng phạt với Belarus

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko (Ảnh: Reuters).

Bộ Tài chính Mỹ hôm 4/11 đã nới lỏng một số biện pháp trừng phạt đối với Belarus, dỡ bỏ các biện pháp áp đặt lên hãng hàng không quốc gia và cho phép thực hiện các giao dịch liên quan đến chuyên cơ của Tổng thống Alexander Lukashenko.

Động thái này là bước mới nhất trong quá trình “tan băng” quan hệ giữa Mỹ và Belarus, sau nhiều năm căng thẳng.

Vào tháng 9, Belarus đã phóng thích 52 tù nhân sau khi nhận được lời kêu gọi từ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đổi lại, nước này nhận được cam kết nới lỏng trừng phạt đối với hãng hàng không quốc gia Belavia, cho phép hãng được bảo dưỡng và mua linh kiện cho đội bay của mình.

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ hôm 4/11 chính thức dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Belavia và một máy bay do hãng này vận hành.

Cơ quan này cũng ban hành giấy phép chung cho phép thực hiện một số giao dịch nhất định liên quan đến việc sử dụng 3 máy bay từng bị trừng phạt trước đó vì có liên quan tới ông Lukashenko.

Theo các tuyên bố trước đây của Bộ Tài chính Mỹ, các máy bay nằm trong phạm vi nới lỏng bao gồm một chiếc Boeing 737 thuộc sở hữu của chính phủ Belarus, được sử dụng làm chuyên cơ tổng thống, và một máy bay khác thuộc đội bay của chuyên cơ tổng thống. Chiếc thứ ba là một trực thăng sang trọng thuộc sở hữu của công ty Slavkali.

Từ khi quay trở lại nắm quyền trong năm nay, Tổng thống Trump đã tăng cường các hoạt động ngoại giao với Belarus, cử một số phái đoàn đến Minsk.

Theo Reuters, sau giai đoạn “tan băng” một phần với Washington, một nhà ngoại giao cấp cao của Belarus đã có các cuộc gặp với giới chức châu Âu, mà các nhà ngoại giao EU gọi là một “động thái thiện chí".

Hồi tháng 9, Belarus, đồng minh chủ chốt của Nga, đã mời Tùy viên quân sự Mỹ Bryan Shoupe tới thăm và quan sát cuộc tập trận chung giữa Moscow và Minsk. Các chuyến thăm của đại diện quân đội Mỹ tới những cuộc tập trận do Nga hoặc đồng minh tổ chức là rất hiếm, đặc biệt sau khi Moscow mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào năm 2022.

Theo ông John Coale, đặc phái viên của Tổng thống Trump, Washington muốn sớm mở lại đại sứ quán Mỹ tại Belarus, bình thường hóa quan hệ và khôi phục hợp tác kinh tế, thương mại.